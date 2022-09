Čas se izTEKa: danes se je začel najdaljši podnebni tek doslej

Glasgow/Škotska, 30. september – Danes, 30. septembra, se je uradno začel podnebni tek Čas se izTEKa, najdaljša neprekinjena in najbolj množična podnebna iniciativa.

Gre za štafeto s podnebnim sporočilom mladih si bo 38 dni na 7.767-km poti skozi 18 držav med tekom, kolesarjenjem in jadranjem podajalo na tisoče mladih in njihovih spremljevalcev. Na uvodni slovesnosti v Glasgowu na Škotskem, kjer je bila lanska podnebna konferenca COP26, jo je na pot pospremilo 3.000 otrok. Končni cilj štafete je Sharm-el Sheikh v Egiptu, kjer se 6. novembra začne letošnji COP27.

V času, ko bo podnebna štafeta v Sloveniji, bodo v slovenskih ekovrtcih in ekošolah organizirali šolski ali lokalni podnebni dan, v katerih bo sodelovalo več kot 32.000 otrok in mladih.

Častni pokrovitelj podnebnega teka v Sloveniji je Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Podnebna štafeta bo potovala neprekinjeno v 18 državah v skupni dolžini 7.767 km, razdeljenih na 732 etap po Škotski, Walesu, Angliji, Franciji, Belgiji, Nizozemskem, Nemčiji, Avstriji, Italiji, SLOVENIJI, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Albaniji, Grčiji, Cipru, Izraelu in Egiptu. Tja bo prispela 5. novembra, da bodo predali njeno združeno podnebno sporočilo svetovnim voditeljem in udeležencem COP27 v Sharm El Sheikhu, ki bo trajala od 6. do 18. novembra.

19. oktober: dan šolskih in lokalnih podnebnih akcij v Sloveniji

Štafeta bo v Slovenijo prispela mimo Nove Gorice v torek, 18. oktobra proti večeru, na 245 kilometrih si jo bodo predali na 23 etapah. V Ljubljani jo bodo prevzeli tik pred polnočjo prevzeli tekači Pedagoške fakultete v Ljubljani, prve ekofakultete v Sloveniji. Od tam bo pot nadaljevala proti Vrhniki, Grosuplju, Ivančni Gorici, Trebnjem, Mirni Peči, Novemu mestu.

Podnebno štafeto bodo posebej slovesno sprejeli na štirih etapah in treh lokacijah:

(etapa 424): 19. oktober od 8.10 do 9.00, Zameško–Kostanjevica na Krki, (tek 7 km); OŠ Kostanjevica na Krki

(etapa 425): 19. oktober od 9.00 do 9.35, Kostanjevica na Krki‒leskovec pri Krškem, dolžina: 14 km (kolesarjenje); OŠ Leskovec pri Krškem;

(etapa 426): 19. oktober od 9.35 do 10.00, Leskovec pri Krškem–Krško, dolžina: 3 km (tek); GEN Krško

(etapa 427): 19. oktober od 10.00 do 11.05, Krško–Bregana, , dolžina: 22 km (kolesarjenje).

V času podnebnega teka bodo potekale lokalne podnebne akcije po celem svetu prek globalne mreže programa Ekošola in drugih organizacij ter partnerjev. V Sloveniji se bo v tek posredno vključilo 160 slovenskih ekovrtcev, ekošol in ekofakultet, ki bodo organizirali šolski tek in druge spremljevalne podnebne akcije.

Teku se torej lahko v Sloveniji – ne glede na potek trase – pridružijo v kateri koli lokalni skupnosti, podjetju, organizaciji, vrtcu in šoli tako, da organizirajo simbolni tek ali vsaj 15-minutno lokalno podnebno akcijo.

Nacionalni koordinator programa Ekošola, Gregor Cerar, prek katerega se v Sloveniji vključujemo v globalno podnebno iniciativo, dodaja: »Veseli nas, da je Podnebni tek podprl tudi gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, vanj se vključujejo tudi podjetja in organizacije, tekli bodo učenci in mentorji programa Ekošola, predstavniki podjetij in drugi. Za lokalne podnebne dogodke bodo poskrbele ustanove v programu Ekošola; vabimo, da se v njihove aktivnosti vključijo in jih podprejo v lokalnih skupnostih in drugih organizacijah.«

250.000 mladih podprlo sporočilo štafete: »Želimo kakovostno podnebno izobraževanje«

»Kakovostno podnebno izobraževanje je ključnega pomena, če želimo ljudi vseh starosti opremiti z znanjem in veščinami, potrebnimi za izgradnjo prihodnosti, v kateri lahko vsi uspevajo.«

Tako se začne sporočilo, ki ga bodo mladi predali udeležencem COP27 v Sharm-el Sheikhu. Podporo ji je doslej izkazalo 250.000 podpisnikov. Štafeta predstavlja 18 narodov, štiri vrste akcij in eno skupno sporočilo, predvsem pa simbolizira moč sodelovanja. Štafeto spremlja 4-članska mednarodna ekipa, med potjo pa bodo posneli tudi dokumentarec.

Soorganizator podnebnega teka je Mednarodna fundacija za okoljsko izobraževanje (FEE – Foundation for Environmental Education). Njen član je tudi Društvo DOVES – FEE Slovenia, nosilec izobraževalnih programov Ekošola, Mladi poročevalci za okolje in Znanje o gozdovih v Sloveniji.

Program Ekošola je vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE International in največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Vključuje več kot 20 milijonov otrok, milijon vzgojiteljev in učiteljev, več kot 50.000 ustanov v 72 državah po vsem svetu, na vseh celinah.

V Sloveniji v programu sodeluje več kot 135.000 otrok, učencev in dijakov ter 8.800 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij. V šolskem letu 2021/2022 je vanj vključenih 720 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, centrov za usposabljanje, delo in varstvo, dijaških domov in fakultet.

Ustanove, ki izpolnjujejo kriterije 7 korakov progama Ekošola, pridobijo mednarodni okoljski znak Zelena zastava./LN/Ekošala/