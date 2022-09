Zaključuje se 100 dni miru; In predstavlja: “DIALOG. STABILNOST. ZAUPANJE”.

Ljubljana, 8. september 2022 – Z današnjim dnem, 8. septembrom, je Golobova vlada izpolnila »bonus« 100 dni vladanja. Trojka Gibanja Svoboda, Socialni demokrati (SD) in Levica je poletje preživela dokaj mirno, čeprav kot trdijo podporni vladni mediji, naj bi opozicijska SDS trojki Golob-Fajon-Mesec, nad njo naredila kar nekaj »osebnih« napak. Je pa res le takšnih, to dodajamo mi, da te, vladajoči trojki, ne bi smele povzročiti posebnih “poškodb”.

Velja dodati, da je večina vladnih veljakov vladajoče ekipe, med 100 dnevno vladavino, odšla na dopust. A, da se ve! Ne zato, da bi si tam celili poškodbe, ki jim jih je povzročila SDS z metanjem polen pod noge, po prevzemu vlade, ampak zato, kot je ob odhodu na dopust povedal Golob, zato, ker je to planiral že prej (torej, ko še ni vedel, da bo postal predsednik vlade). No, tisti del vladne ekipe, ki je ostala na delovnih mestih, pa se je predvsem ukvarjal z nastavljanjem kadrov zmagovite trojke, a še bolj vneto z odstavljanjem tistih kadrov, ki jih je nastavila prejšnja vlada.

In zdaj nekaj učinkov trojke v 100 dneh vladavine…

Prvi minister – se razume predsednik vlade Golob – je 12. julija, skočil do Berlina, kjer se je mudil na prvem dvostranskem srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Kaj sta se s Scholzem dogovorila, se ne ve. Namreč, kot je znano, je Golobova navada, da, ko ga novinarji vprašajo, o čem se je pogovarjal, nonšalantno odgovori – »pa ja ne mislite, da vam bom to povedal«.

No, Golob se je sprehodil tudi po bruslejskih hodnih in pisarnah, se tam rokoval z naj birokrati in prišel domov zadovoljen, da ga je sprejela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Saj res, pozabili smo omeniti obisk Pariza, kjer je s Emmanuelom Jean-Michelom Frédéricom Macronom govoril o energetski krizi, a tudi o tem, da Francoze zanima NEK 2.

In kaj je počela naša znamenita zunanja ministrica? Najprej, že 6. junija, jo je brez posebne najave obiskal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, ki je Fajonovi povedal, da Avstrije posebej ne veseli slabo varovanje slovenske južne meje, no pa tudi, da se Avstrijci požvižgajo na schengenska pravila. Povedal pa ji je tudi, da bodo Avstrijci svojo mejo proti Sloveniji, zaradi vse večjega števila migrantov, ki jim Slovenija omogoča prehod k njim, začeli še bolj natančno nadzorovati.

No, ministrica se je (samo)povabila še v Nemčijo in na Hrvaško. Saj res! Slikat s je šla tudi v Budimpešto, a to tako mimogrede.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je bila 27. julija na obisku v Kijevu (samopovabljena). Kot smo že takrat poročali, je tja odpotovala z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem, kar je Fajonova objavila na svojem tviter profilu. Predsedniku Volodimirju Zelenskemu je izrazila podporo Slovenje, a je zanimivo to, da je ta ni imel časa sprejeti. No, obisk sta objavili tudi STA in RTV Slovenija. Tuji mediji pa so novico o tem “zamolčali”.

Zanimivo ob tem pa je, da jo nočejo vabiti, zato Fajonova veliko svojega “ministrskega” časa posveča aktivnostim v svoji stranki, ki naj bi jo s ustrezno taktiko, kot edino kandidatko, ustoličili za cel mandat.

Bolj aktiven, a to le na domačem političnem parketu je bil koordinator Levice Luka Mesec. Ta ob svojih nastopih prejema pohvale posameznikov, in sicer tistih, ki jim sporoča, da se socializem vrača. In škrtanje z zobmi pri tistih, ki jim razlaga, da bodo kot podjetniki in obrtniki morali slej kot prej spoznati, da se bodo morali odpovedati delu svojega podjetja v korist zaposlenih, ki naj bi tako postali solastniki njihovih podjetij ali obrtnih delavnic. Kako bo Mesec to izpeljal, se še ne ve, ve pa se, da s svojimi pristopi načenja živce podjetnikov in obrtnikov.

Ker bo energetska kriza prizadela prebivalstvo, se je minister Luka Mesec, ki skrbi za socialno stanje ranljivih skupin, odločil, da bo raztalal po 200 evrov socialnim podpirancem (pravi, da prejeti denar lahko zapravijo, ko se jim zdi) in nekaterim skupnam invalidov.

S tega naslova bo pomoč prejelo približno 54.000 prejemnikov denarne socialne pomoči, nekateri med njimi so tudi delovno aktivni, in 9000 prejemnikov varstvenega dodatka.

Pri tem je Mesec pozabil na več kot 200 tisoč upokojencev in tudi delavce, ki jim njihovi zaposlovalci namenjajo le minimalni plačo. Upamo, da se bo Mesec usmilil tudi njih, da mednje raztala denar podjetnikov, za katere pripravlja zakon, s katerim bodo ti morali delavcem zagotavljati tudi božičnico. Zanimivo, da Mesec “izpostavlja” Božička in ne Dedka Mraza. Res pa je, da Dedek Mraz pri socialnih pomočeh ni bil nikoli posebej koristen, saj so njegovo darilno malho polnili sindikati in ne politiki.

In zdaj nazaj k 100-dnevni vladavini trojke Golob-Fajon-Mesec. Vlada pravi, da je v prvih 100 dneh naredila velik korak naprej. Kateri koraki naj bi to bili, vladna trojka ni natančno opredelila.

Kot pravijo ocenjevalci stanja, naj bi vlada, ki si pripisuje storjene korake v pravi smeri, te res naredila, a v napačni, in sicer: da je uvajala kadrovsko čistko kadrov prejšnje vlade tudi na področjih, kjer to ni bilo potrebno, da je sprejemala zakone NVO-jev brez poglobljene razprave, ter da nima prave strategije, tako za energetsko kot za prehrambno draginjo, ki jo povzroča v nebo leteča inflacija.

Celo več! Pragmatični opazovalci stanja pravijo, da je narejen na nekaterih področjih celo velik korak nazaj. Da se ve, ne takšnih, kot naredi košarkarski genij Luka Dončić, namreč, ko ta stopi korak nazaj praviloma zadene trojko. Žal to naj ne bi veljalo za našo vladno “ekipo” saj ta, celo, če ni ovirana, zgreši prazen koš.

Zato se javnost, celo del tiste, ki je zmagovalce ustoličila, čudi, da trojka Golob-Fajon-Mesec ljudi še vedno vabijo na ples in prepričujejo ljudstvo, da zdaj živijo svobodno. Morda, a pod to vlado plešejo in živijo svobodno predvsem NVO-ji, ki jim je Golob napolnil ŽR, se z njimi slika, ker kot pravi, da so oni del njegove demokracije.

Je pa res, če sodimo po tem, kaj pravijo javnomnenjske raziskave, da je trojka Golob-Fajon-Mesec na pravi poti. Seveda pa te ankete ne povedo, da se oni po teh vse bolj makadamskih poteh vozijo v BMV-jih, medtem ko ljudstvo za njimi pešači, in to vse bolj boso.

Rekli boste, niste ocenili še metanja polen, ki jih SDS Golobovim meče pod noge. Ne, ker ta polena niso imela velikega učinka. O tem, kaj razmišljajo pri NSi, pa žal neznamo nič zapisati, saj njihove politike še znamenita baba Vanga ne bi znala predvideti.

Da ostanemo neodvisni, kot je tudi prav, dodajmo še video posnetek, prenos je bil v živo, danes, 8. septembra, in sicer z naslovom – Sto dni dela Vlade Republike Slovenije – DIALOG. STABILNOST. ZAUPANJE – Aktivna povezava./Pripravil: J. Temlin/Foto:LN/