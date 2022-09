Nadzorni svet Telekoma Slovenije razrešil vrh podjetja

Ljubljana, 2. septembra – Nadzorni svet Telekoma Slovenije je včeraj, 1. septembra 2022, sprejel sklep o prenehanju mandata sedanjemu predsedniku uprave Cvetka Sršena, ki je bil na čelu družbe od marca lani, in članice uprave Barbare Galičič Drakslar, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najpozneje 31. oktobra.

Z mesta člana uprave pa so nadzorniki krivdno razrešili Tomaža Jontesa. Jontes je bil z mesta člana uprave razrešen z včerjašnjim dnem, torej s 1. septembrom 2022. Do imenovanja novega člana uprave so nadzorniki za vodenje komercialnega stebra pooblastili člana uprave Mitjo Štularja, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Do sprememb v upravi družbe prihaja teden dan pred skupščino, na kateri bodo odločali o prevetritvi nadzornega sveta. Menjavo pet od šestih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu predlaga Kapitalska družba.

Telekom Slovenije, d.d., ima v večinski lasti naslednje družbe (Vir: TS):

GVO, d.o.o. – Vodilno podjetje za gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega kabelskega omrežja. – dr. Zef Vučaj, direktor

Avtenta, d.o.o. – Avtenta je vodilni ponudnik rešitev za upravljanje poslovnih vsebin in odnosov, orodij za vodenje ter spremljanje poslovanja. – Primož Kučič, direktor

TSmedia, d.o.o. – Družba TSmedia se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo na področju razvoja digitalnih vsebin in storitev ter snovanja in upravljanja medijev in informacijskih točk. – Rajko Gerič, direktor

SOLINE, d.o.o. – V podjetju Soline varujejo in trajno ohranjajo naravno in kulturno dediščino na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline ter pridelujejo sol na tradicionalen način. Upoštevajoč sonaravnost procesov tako zagotavljajo trajnostni razvoj tega območja, z izvajanjem ukrepov varovanja naravnih vrednot kulturne dediščine pa širijo zavest o pomenu ohranjanja Krajinskega parka Sečoveljske soline. – Klavdij Godnič, direktor

TSinpo, d.o.o. – Podjetje TSinpo, d.o.o., izvaja storitve poslovne in logistične podpore, vse vrste dodelavnih poslov ter skrbi za obnovo telekomunikacijske opreme. Prodaja širok nabor kartonskih ekoloških tulcev za embalažo ter za promocijske in za industrijske namene, ki jih v lastni proizvodnji prilagodi individualiziranim potrebam kupcev. – Sandra Peršak, direktorica

IPKO Telecommunications d.o.o. – IPKO je zrasel iz prvega internetnega ponudnika dosegljivega na celotnem območju Kosova v sodobno podjetje, ki ponuja celoten nabor konvergentnih storitev mobilnih komunikacij, stacionarne telefonije, internetnih storitev, kakor tudi kabelske televizije. – mag. Tomaž Seljak, glavni izvršni direktor

SIOL Prishtina L.L.C – Telekom Slovenije, d.d., je z namenom celovitega upravljanja regionalnega optičnega omrežja ustanovil družbo SIOL Prishtina L.L.C., ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije, d.d. – mag. Simon Furlan, direktor

SIOL d.o.o. Beograd – Telekom Slovenije, d.d., je z namenom celovitega upravljanja regionalnega optičnega omrežja ustanovil družbo SIOL DOO Beograd, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije, d.d. Družba ima sedem dostopovnih vozlišč, in sicer v Beogradu, Kuzminu, Batočini, Malem Požarevcu, Ražanju, Beli Palanki in Dimitrovgradu. – mag. Simon Furlan, direktor

SIOL d.o.o. Podgorica – Telekom Slovenije, d.d. je za namen izgradnje regionalnega optičnega omrežja preko Črne gore ustanovil družbo SIOL d.o.o. Podgorica v Črni gori, ki je v 100% lasti Telekoma Slovenije, d.d. Družba ima dve dostopovni vozlišči, in sicer v Pljevlji in Bijelem Polju. – mag. Simon Furlan, direktor

SIOL d.o.o. Sarajevo – Telekom Slovenije, d.d. je za namen izgradnje regionalnega optičnega omrežja od Sarajeva do meje s Črno goro ustanovil družbo SIOL d.o.o. Sarajevo, ki je v 100% lasti Telekoma Slovenije, d.d. – mag. Simon Furlan, direktor

SIOL DOOEL Skopje – Telekom Slovenije, d.d., je v okviru konsolidacije Skupine Telekom Slovenije na trgu Severne Makedonije, ki vključuje tudi izločitev regionalnega optičnega omrežja iz odvisne družbe ONE DOOEL Skopje, ustanovil družbo SIOL DOOEL Skopje, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije, d.d. Družba ima tri dostopovna vozlišča, v Skopju, Kumanovem in Krivi Palanki. – mag. Simon Furlan, direktor

SIOL d.o.o. Zagreb – Telekom Slovenije, d.d. je za namen izgradnje regionalnega optičnega omrežja za jugovzhodni trg ustanovil družbo SIOL d.o.o. Zagreb na Hrvaškem, ki je v 100% lasti Telekoma Slovenije, d.d. Družba SiOL ima deset telekomunikacijskih vozlišč, in sicer Zagreb, Okučani-1, Okučani-2, Sisak, Jastrebarsko, Kutina, Slobodnica in Mitrovci (na ozemlju Hrvaške) ter Sofija in Kyustendil (na ozemlju Bolgarije) – mag. Simon Furlan, direktor