Janja Garnbret s pogledom na sezono, v kateri je spisala zgodovino

Singapur, 1. oktober 2022 – »Težko je dojeti vse, kar se je zgodilo od leta 2016, ko sem osvojila svoj prvi skupni naslov. To je nora vožnja, na kateri sem! Vsak uspeh mi daje motivacijo, da še naprej pišem zgodovino našega športa,« še eno uspešno sezono po deseti skupni zmagi v svetovnem pokalu, peti v težavnosti športnega plezanja, komentira 23-letna Janja Garnbret, ki je sezoni spisala zgodovino. Kot poročajo njeno nosilci obveščanja se trenutno nahaja v Singapurju, kjer so jo pričakale množice oboževalcev, svojo azijsko turnejo pa bo nadaljevala na Japonskem.

Zaključek sezone v svetovnem pokalu težavnostnega plezanja je postregel z dobro znanim rezultatom – zmago slovenske šampionke Janje Garnbret. Z izjemnim plezanjem v finalu je kot edina v ženski konkurenci prišla do vrha stene in s tem premagala tekmici, ki sta bili pred njo še pred finalom. »Končati sezono z zmago je seveda super, vendar način, kako so se stvari odvijale, je to zmago naredil še bolj posebno. Zaradi napake v polfinalu sem se v finale uvrstila s 3. mestom. To je pomenilo, da sem morala plezati bolje kot vsi drugi, da sem lahko zmagala. To je dodatno začinilo vse skupaj, a vesela sem, da sem s tem spopadla in ostala mirna tudi v zaključku za ta zadnji skok na vrh,« pravi Garnbretova.

Zadnji del smeri v finalu je bil tokrat enak za žensko in moško konkurenco: »Znano je, da imam raje res težke smeri kot smeri, ki jih premaguje več kot le en plezalec. Ampak ne gre za to, kakšen je moj okus in kakšen ne. Raven ženskega plezanja se je skozi leta dvignila na današnji nivo in to takšne smeri pokažejo. Če to omogoča plezanje po isti poti kot moški, se s tem strinjam.«

Znova premaknila mejo mogočega in kronala zmagovito sezono

Janja Garnbret se je z zmago v skupni razvrstitvi v težavnosti svetovnega pokala pri komaj 23 letih povzpela do svojega desetega skupnega naslova. Že petič je postala skupna zmagovalka v težavnosti športnega plezanja. »Težko je dojeti vse, kar se je zgodilo od leta 2016, ko sem osvojila svoj prvi skupni naslov. Bila je nora vožnja! Za Slovenijo je izjemno, da ima tudi skupnega zmagovalca med moškimi. Zelo sem vesela za Luko, zelo se je razvil kot tekmovalec in uspeh, ki ga je dosegel v letošnji sezoni, je zaslužen.«

Iz sezone v sezono Garnbretovi uspeva ostati v vrhu svetovnega plezanja, zato se jo pogosto omenja kot največjo vseh časov v tem športu. »Težko je zmagati že na samo enem tekmovanju, samoumevno pa je, da je še težje dolgo ostati na vrhu. Poznamo rek – vedno je lažje napadati kot braniti. Že nekaj časa sem v vlogi branilke naslova in ponosna sem, da se lahko tako dolgo vedno znova izboljšujem.«

In kaj jo ohranja na vrhu?»Ena stvar je zmagati, druga pa je uživati v procesu, ki te pripelje do cilja. Zame eno brez drugega ne gre in kljub vsem letom nastopanja v svetovnem pokalu, se še vedno neizmerno zabavam, kar je bil vedno moj ključ do uspeha,« pravi lastnica 37 zlatih medalj v svetovnem pokalu.

V Singapurju te dni oboževalci na njen podpis čakajo več ur

Olimpijska in šestkratna svetovna prvakinja je letos poleg zmagoslavja v svetovnem pokalu osvojila tudi trojno evropsko krono. Trenutno se mudi v Singapurju, kjer jo je dočakala nepregledna množica oboževalcev. Da gre za globalno športno zvezdo dokazuje izjemno navdušenje navijačev, ki na podpis Janje Garnbret čakajo tudi več ur.

»Povedali so mi, da imam tukaj veliko bazo oboževalcev in že nekaj let me vabijo na obisk. Ker je svetovno prvenstvo v Džakarti oddaljeno le en kratek let, sem želela izkoristiti priložnost. Bila sem pozitivno šokirana nad količino prepoznavnosti, ki sem jo lahko doživela. Tudi dan pred kvalifikacijami v Džakarti so otroci prihajali na prizorišče po selfije in avtograme,« pove Janja Garnbret in se ozira na povratek domov v Slovenijo. »Po Singapurju bom nadaljevala pot na Japonsko, resnično se veselim, da bom prvič po olimpijskih igrah v Tokiu. Ne bom tekmovala na finalnem dogodku v Morioki, imela bom nekaj časa, da se prepustim in počnem, kar želim, med drugim tudi nekaj sprostitve ob oceanu. Veselim se, da se bom konec oktobra vrnila domov svežih misli.«