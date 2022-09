Odziv Zdravniške zbornice Slovenije na ovadbo MZ zoper vodstvo SB Celje

Ljubljana, 23. september 2022 – Zdravniška zbornica Slovenije v primeru tragičnega dogodka v SB Celje podpira celovit strokovni in upravni nadzor v obliki sistemskega nadzora, ki ga je odredilo ministrstvo za zdravje in v njem tudi sodeluje.

Prav zato ocenjujejo javno objavo ministrstva (to je javno napovedal ministre dr. Loredan), ki je zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, še preuranjeno, saj nadzor, ki ga je začelo ministrstvo, da preveri sume nepravilnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa, sploh še ni stekel.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (tako ZZS) namreč predvideva, da pristojna komisija v postopku nadzora izvede vsa nadzorna dejanja, ki so potrebna za razjasnitev in ustrezno analizo vseh okoliščin konkretnega primera. O svojih ugotovitvah komisija poda zaključno poročilo in v njem predlaga ukrepe, ki so glede na izsledke nadzora primerni in potrebni, med katerimi je tudi naznanitev suma storitve kaznivega dejanja. V tem primeru takega poročila še ni, saj so v tem tednu tekli šele postopki imenovanja članov v komisijo.

Zbornica ob tem opozarja, da tak pristop uveljavlja in utrjuje kulturo obtoževanja ter iskanja krivcev še preden so razjasnjene vse okoliščine. To ruši zaupanje na vseh ravneh in odvrača od prevzemanja vodstvenih funkcij v javnih zavodih, kar bo še dodatno pospešilo razkroj javnega zdravstvenega sistema. Prav tako to ne prispeva k temu, da bi lahko tragičen primer najprej strokovno natančno analizirali in na podlagi ugotovitev vzpostavili sistemske izboljšave za povečanje varnosti pacientov.

Zbornica opozarja, da se je treba tako iz pietete do svojcev kot zaradi ohranitve kredibilnosti odločevalcev na ministrstvu vzdržati delnih komentarjev do razjasnitve vseh okoliščin. O ukrepih naj se odloča le na podlagi neizpodbitno ugotovljenih dejstev, saj v nasprotnem ministrstvo pod vprašaj postavlja tudi utemeljenost z zakonom predpisanega instituta nadzorov.