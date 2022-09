V Ljubljano se ta vikend, 3. in 4. septembra, vrača Pivo & Burger Fest

Ljubljana, 1. september 2022 – Ta vikend, 3. in 4. septembra, bodo na Pogačarjevem trgu na svoj račun prišli ljubitelji slastnega dvojca brez krčmarja, saj se v Ljubljano končno vrača Pivo & Burger Fest. Kot sporočajo organizatorji /Odprta Kuhna/ Pivo & Burger Festa se bona sedemnajsti izvedbi tega kanček odbitega kulinaričnega podviga na ogled postavilo okrog 40 stojnic najboljših domačih pivovarjev, pivotočev in mojstrov priprave burgerjev.

Zvezdice (kot priznanje) bodo obiskovalci svojim favoritom podeljevali v soboto med 11. in 23. uro ter v nedeljo med 11. in 21. uro. Zamudniki bodo lahko letos v izjemni ponudbi piva in burgerjev uživali še v Novem mestu, kjer se bo ta festival predstavil prvič, in sicer 24. septembra.

»Z ekipo smo pred ljubljansko izvedbo Pivo & Burger Festa resnično veseli in ponosni, saj se nam bodo pridružili vsi ključni igralci, staroste in pionirji slovenske kraft revolucije. Na trgu butičnega piva je še vedno zelo živahno, zato na njem vznikajo tudi nadobudni novinci, ki se bodo ta vikend prav tako predstavili radovednim raziskovalcem pivskih zvarkov,« je povedal Lior Kochavy, idejni vodja Pivo & Burger Festa, ki ga z ekipo, podpisano tudi pod uspešnici Odprta kuhna in Brina, ljubljanski festival džina, organizirajo že od leta 2014.

Sto vrst piva, v ponudbi prvič tudi cider – O tem, da trend piva in burgerjev še zdaleč ne pojenja, priča tudi raznolika ponudba, ki bo obiskovalce pričakala ta vikend na Pogačarjevem trgu. Svojo najljubšo osvežitev bodo lahko poiskali med več kot 100 različicami piv, ki jih bodo točili pivovarji iz vseh slovenskih statističnih regij (in širše), prvič pa se bodo mednje pomešali tudi ponudniki poživljajočih ciderjev.

Od klasike do posebnežev – Majhni in veliki lakotniki bodo ravnovesje lahko poiskali pri šestnajstih obedovalnicah, ki bodo ponujale najboljše mesne izbire, od prvovrstnih govejih, do konjskih (Kuhinja Krušič), kunčjih (Pri babici Marici), svinjskih (Super Hrust) in piščančjih (Pišek bar) burger vsebin, izlet med okuse morja (Gostilna Bužinel), pa seveda pisano mavrico vegetarijanskih in veganskih izbir (Majaronka, Bazen Bar & BBQ, The AMAZE). Nekaj prostora bo treba pustiti tudi za sladico (Atelier Karim), ob kateri bodo na test postavljene veščine spajanja – se k čokoladnemu brownieju bolje poda kremast stout ali osvežilen malinov berliner weisse?

Čas za evolucijo – Lior Kochavy je kot eden najboljših poznavalcev kulinarične scene pri nas prepričan, da so zagnane ekipe, ki so podalpskemu prostoru v preteklih letih ponudile izjemna butična piva in burgerje iz najkakovostnejših sestavin, porušile vsa pričakovanja domačih jedcev in pivcev, seveda pa je k širjenju obzorij pripomogel tudi Pivo & Burger Fest. »V preteklih letih smo bili priča razmahu pivoznalstva in burgerologije. Tako danes skoraj vsi vemo, da pleskavica in polpet nista eno in isto, da gurmanski burger nima nič skupnega s konceptom fast fooda in da piva ne delimo zgolj na svetlo in temno. Revolucija je torej za nami, zdaj je čas za evolucijo. Še veliko se lahko naučimo, zato obiskovalcem Pivo & Burger Festa toplo priporočam, da poklepetajo s pivovarji in burger mojstri, saj imajo vsi ogromno znanja, za ušesi pa tudi mnogo zabavnih zgodb,« je poudaril.

Kdo bo pekel, kdo bo točil?

Burger : Gostilna in pivnica Stari pisker, Gostilna Bužinel, Punkt, MANGOOP burgers ‘n’ stuff, The AMAZE, 7 Burger, Dnevni bar pr’Mrtinet, Super hrust, Bazen Bar & BBQ, Kuhinja Krušič, Food Point, Pišek bar, Pri babici Marici, O’mami Burgers, Majaronka ter slaščice Atelier Karim.