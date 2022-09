Luka Mesec bi delil denar podjetnikov in obrtnikov za božičnice

Ljubljana, 7. september 2022 – Luka Mesec, ki »upravlja« ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, načrtuje spremembe delovne zakonodaje, in sicer tako, da bi uvedel med drugim obvezno božičnico in seveda njegovo znamenito »’štempljanje’«. Drugače rečeno, obrtniki in podjetniki bi morali, skladno z Meščevim zakonom, zagotavljati svojim zaposlenim obvezno božičnico. Kar pa milo rečeno spominja na čase, ko so tod vladali enopartijski politiki, ki, kot se ve, o božičnici še slišati niso hoteli. Logično, ker so Božička, ki naj bi jo prinašal, iz dna srca sovražili. Kot pa se ve, Dedek Mraz, ki bil takrat glavni pa delavcev ni maral, kvečjemu njihove otroke. No, ta uvod smo zaspali mi.

Pa se vrnimo navodilom znamenitega ministra Mesca, ki je na včerajšnjem posvetu, zbranim predstavnikom Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije sporočil: »Z našega (si predstavljate – “njegovega”) ministrstva smo predlagali, da se uvede obvezna božičnica, se pravi, to je dodaten regres. Če se ta zakon sprejme, bo zaposlenim to zimo treba izplačati regres v znesku minimalne plače”, je zbranim jasno dal vedeti minister Mesec.

Dane, se je OZS na predlog ministra že ostro odzvala. »Glede na izjemno težko situacijo zaradi energetske krize, v OZS ostro nasprotujemo predlogu za uvedbo obvezne božičnice. Obrtniki in podjetniki se namreč v teh časih borijo za obstoj podjetij in za ohranitev delovnih mest. Obvezne božičnice pa predstavljajo dodatno obremenitev, ki si je v tem trenutku številni ne morejo privoščiti. V OZS zagovarjamo dostojne plače, vendar pa menimo, da bi moralo biti izplačilo božičnice prostovoljno in ne obvezno. Prepričani smo, da bodo tisti delodajalci, ki si to lahko privoščijo, svoje delavce zagotovo nagradili in jim izplačali tudi božičnico,« pa se je odzval predsednik OZS Blaž Cvar.

O spremembah s področja evidentiranja delovnega časa pa je Mesec dejal, da ne bi bilo obvezno za vse. OZS je obveznemu evidentiranju prav tako nasprotovala, saj bi to pomenilo dodatne obremenitve za gospodarstvo.

Čeprav razumemo, si Mesec prizadeva uveljaviti, ne prav domišljene predloge, in sicer med drugim tudi tega, da se ustvarjeni prihodki podjetnikov in obrtnikov delijo na osnovi Meščevega zakona.

Seveda se ob tem zastavlja vprašanje, kaj bi storili podjetniki in obrtniki, v primeru, da minister Mesec, načrtovane spremembe uveljavi. Prepričani smo, da nič! Namreč, kot je znano, so naši podjetniki in obrtniki znani po tem, da tudi ne prav domišljene ideje politikov, izvajajo, tudi, če s stisnjenimi zobmi./LN/