Na Huawei urah EKG odčitavanje na medicinski ravni

Ljubljana, 14. september 2022 – Iz podjetja Huawei so sporočili, da sta najnovejši in najbolj napredni pametni uri Huawei Watch GT 3 Pro in Watch D prejeli certifikat CE za povsem novo funkcijo snemanja elektrokardiograma (EKG), druga tudi za merjenje krvnega tlaka.

Z današnjim dnem lahko uporabniki pametnih ur Huawei Watch GT 3 Pro iz 33 evropskih držav opravijo odčitavanje elektrokardiograma srca (EKG) na medicinski ravni. Funkcija nudi priročno spremljanje srčnega ritma in proaktivno obravnavo možnih tveganj za zdravje srca.

Prva Huaweieva pametna ura s certifikatom CE za funkcijo EKG

Funkcijo snemanja elektrokardiograma na pametnih urah serije Huawei Watch GT 3 Pro so razvili, da bi pomagala uporabnikom popolneje spremljati svoje zdravje. Zajema namreč analizo sinusnega ritma in atrijske fibrilacije v realnem času, ki pomaga prepoznati nepravilne ritme srca. Postopek snemanja je obenem preprost in hiter. Uporabnik se mora s prstom nasprotne roke dotakniti elektrode v bočni tipki pametne ure in po tridesetih sekundah že lahko na zaslonu prebere rezultate. Podatki se hkrati sinhronizirajo z aplikacijo Huawei Zdravje, kjer so na voljo za kasnejše analize. To pa še ni vse. Optično tipalo srčnega utripa (PPG) pametne ure omogoča zaznavo togosti arterij (arterioskleroza), medtem ko ura s prilagojenimi zdravstvenimi nasveti pomaga izboljšati zdravje srce in ožilja.

Odzivnejše in natančnejše snemanja elektrokardiograma omogočajo tehnologija spremljanja srčnega utripa Huawei TruSeen 5.0+, ki se zanaša na optično tipalo z osmimi fotoelektričnimi elementi v krogu in elektrodo s posebnim premazom. Zaradi tega lahko uporabniki 24 ur na dan spremljajo srčni utrip in v takojšnem času prejemamo opozorila, če se bitje srca oddalji od normalnega ritma.

Elektrokardiogram pa ni edina zdravstvena funkcija, s katero se ponaša pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro. Sposobna je namreč stalnega spremljanja nasičenosti kisika v krvi (SpO2) in ravni stresa, medtem ko tehnologija TruSleep 2.0 spremlja faze, dihanje in srčni utrip med spanjem ter poda oceno kakovosti spanja za vsako noč posebej. Pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro je zaradi tega popoln pripomoček za ohranjanje zdravja in doseganja zdravega življenjskega sloga .

Huawei Watch D krepi ponudbo zdravstvenih pripomočkov – Certifikat CE je Huawei hkrati pridobil tudi za pametno uro Watch D, ki omogoča še inovativno funkcijo merjenja srčnega tlaka . V kompaktni obliki skriva številne zapletene komponente, med drugim miniaturno črpalko, ki med merjenjem napihne zračne blazinice v paščku ure. Po zaslugi metode, makromolekularnega napajalnega traku, vrhunskega tipala tlaka ter natančnih algoritmov analize podatkov je napaka meritve znotraj intervala ±3 mmHg . Pametna ura Huawei Watch D hkrati omogoča oblikovanje prilagojenih urnikov merjenja, na podlagi katerih nato obvesti uporabnika, ko je čas za naslednjo meritev.

Huawei je zavezan zagotavljanju potrošniške tehnologije, ki lahko strankam pomaga izboljšati kakovost njihovega vsakodnevnega življenja, nenazadnje jim zagotavlja tehnologijo in informacije, ki jim omogočijo, da so bolj obveščeni o svojem zdravju in telesni pripravljenosti. Pametni uri Huawei Watch GT 3 Pro in Watch D utelešata to ambicijo.

O podjetju Huawei Consumer BG – Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po celem svetu.