Razglašene 11. nagrade WEBSI za digitalne presežke v preteklem letu

Ljubljana, 15. september 2022 – S podelitvijo 34 prestižnih WEBSI nagrad med 180 rekordno prijavljenih projektov, se je sinoči v Festivalni dvorani Ljubljana zaključil celoletni projekt WEBSI Digitalni presežki Slovenije.

Naj digitalna agencija je postala ekipa Agencija 101, naj naročnik Mercator d. o. o., generalni spletni prvak pa projekt Merkur na črni petek (Agencija 101 d. o. o. in Merkur, trgovina d. o. o.). Naj digitalna kampanja je Cockta FREE predstavlja: UNFOLLOW – odkrij skrivnost popolne svetlobe (Atlantic Grupa, d. d., DROM agency d. o. o. in Spletna postaja, d. o. o.), najbolj učinkovit digitalni projekt pa Corsair PC Builder (Corsair Engineering, d. o. o. (Corsair Memory) in Optiweb, d. o. o.). Naj digitalka 2022 pa je postala Kristina Gregorc iz podjetja Mercator d. o. o..



Na WEBSI dnevu 2022



S konferenco o digitalnem komuniciranju in slavnostno podelitvijo nagrad se je danes v Festivalni dvorani v Ljubljani zaključil projekt WEBSI Digitalni presežki Slovenije 2022. Organizator projekta je Zavod WEBSI, ki je na dogodek povabil osemnajst strokovnjakov s področja marketinga.



Dogodek sta s predavanjem Tko sam ja da ti sudim otvorila Julija Somrak (digitalna kreativna direktorica in vodja oddelka za vsebinski marketing, Renderspace) ter Marko Klemen (umetniški direktor, DROM agency), ki sta pod svoj drobnogled vzela vsa prijavljena festivalska dela 2022. Kasneje pa bomo na predavanju Jerneje Ham (specialistke za produktni marketing, Outbrain) izvedeli, kako graditi in lansirati produkte, ki jih uporabniki obožujejo.



Eva Škedelj (vodja Meta Slovenija in vodja prodaje, Httpool Slovenija) in Leja Kezmić (TikTok Client Solutions Manager, Httpool Slovenija), pa sta iskali odgovor na vprašanje »Kje in kako najti priložnosti na družbenih omrežjih, ki jih uporabljajo vaše ciljne skupine?« Seznanili pa smo se tudi s projektom Silent Harbour, ki je bil zasnovan za produkcijo materialov za digitalne platforme ob lansiranju novih modelov BMW M3 & M4. Projekt je predstavil Florian Stiller, BMW M | Marketing Communications.



Glavni pokrovitelj dogodka, M Soseska, nas je letos razvajal z okroglo mizo z naslovom Izkušnje zaposlenih v službi uporabniške izkušnje – v pogovoru so sodelovali Nataša Jelovčan (vodja kadrovske službe, Mercator), Boštjan Gabrič (UX designer, Mercator), Žarko Višekruna (vodja poslovnega razvoja, Agitavit solutions), Katarina Štucl (vodja avtomatizacije kadrovskih procesov za globalni trg (chatbot manager, IBM Slovenija), Matic Vošnjak (partner in direktor, Competo) in Tina Zafred (vodja IT operations, produktni vodja mi.Mercator). Razpravljali so o tem, kako se je Mercator lotil zadovoljstva strank in zavzetosti zaposlenih ter na kakšen način želijo tudi skozi interno digitalizacijo izboljšati uporabniško izkušnjo.



Športne navdušence je razveselilo predavanje strokovnjaka za marketing, Jožka Križana – NTF Planica 2022. Temu pa je sledil pogovor z ministrico za digitalno preobrazbo, dr. Emilijo Stojemnovo Duh, s katero se je o tem, kakšno okolje lahko zagotovimo za hiter in trajnostni razvoj digitalizacije v Sloveniji, pogovarjal Zoran Savin (IAB). Val 2022 nam je postregel s pogovorom z radijskim voditeljem in glasbenim urednikom, Andrejem Karolinom, slovenskim raparjem Emkej, ter Mašo Pavoković, glasbeni management in PR.





Kar 34 nagrad za rekordno število prijav

11. leto WEBSI Digitalnih presežkov je prineslo rekordno število prijav – kar 180. Izmed teh je 108-članska strokovna, poslovna in video žirija, ki jo je vodil Dražen Vranješ Kosi, strokovnjak za marketing pri BMW Group Slovenija, izbrala digitalne presežke 2022!







WEBSI NAGRAJENCI



NAJ AGENCIJA WEBSI 2022: Agencija 101, d. o. o.

NAJ NAROČNIK WEBSI 2022: Mercator, d. o. o.

GENERALNI WEBSI PRVAK 2022: Merkur na črni petek (Merkur trgovina, d. o. o., Agencija 101, d. o. o.)

NAJBOLJŠA VSEBINA: Argeta s prvimi NFT-ji v regiji (Atlantic Grupa, d. d., Luna \TBWA, d. o. o.)

NAJBOLJŠA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA: McDonald’s (Alpe-Panon McDonald’s DL, Futura DDB, d. o. o.)

NAJBOLJŠE OBLIKOVANJE: Spletna stran doorson.com (Doorson, d. o. o., DBP – Brand Design Studio)

NAJ DIGITALKA: Kristina Gregorc direktorica digitalne komunikacije, razvoja in spletne prodaje, Mercator, d. o. o.

NAJ DIGITALNA KAMPANJA 2022: Cockta FREE predstavlja: UNFOLLOW – odkrij skrivnost popolne svobode (Atlantic Grupa, d. d., DROM agency d. o. o., Spletna postaja, d. o. o.)

NAJUČINKOVITEJŠI DIGITALNI PROJEKT (“USE OF DATA”): Corsair PC Builder (Corsair Engineering, d. o. o. (Corsair Memory), Optiweb, d. o. o.)



Nagrade po posameznih kategorijah:



Avtomobilizem

1. mesto: Rotobox (Rotobox, d. o. o., Tech Sumo)

2. mesto: Izjemen kreativni natečaj (P Automobil Import, d. o. o., Renderspace, d. o. o.)

3. mesto: JUKE x Batman (Renault Nissan Slovenija, d. o. o., DROM agency, d. o. o.)



Digital proti koronavirusu

1. mesto: Spletna trgovina izdelkov (Turizem Ljubljana, CNJ, d. o. o.)

2. mesto: Ljubljana talks (Turizem Ljubljana, Toleranca marketing, d. o. o.)



Digitalna orodja

1. mesto: Rotobox (Rotobox d. o. o., Tech Sumo)

2. mesto: EVG – digitalizacija diagnostičnih storitev v veterinarski medicine (EVG, molekularna diagnostika, d. o. o., Kivi Com, d. o. o.)

3. mesto: Samo malo gledamo na merkur.si (Merkur trgovina, d. o. o., Agencija 101, d. o. o.)



Digitalni projekti v prostoru (“outdoor digital”)

1. mesto: Donatova pametna interaktivna svetlobna vitrina (Atlantic Grupa, d. d., Luna \TBWA, d. o. o.)

2. mesto: Hinko Smrekar, digitalna razstava na prostem (Narodna galerija)

3. mesto: JUKE x Batman – batmanov signal (Renault Nissan Slovenija, d. o. o., DROM agency, d.o.o.)



Dogodki in prosti čas

1. mesto: Chatbot, pivo in burger prosim (Mastercard, Agencija 101, d. o. o.)

2. mesto: JUKE x Batman – lansiranje novega Juka s premiero novega Batmana (Renault Nissan Slovenija, d. o. o., DROM agency, d. o. o.)

3. mesto: Prenova spletnega mesta MGL (MGL Mestno gledališče ljubljansko, Innovatif, d. o. o.)



Družbena omrežja

1. mesto: Glavni ponoči (Medkom GTS, gostinstvo, d. o. o., Poslovna enota Burek Olimpija, Agencija 101, d. o. o.)

2: mesto: Postani datamilijonar (A1 Slovenija, d. d., DROM agency, d. o. o., SHIFT, d. o. o.)

3. mesto: UNFOLLOW: odkrij skrivnost popolne svobode (Atlantic Grupa, d. d., DROM agency, d. o. o., Spletna postaja, d. o. o.)



Družbeno odgovorni projekti

1. mesto: Heroji furajo v pižamah – 5. sezona (Zavod VOZIM, Luna \TBWA, d. o. o.)

2. mesto: Gozd srčnosti (Triglav Skladi, d. o. o., Yootree, d. o. o., Medialog, d. o. o., Madwise d. o. o.)

3. mesto: Prenova portala Tosemjaz.net (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Innovatif, d. o. o.)



Finančni sektor

1. mesto: Lajf je igra tveganja (Slovensko zavarovalno združenje, Herman & partnerji, d. o. o.)

2. mesto: Prvi kalkulator okvirnih stroškov gradnje in prenove (Gorenjska Banka, d. d., Agencija 101, d. o. o.)

3. mesto: mBank@Net – Nakup in prodaja naložb (Nova KBM, d. d., nChain Slovenija, d. o. o.)



Globalni digitalni projekti

1. mesto: Argeta s prvimi NFT-ji v regiji (Atlantic Grupa, d. d., Luna \TBWA, d. o. o.)

2. mesto: Argeta je BREZ (Atlantic Grupa, d. d., Luna \TBWA, d. o. o.)

3. mesto: Globalno lansiranje nove kolekcije Ripstick Tour z Glenom Plakeom (ELAN, d. o. o., Red Orbit, d. o. o., Vizualist, Business genome (Gigo Design), d. o. o.)



Javne in nevladne organizacije (NVO-ji)

1. mesto: Spletna stran Slovenske kinoteke (Slovenska kinoteka, Kofein dizajn, d. o. o.)

2. mesto: Nebo dobrih želja (Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, CNJ, d. o. o.)

3. mesto: I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. // Ambasadorji slovenskega gospodarstva (SPIRIT Slovenija, javna agencija, POINT OUT, d. o. o., PRIMATE)



Kripto

1. mesto: Barcaffe Single Origin Rwanda (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., Popular communications, d. o. o., Nivas, d. o. o., BOLD AM Agencija, d. o. o.)

2. mesto: Porsche Taycan (Porsche Inter Auto, d. o. o., ENKI, d. o. o.)

3. mesto: 100% darilo (Truhoma, Renderspace, d. o. o.)

3. mesto: Argeta s prvimi NFT-ji v regiji (Atlantic Grupa, d. d., Luna \TBWA, d. o. o.)



Login

1. mesto: SloFIT – diagnostično, izobraževalno in promocijsko digitalno orodje za razvoj telesne zmogljivosti (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Kivi Com, d. o. o.)

2. mesto: mi.Mercator – employee experience platform (Mercator, d. o. o.)

3. mesto: Prenova spletnega mesta Defendyl-Imunoglukan P4H (Medis, d. o. o., AV studio, d. o. o.)



Mediji

1. mesto: RTV 365 (RTV Slovenija, javni zavod)

2. mesto: Olimpijske igre doma – z Valom 202 po Sloveniji (RTV Slovenija, javni zavod)

3. mesto: Planeteka, spletna platforma z video vsebinami na zahtevo (PLANET TV, d. o. o.)



Mobilni projekti

1. mesto: Spletna igra Alpskih super junakov 2021 (Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Engagency, NuFrame, d. o. o., Sport Media Focus, d. o. o.)

2. mesto: Moj M (Mercator, d. o. o., Herman & partnerji, d. o. o.)



Posebni digitalni projekti

1. mesto: Ljubo doma, kdor Voyo pri A1 ima (A1 Slovenija, d. d., DROM agency, d. o. o.)

2. mesto: Postani datamilijonar (A1 Slovenija, d. d., DROM agency, d. o. o., SHIFT, d. o. o.)

3. mesto: Mumetnost (Ljubljanske Mlekarne, d. o. o., Herman & partnerji, d. o. o.)





Produktne in pristajalne ter spletne strani, namenjene osebnostim

1. mesto: Argeta #AlwaysBetter playlista (Atlantic Grupa, d. d., Luna \TBWA, d. o. o.)

2. mesto: Barcaffè Black’N’Easy Shake (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., NIVAS, d. o. o.)

3. mesto: AccountingBOX (Pronet, Kranj, d. o. o., ENKI, d. o. o.)



Spletna mesta

1. mesto: McDonald’s (Alpe-Panon McDonald’s DL, Futura DDB, d. o. o.)

2. mesto: Rotobox (Rotobox, d. o. o., Tech Sumo)

3. mesto: Paloma (Paloma, d. d., Futura DDB, d. o. o.)



Spletne trgovine

1. mesto: Natureta (Eta Kamnik, d. o. o., ENKI, d. o. o.)

2. mesto: Rotobox (Rotobox d.o.o., Tech Sumo)

3. mesto: Spletna trgovina Zisha (Zisha d.o.o., Spletna postaja, d. o. o.)



Telekomunikacije

1. mesto: Ljubo doma, kdor Voyo pri A1 ima (A1 Slovenija, d. d., DROM agency, d. o. o.)

2. mesto: Prjatučki za vedno (Telekom Slovenije d. d., Renderspace d. o. o.)

3. mesto: Postani datamilijonar (A1 Slovenija, d. d., SHIFT, d. o. o., DROM agency, d. o. o.)



Trgovci (tradicionalni)

1. mesto: Merkur na črni petek (Merkur trgovina, d. o. o., Agencija 101, d. o. o.)

2. mesto: Študent+ (LIDL Slovenija, d. o. o. k. d., DROM agency, d. o. o.)

3. mesto: M Soseska (Mercator, d. o. o., Herman & partnerji, d. o. o.)



Turizem

1. mesto: Plečnikove vizije (Turizem Ljubljana, Navipro, d. o. o.)

2. mesto: Feel Sloveni@ Online Training (Slovenska turistična organizacija, Emporij, d. o. o.)

3. mesto: Visit Podčetrtek: Daleč stran. Kjer smo vsi doma. (Turizem TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ, Zgodbe z drevesa, Ginkgo Stories, Anja Jager s.p. )



Uporaba naprednih tehnologij

1. mesto: iPROM Fly Fraport (Fraport Slovenija, d. o. o., iPROM, d. o. o.)

2. mesto: Klic božička (Mercator, d. o. o., Herman & partnerji, d. o. o.)

3. mesto: Barcaffe Single Origin Rwanda (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., Popular communications, d. o. o., BOLD AM Agencija, d. o. o.)



Video

1. mesto: UNFOLLOW: odkrij skrivnost popolne svobode (Atlantic Grupa, d. d., DROM agency, d. o. o., Spletna postaja, d. o. o.)

2. mesto: Naj slovensko pecivo (Mercator, d. o. o., Herman & partnerji, d. o. o.)

3. mesto: Gorenje in Simplyfans za EFH EURO 2022 (Gorenje, d. o. o., AV studio, d. o. o.)



Vplivneži

1. mesto: Strategija sodelovanj z ambasadorji Lidla Slovenija (Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., DROM agency, d. o. o.)

2. mesto: Zaupanje raste z navdihom (Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., DROM agency, d. o. o.)

3. mesto: Uspešna zgodba vplivnice Patricie Pangeršič, ki je več kot 40.000 ženskam spremenila način življenja (Alue, d. o. o., GR8 Consulting, d. o. o.)



Vsebinski marketing

1. mesto: MTikTok Dance Akademija (Mercator, d. o. o., Herman & partnerji, d. o. o.)

2. mesto: De’Longhi x Beletrina: Espressne zgodbe (De’Longhi Hrvatska, d. o. o., Renderspace, d. o. o.)

3. mesto: Črni humor pred črnim petkom (A1 Slovenija, d. d., SHIFT, d. o. o.)