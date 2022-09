Covid-19: NIJZ starejšim priporoča poživitveni odmerek; Obveščanje, kje, kdaj in kako, kot kaže, za NIJZ ni pomembno

Ljubljana, 13. september 2022 – Potem ko je Evropska agencija za zdravila (EMA) pred kratkim odobrila dve novi cepivi proti covidu-19, bosta cepivi na voljo tudi v Sloveniji. Gre za dve bivalentni cepivi, ki tako kot dosedanja cepiva pokrivata izvorno oziroma vuhansko različico SARS-CoV-2, poleg tega pa naj bi pokrivali tudi novejšo različico omikron, ki je prevladujoča v letošnjem letu.

Kot objavlja NIJZ na svoji spletni strani novi cepivi zagotavljata boljši odziv protiteles oziroma višjo raven protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in tudi njene podrazličice. Obe cepivi sta registrirani za uporabo pri osebah, starih 12 let in več (ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje – prvo in drugo) in je od zadnjega cepljenja minilo vsaj tri mesece. Cepivi sta torej registrirani le za poživitvene odmerke in ne za osnovno cepljenje.

Cepljenje s poživitvenim odmerkom je priporočeno predvsem skupinam z večjim tveganjem za hujši potek:

– ranljivim kroničnim bolnikom,

– oskrbovancem domov za starejše občane oziroma socialnovarstvenih zavodov in

– vsem starejšim od 60 let.

Ob tem dodajajo, da je cepljene še posebej priporočljivo, če je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev. Za navedene ogrožene skupine sta priporočljivi tudi cepljenji proti gripi in pnevmokoknim okužbam.

Ko so v sredini meseca avgusta zapisali pri NIJZ – na njihovi spletni strani – v trenutni epidemiološki situaciji prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se naglo širi v vseh skupinah prebivalstva in pri večini obolelih ne povzroča težjega poteka, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. Pomembno je, da se zaščitijo ranljive skupine prebivalstva in s tem prepreči porast težje potekajočih oblik bolezni.

Kašno je stanje okuženosti v Sloveniji pa si lahko ogledate na tej povezavi kjer NIJZ objavlja t.i. aktualne podatke o spremljanju okužb s SARS-CoV-2.

In še to! Kako se poživitveno cepljenje evidentira, kakšno potrdilo prejme cepljeni, kako se ravna v EU, javnosti NIJZ sporoča in ne kateri koli drugi organ. Zanimivo je tudi, da na ravni EU, spet ni opaziti enotne politike, tako osveščanja, informiranja in tudi ne pogojev med potovanji po EU ter zahtevanega obnašanja povezanega s covida-19 v posameznih državah EU.

In tudi to, kje se lahko z novima cepivoma cepite, kako se prijavite pa NIJZ jasno, ne sporoča. Bolje rečeno Obveščanje, kje kdaj in kako, kot kaže, za NIJZ ni pomembno./LN/Fotografije le ponazoritvene