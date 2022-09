Cankarjeva založba k svoji ugledni zbirki Moderni klasiki dodala tri zanimive novosti

Ljubljana, 30. september 2022 – Pri Cankarjevi založbi so te dni k svoji ugledni zbirki Moderni klasiki dodali tri nova književna dela, in sicer MOJE JE MAŠČEVANJE francoske pisateljice Marie NDiaye vprevodu Suzane Koncut in s spremno besedo Mladena Dolarja, MOONRAKER angleškega pisatelja Iana Fleminga v prevodu Maje Novakin in s spremno besedoMarcela Štefančiča jr. ter VSI BOŽJI OTROCI PLEŠEJO japonskega pisatelja Harukija Murakamija v prevodu Domna Kavčiča in s spremno besedo Jožice Grgič.

Urednikoma dr. Aljoši Harlamovu in dr. Andreju Blatniku so tokrat, spet izjemno dopolnitev novosti zbirke, s svojimi pogledi pomagali dopolniti še Suzana Koncut, Maja Novak, Marcel Štefančič in Domen Kavčič.

In to so predstavitve, v uvodu umenjenih dopolnil tokratnih novosti – Modernih klasikov:

Roman Maščevanje – Marie NDiaye, ena najpomembnejših sodobnih francoskih avtoric s številnimi nagradami in več prevodi v slovenščino, se v romanu Moje je maščevanje, ki ga je prevedla Suzana Koncut, osredotoči na negotov spomin odvetnice, ki v moškem nejasno prepoznava osebo iz osrednjega, tesnobnega, a skoraj popolnoma potlačenega dogodka iz svojega otroštva. Mladen Dolar je v spremni besedi zapisal, da nas njen roman vodi v zapleten labirint in v zavozlan preplet zgodb, ki se upira vsaki preprosti interpretaciji.

Roman Moonraker,tretji od Flemingovih romanov o tajnem agentu z licenco za ubijanje Jamesu Bondu, objavljen leta 1955, velja za njegovo najboljše delo. Netipično za Flemingovo pisanje se ves roman dogaja v Angliji in natančno odslikuje strahove blokovskih spopadov v času hladne vojne. Marcel Štefančič jr. je v spremni besedi zapisal, da ljudje o Bondu ne govorijo kot o fiktivnem liku, ampak kot o resničnem, živem, skoraj zgodovinskem liku. Roman je v slovenščino prevedla Maja Novak.

Roman Vsi božji otroci plešejo – Zgodbe Harukija Murakamija, zbrane v knjigi Vsi božji otroci plešejo, pretanjeno, mehko in melanholično govorijo o naši človeškosti. Rdeča nit vseh besedil je katastrofalni potres v mestu Kobe leta 1995, v katerem je umrlo 6400 ljudi. Protagonistov zgodb potres sicer ne prizadene neposredno, toda za vse pomeni točko preobrata v njihovih dosedanjih, povprečno vsakdanjih življenjih. Knjigo je prevedel Domen Kavčič, spremno besedo pa prispevala Jožica Grgič.

Ni kaj, izjemna ponudba knjižnih novosti, ki jim ne smete doviliti, da bi dolgo samevale na knjižni polici.

Le odločiti se morate, katere knjige se boste lotili prve. Mi smo se za uvod lotili »maščevanja«, a tudi tajnega agenta z licenco ne bomo dolgo pustili pri miru. Za roman Vsi božji otroci plešejo pa si bomo vzeli nekoliko več časa, ker ob branji ta zahteva poglobljen premislek./Objavo pripravila: Alenka T. Seme – tudi video posnetki in fotografije/