Michelinovi inšpektorji slovenskim restavracijam spet podelili nove zvezdice

Slovenija, 8. september 2022 – Michelinovi inšpektorji so slovenskim restavracijam v tretjem izboru podelili kar štiri nove zvezdice – Devet restavracij se ponaša z eno Michelinovo zvezdico in ena z dvema.

Kot poroča www.slovenia.info so Michelinovi inšpektorji Hiši Franko ponovno, že tretjič, podelili dve zvezdici. Po eno zvezdico so ohranili: Atelje, Dam restavracija, Gostilna pri Lojzetu, Gostišče Grič in Hiša Denk. Izjemno je, da so kar štiri slovenske restavracije dobile nove zvezdice: COB, Restavracija Strelec, Hiša Linhart in Milka. Skupno so Michelinovi inšpektorji tako podelili enkrat po dve zvezdici in 9-krat po eno.

Michelinovo zeleno zvezdico za trajnostno gastronomijo pa je prejelo 6 restavracij. V tretjo izdajo MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022 se je skupno uvrstilo 58 restavracij, od tega je za kakovostno ponudbo prejelo priznanje Bib Gourmand 7 restavracij. Michelinov vodnik velja za najbolj prestižno in najvplivnejšo blagovno znamko na področju gastronomskih vodnikov z izjemnim globalnim dosegom. Njegova priznanja slovenski gastronomiji nas lahko navdajajo s ponosom, saj gre za panogo, ki se s svojo kreativnostjo, drznostjo, izjemno kakovostjo in trajnostno naravnanostjo postavlja ob bok najboljšim na svetu. Hkrati pa pripomore k prepoznavnosti Slovenije kot edinstvene turistične destinacije in soustvarja izjemna avtentična doživetja.

Kaj prinaša MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022?

Michelinovi inšpektorji so v tretjo izdajo Michelinovega vodnika za Slovenijo uvrstili 58 restavracij.

Michelinove zvezdice označujejo restavracije, ki glede na ocene Michelinovih inšpektorjev nudijo vrhunska gastronomska doživetja.

Dve Michelinovi zvezdici za odlično kulinariko, vredno ovinka na poti, je že tretjič zapovrstjo ohranila Hiša Franko kuharske mojstrice Ane Roš.

Po eno Michelinovo zvezdico je za visoko kakovost kulinarike, za katero se je vredno ustaviti na poti, prejelo devet restavracij: Atelje, chef Jorg Zupan; Dam restavracija, chef Uroš Fakuč; Gostilna pri Lojzetu, chef Tomaž Kavčič; Gostišče Grič, chef Luka Košir; Hiša Denk in chef Gregor Vračko.

Novo zvezdico so pridobili:; COB, chef Filip Matjaž; Hiša Linhart, chef Uroš Štefelin; Milka, chef David Žefran in Restavracija Strelec, chef Igor Jagodic

Michelin Green Star se uporablja za označevanje restavracij, ki so posebej zavezane bolj trajnostni gastronomiji. Slovenske restavracije so bile pred tremi leti med prvimi dobitnicami Michelinovega priznanja za trajnost. Kot izpostavljajo pri Michelinu to »izraža pohvalo in spodbudo ekološko odgovornim pobudam, ki jih izvajajo v zglednih restavracijah. Slovenija, ki jo pogosto imenujejo ‘zelena pljuča Evrope’, potrjuje svoj status pionirja na področju ekološko odgovorne gastronomije z dvema novima restavracijama, ki sta prejeli MICHELINOVO zeleno zvezdico«.

Michelinovo zeleno zvezdico so od lani ohranile štiri restavracije: Gostilna Krištof, chef Uroš Gorjanc; Gostilna Mahorčič, chef Ksenija Krajšek Mahorčič; Gostišče Grič, chef Luka Košir; Hiša Franko, chef Ana Roš; Novo zeleno zvezdico so pridobili:; Gostilna Repovž, chef Meta Repovž in Hiša Linhart, chef Uroš Štefelin.

Bib Gourmand označuje restavracije, ki ponujajo izkušnjo z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. To priznanje je od lani ohranilo sedem restavracij: Gostilna na Gradu, Gostilna Repovž, Jožef, Mahorčič, Rajh, Ruj, TaBar

Na seznamu restavracij, ki jih za obisk priporoča vodnik MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022, je 41 slovenskih restavracij: AS, B-Restaurant, Calypso, Cubo, Dvor Jezeršek, Etna, Galerija Okusov, Gostilna Danilo, Gostilna Francl, Gostilna Krištof, Gostilna Vovko, Gredič, Harfa, Hiša Krasna, Hiša Torkla, JB, Kendov Dvorec, Julijana, Landerik, MAK, Monstera Bistro, Ošterija Debeluh, Otočec Castle, Pavus, Pikol, Restavracija Hotela Marina, Rizibizi, Sedem, Separé, Shambala, Sophia, Stara Gostilna, Sushimama, Valvas’or, Vila Planinka

Na novo je v to kategorijo uvrščenih 6 restavracij: Altrokè, City Terasa, Restavracija 1906, Restavracija Mama Marija, Špacapanova hiša, Vila Podvin

Gwendal Poullennec, mednarodni direktor Michelinovih vodnikov: »Tretja izdaja MICHELINOVEGA vodnika Slovenija dokazuje vse večji gastronomski standard, ki ga lahko opazimo po vsej državi. Dejansko se 10 novih restavracij, ki se pridružujejo izboru 2022, nahaja v sedmih različnih mestih in naši inšpektorji so bili navdušeni, ko so odkrili, kako iz leta v leto po vsej državi nastajajo ali napredujejo visoko kakovostne restavracije. Poleg tega je naša ekipa med svojimi obiski opažala v kolikšni meri je zaveza k zagotavljanju bolj trajnostnih in ekološko odgovornih doživetij v restavracijah osnovni trend in močna kulinarična tradicija na lokalni gastronomski sceni. To zavezo spodbujajo vedno bolj predani kuharski mojstri, kar dokazuje dodatek dveh novih MICHELINOVIH zelenih zvezdic k izboru 2022.«

In še to! Tiskana izdaja rdečega gastronomskega vodnika za področje Slovenije MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022 bo na voljo konec septembra. Več informacij o v vodnik uvrščenih restavracijah je na voljo tudi na uradni spletni strani Michelina https://guide.michelin.com/si/en ter na http://www.tasteslovenia.si in http://www.slovenia.info.