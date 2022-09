A1 Slovenija predstavlja Ultra brezžični dostop do interneta in televizije

Ljubljana, 2. september 2022 – A1 Slovenija je danes, 2. septembra, predstavil svojo najnovejšo storitev A1 Ultra. Ta deluje na omrežju 5G, slovenskim gospodinjstvom pa prinaša novo brezžično tehnologijo za hitro povezovanje v svetovni splet in izjemno izkušnjo televizije.

Ko so zapisali v sporočilu za javnost pri A1 Slovenija obljubljajo, da bo nova storitev zadostila potrebam vseh, ki se v teh časih še vedno mučijo s počasno internetno povezavo in nimajo polnega dostopa do storitev, ki jih doba digitalizacije ponuja.

Kot odziv na potrebe številnih slovenskih gospodinjstev, ki nimajo dostopa do širokopasovnega interneta, je A1 Slovenija razvil pakete A1 Ultra z novo izkušnjo interneta in televizije. Z novo storitvijo želijo pri A1 Slovenija svojim uporabnikom zagotoviti najboljšo in najbolj enostavno uporabniško izkušnjo. Deluje na A1 omrežju pete generacije, ki bo do konca leta 2025 doseglo skoraj 98% prebivalstva. Za uporabnike predstavlja priročno in enostavno rešitev, ki jim omogoča hitrejšo in zanesljivejšo povezavo v digitalni svet.

Ultra je več kot hiter internet

Nova storitev zagotavlja hitrost do 300 Mb/s, tistim zahtevni pa lahko nadgradijo hitrost prenosa do 1000 Mb/s. A A1 Ultra Net + TV omogoča več kot hitro brskanje. Uporabniki lahko zdaj svoje priljubljene TV vsebine gledajo na več napravah hkrati. Posodobljen TV vmesnik A1 Xplore je enostaven za uporabo, vključuje pa tudi sedemdnevni časovni zamik, bogat nabor TV programov in dodatne vsebine VOYO brez doplačila. A1 Ultra Net + TV paketi so prvo leto na voljo že od 19,99 EUR na mesec, A1 Ultra Net pa že od 17,99 EUR na mesec.

Prednost nove storitve je preprosta namestitev opreme, saj ne zahteva nobenega vrtanja, dodatnih kablov in čakanja operaterja. Opremo uporabnik pridobi na prodajnem mestu ali z dostavo na dom in jo namesti kar sam. Brezplačno pa lahko pomagajo opremo namestiti tehniki podjetja A1 Slovenija. A1 Ultra paketi so odlična rešitev tudi za najemnike bivalnih prostorov, saj jim omogočajo namestitev in takojšnjo uporabo storitve brez posegov v stanovanje oz. hišo. Poleg tega je prvih 30 dni uporabe brezplačnih, prvih tisoč uporabnikov pa v dar dobi še vrednostni bon za A1 Nakupovalnico v vrednosti 50 evrov.

A1 Slovenija se odziva na želje uporabnikov

Kot pravijo pri A1 Slovenija se zavedajo spreminjanja navad in želj uporabnikov, zato skrbno naslavlja njihove zahteve po vedno večjih hitrostih in boljši uporabniški izkušnji.

Iz A! Slovenija še sporočajo, da se trenutno izvaja največja nadgradnja njihovega omrežja, ki bo do konca leta postalo največje 5G omrežje v Sloveniji. Do konca leta 2022 pa želijo dostop do omrežja pete generacije omogočiti 60% prebivalcem, do konca leta 2025 pa bodo dosegli kar 98% pokritost prebivalstva. Več informacij o ponudbi je na https://www.a1.si/ultra. /LN/ Fotografiji le ponazoritveni/