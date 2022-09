Huaweie trgovina mobilnih aplikacij AppGallery dobitnica prestižne nagrade medijske hiše Newsweek

Berlin, 8. september 2022 – Huaweie sproča, da je medijska hiša Newsweek na berlinskem sejmu zabavne elektronike IFA 2022 njihovo trgovino za mobilne aplikacije AppGallery imenovala za »vzhajajočo zvezdo«.

Huawei veliko truda posveča uporabniški izkušnji, zato je trgovina AppGallery preprosta za uporabo in hkrati nudi celovito ponudbo aplikacij. Ocena zadovoljstva uporabnikov je tudi zaradi tega v letu 2021 večja za več kot 20 odstotkov. Sicer je trgovina v zadnjih 18 mesecih zaznala nesluteno rast in se trdno zasidrala med tremi največjimi platformami za distribucijo aplikacij. Skupno število aplikacij je medletno naraslo za 147 odstotkov, medtem ko beleži 580 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov.

Skladno s strategijo sočasnega poudarka na globalne in lokalne trge je razvojna ekipa neutrudno delala, da bi uporabnikom naprav Huawei povsod po svetu ponudila najbolj priljubljene aplikacije in igre. Hkrati so poglobili tudi sodelovanje z lokalnimi razvijalci, da bi na vsakem lokalnem trgu omogočili dostop do tamkajšnjih najboljših aplikaciji. Zaradi tega je trgovina AppGallery postala konkurenčno okolje in tretja največja na svetu.

V združenju Huawei je doslej registriranih 5,75 milijona razvijalcev iz celega sveta, kar je vodilo do globalne integracije več kot 216 tisoč aplikacij z mobilnimi storitvami Huawei Core, kar predstavlja 147-odstotno povečanje na letni ravni. Leta 2021 je trgovina zabeležila več kot 432 milijard prenosov, kar predstavlja 12-odstotno rast v primerjavi z letom 2020. Medletna rast je ravno tako zavidljiva izven kitajskega trga, kjer so v istem obdobju zabeležili 56 odstotkov več prenosov.

Nagrada poudarja podporo razvijalcem

Nagrado vzhajajoča zvezda (ang: Rising Star) je Huawei na sejmu IFA prejel prvič. Hkrati dokazuje, da trgovina AppGallery ne omogoča le dostopa do raznovrstnih vsebin, nagrad in daril, temveč da Huawei razvijalcem ravno tako nudi obsežno poslovno in trženjsko pomoč, po zaslugi katere svoje aplikacije lažje približajo ljudem.

Podpredsednik podjetja Huaweia za mobilne storitve v Evropi Jaime Gonzalo je ob tej priložnosti poudaril: »Veseli smo, da je Newsweek prepoznal napore pri razvoju trgovine AppGallery. Zelo se namreč trudimo, da preko nje uporabnikom nudimo širok nabor aplikacij, pri čemer ne pozabljamo na druge ugodnosti. Priznanje je tudi dokaz kakovosti platforme in naših partnerjev, katerih aplikacije so na voljo v naši trgovini!«

Trgovina AppGallery je na voljo v več kot 170 državah in zlasti v Evropi je v zadnjem letu zabeležila rast mesečno aktivnih uporabnikov. Huawei je veliko truda in virov vložil v njeno promocijo in obogatitev ter v sodelovanje z razvijalci, s ciljem spodbujanja inovacij in izboljšanja uporabniške izkušnje. Naraščajoča priljubljenost trgovine AppGallery je ravno tako plod Huaweieve zavezanosti varnosti v digitalnem okolju, saj ji uporabniki zaupajo, da skrbi za njihovo dobrobit in ohranja zasebnost.

Obseg aplikacij v 18 kategorijah trgovine AppGallery se tako rekoč povečuje na dnevni osnovi. Med bančnimi aplikacijami so tako priljubljene Revolut in Curve, obenem pa boste aplikacije svojih bank našli komitenti NLB, NKBM, Sparkasse in Intese Sanpaolo. Dodatno pa sta vam na voljo tudi mobilni denarnici mBills in VALÚ.

V kategoriji življenjskega sloga so priljubljene Tinder, Viber, JD Sports, Just Eat in Getir, za pomoč med potovanji skrbijo Bolt, Skyscanner, Trivago in Booking.com, poleg tega pa je na voljo še cela vrsta drugih aplikacij in mobilnih iger./LN/