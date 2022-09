Blaž Brodnjak ponovno izvoljen za predsednika AmCham Slovenija

Ljubljana, 15. 9. 2022 – Iz AmCham Slovenija so sporočili, da so na 24. redni letni generalni skupščini člani AmCham Slovenija za predsednika z dvoletnim mandatom ponovno izvolil Blaža Brodnjaka, CEO, NLB d.d. Novi člani Sveta guvernerjev pa so postali: Luka Podlogar, predsednik uprave, Generali Investments, Borut Čeh, CEO, Labena in Aleša Mižigoj, CEO, Medex, ponoven dvoletni mandat pa v Svetu guvernerjev nadaljujeta Damjan Kralj, CEO, BTC in Nevenka Črešnar Pergar, CEO, NP Consulting.

Na skupščini, ki je po lanskem pandemskem letu ponovno potekala v živo, je bilo predstavljeno delo AmCham Slovenija v preteklem letu ter pogled v prihodnost. V zadnjem letu je AmCham Slovenija organizirala 73 dogodkov, ki so naslavljali relevantne in aktualne tematike. »Rdeča nit, ki povezuje naše delo je in ostaja KULTURA DIALOGA. Le močna kultura dialoga, ki je podprta z argumenti je namreč tista, ki nam dovoljuje, da slišimo in da smo slišani. Skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog prav s kulturo dialoga povezujemo znanje, ustvarjamo nove ideje in predlagamo konkretne rešitve, s poslanstvom biti glas slovenskih in mednarodnih podjetij za boljše življenjsko in poslovno okolje,« je uvodoma poudarila Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija in podpredsednica AmChams in Europe.

Predsednik Blaž Brodnjak, se je razveselil velike podpore članov in povedal: »AmCham Slovenija je gibanje, oaza zdrave pameti. Stališča, ki jih zagovarjamo ponujajo boljšo prihodnost, najboljše za državo in državljane. Odločno zagovarjamo meritokracijo, ki bi morala biti osnovna esenca vsake družbe – izkoristiti moramo potenciale ljudi, jih opolnomočiti in jim dati priložnost.«

V sklopu zagovorništva smo v letu 2022 kot osrednje tematike naslovili zdravje, znanje, mednarodno konkurenčnost, trajnost, meritokracijo in transparentnost. V osmih delovni komisijah deluje več kot 320 predstavnikov podjetij, članov in strokovnjakov na vseh področjih, ki s svojim znanjem in vizijo prispevajo k oblikovanju boljšega poslovnega in življenjskega okolja v Sloveniji. V okviru zagovorništva velik poudarek namenjamo tudi programu Partnerstvo za spremembe, v katerem skupaj z Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije, premikamo meje, rušimo stereotipe in ustvarjamo pozitivne zgodbe ter dokazujemo, da sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom na nov, drugačen in inovativen način deluje. Izjemen pomen dajemo tudi iniciativi »Učitelj sem! Učiteljica sem!«, ki izpostavlja odlične zgodbe slovenskih učiteljev in učiteljic, ki s svojo inovativnostjo, predanostjo učencem in odgovornostjo pišejo izjemne zgodbe.

V okviru platforme AmCham YOUng, ki šteje že več kot 2000 mladih poslovnih liderk in liderjev prihodnosti in naslavlja perspektivne mlajše posameznike, smo pripravili številna izobraževanja in dogodke. Programi platforme AmCham YOUng usmerjajo osebni in karierni razvoj posameznikov; od študentskih praks preko programa AmCham Young Professionals™ do skupnosti AmCham Young Leaders Club, programa Prvi mentor in Snežne kepe (»think tanka« izjemnih mladih). V letošnjem letu je svojo pot pričela že 13. generacija AmCham Young Professionals™, na kar smo še posebej ponosni.

V sklopu mednarodnega sodelovanja smo z znanjem, izkušnjami in razvejano mrežo partnerjev v ZDA svojim članom tudi v preteklem letu pomagali odpirati priložnosti na trgu ZDA, nudili podporo investitorjem in se povezovali z Američani slovenskih korenin ali izjemnimi Slovenci v ZDA iz vseh sfer znanosti, gospodarstva in kulture. Med drugim smo, skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija in drugimi partnerji, v sklopu poslovno-razvojne delegacije v Ameriki, organizirali tudi izjemno odmevno konferenco »Texas Feels Slovenia« v Dallasu.

AmCham Slovenija še sporočili, da so izjemno ponosni, da AmCham Slovenija ostaja sedež krovne organizacije AmChams in Europe, ki združuje 46 AmChamov iz 44 držav Evrope in Azije.