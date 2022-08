Ljubljanski župan bi »oštevilčil« prehitre dostavljavce

Ljubljana, 17. avgust 2022 – Ker so pogodbeni dostavljavci dostavljalskih družb Glovo in Wolt včasih prehitri, ko po središču (ne samo po središču) Ljubljana razvažajo hrano in različne druge stvari in s tem predstavljajo nevarnost za pešce, je ljubljanski župan Zoran Janković predlagal, da bo potrebno iste »oštevilčiti«, kar bi omogočilo, da se prepozna in kaznuje tiste dostavljavce, ki bi kršili predpis zaradi prehitre vožnje po peš območjih v mestu.

Župan je opozoril, da številni dostavljavci s svojimi, kolesi, motornimi kolesi in zadnje časi s skiroji vozili po mestu – peš območjih – prehitro, kar predstavlja nevarnost za pešce in pri občanih povzroča odpor in nejevoljo.

Po njegovih besedah naj bi šlo za okoli pet odstotkov (od kod mu ta podatek ni bilo navedeno) takšnih dostavljavcev, ki naj ne bi upoštevalo prometnih predpisov, oziroma naj bi predpise, povezane s prehitro vožnjo, kršili.

Na tej novinarski konferenci je Janković predstavil dogovor z dostavljavci hrane Glovo in Wolt, ki imajo s svojimi pogodbenimi dostavljavci sodijo med kršitelje in s tem med povzročitelje nejevolje pri občanih.

Zato bodo dostavljavci, kot predlaga županstvo, morali po novem imeti na svoji dostavljalski torbi številko. Če bo dostavljavec divjal, ga bodo lahko ostali udeleženci v prometu prijavili, sledila bo identifikacija in kazen. Kot pravi Jankovič, bodo kršitelje kaznovali redarji na mestu samem, naknadna prijava občanov na ne bi bila upoštevana.

Jankovič pravi »Redarji, policija, moji (da se ve, čigavo so) sodelavci in jaz (da se ve kdo, je on) bomo zdaj opazovali, ali se stanje izboljšuje. Kazalnik razmer pa bo tudi število prijav,” je še povedal župan in dodal, da ne izključuje možnosti, da bi uvedli prepoved dostave v centru mesta, če se bo kršenje predpis zaradi prehitre vožnje nadaljevalo.

Da tovrstno »oštevilčenje« dostavljavcev Glovo in Wolta ni prav rešitev, se vidi že z Lune. Dejstvo je namreč, da bi »oštevilčenje« dostavljavcev bila, milo rečeno čudna rešitev, če že ne posega v človekovo pravico teh ljudi, in sicer zato, ker bi pri opravljanju dela (mukotrpnega in slabo plačanega dela) vse dostavljavce že vnaprej ožigosali, da sodijo med tiste, ki so potencialni kršitelji zakona.

Menimo, da bi ljubljanski župan s takšno odločitvijo ponovno dokazal, da zna zelo dobro kaznovati izpostavljene in šibke, a da ne zna z ustreznim nadzorom narediti red v mestu, ki ga ON vodi.

Namreč velja se vprašati, kako županovi redarji kaznujejo tudi ostale kršitelje (kolesarje, voznike skirojev, motorje), ki se ne vozijo (divjajo) po mestu brez, a jih zato »županovi« redarji le redko preganjajo, kaj še, da bi jih kaznovali.

Še to! Največji podjetji za dostavo v Ljubljani Glovo in Wolt nista slovenski družbi in tudi nimata (kolikor vemo) nobenih sumljivih poslovnih ali političnih povezav v slovenski prestolnici. Je par res, da tako, kot imata urejen sistem s svojimi dostavljavci v Ljubljani, tega, recimo na Dunaju ne boste videli.

In še prvi domevi: Sindikat Mladi plus – “Zahtevamo, da namesto da se delavce in delavke žigosa s številkami kot živino, naj Wolt in Glovo uredita dostojne delovne pogoje in plačilo za vse, ki pri njih opravljajo delo. MOL pa naj poskrbi za dostojno bivanjsko okolje z urejeno kolesarsko infrastrukturo, ki bo prilagojena tistim, ki v Ljubljani bivamo in delamo,” so zapisali v izjavi za javnost. Poleg Sindikata Mladi plus se so se pod poziv podpisali Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat delavcev gostinstva in trgovine Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije, Sindikat Glosa, Svobodni sindikat Slovenije, Ambasada Rog, inštitut Danes je nov dan in Zavod za družbene komunikacije Avanta Largo.

In tokrat velja javno pobudo Sindikata mladih proučiti in se odpovedati »oštevilčenju« dostavljavcev. Županstvo in družbi Glovo in Wolt pa morati poziv upoštevati, kot poziv, da se na ustreznejši način poskrbi, da se “umiri prehitre« dostavljavce po peš območjih v središču mesta./M.L./