V Ljubljano se znova vrača mednarodni sejem izobraževanja

Ljubljana, 4. oktober 2022 – Po treh letih se v Ljubljano znova vrača mednarodni sejem izobraževanja. Slovenci na tujih univerzah največkrat študirajo psihologijo, mednarodno poslovanje, menedžment, študije s področja informacijske tehnologije, vedno pogosteje pa tudi medicino, veterino in biologijo. Univerze posodabljajo svoje aktivnosti, skladno s smernicami Evropske Unije. Študenti sodelujejo v zelenih inovacijah, hkrati pa so kritični do svetovnih voditeljev pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Slovenski starši na šolanje v tujino vpisujejo tudi srednješolske otroke.

Tako se bo ta petek, 7.10. od 12h do 16h ljubljanski hotel Slon spremenil v medarodno akademsko stičišče. Predstavile se bodo številne univerze in srednje šole iz Evrope in Velike Britanije, ki skupaj nudijo več kot 150 različnih študijskih programov in specializacij. Večina študijskih programov poteka v angleščini.Med sodelujočimi bodo tudi nekatere izmed najbolje rangiranih izobraževalnih institucij na svetu.

Učencem, dijakom in študentom bodo na voljo informacije o mednarodni maturi, študijskih programih in specializacijah v angleščini. Govora bo štipendijah in študentskih posojilih, dogodek pa bo omogočil tudi individualna karierna svetovanja.

Kaj študirajo mladi Slovenci v tujini?

V pisarni Integraledu, ki organizira dogodek, beležijo največ povpraševanja po študijih medicine, psihologije, mednarodnega poslovanja, menedžmenta, oblikovanja računalniških igric in študijev v povezavi z umetno inteligenco. Zadnje leto je več povpraševanja tudi po naravoslovnih študijih – kemiji, biologiji, celo morski biologiji in študijih v povezavi s konji.

Univerze sledijo smernicam Evropske Unije

Problematike, kot so podnebna kriza, naraščajoče povpraševanje po oskrbi starejših, pomanjkanje na trgu dela, vse večja neenakost med ljudmi in digitalizacija družbe, zahtevajo nove rešitve. Te iščejo tudi na evropskih univerzah.

Študenti univerze v Eindhovnu so pred kratkim predstavili zeleno inovacijo, gre za avtomobil, ki med vožnjo zajema in shranjuje ogljik. Športni električni avtomobil, ki je izdelan predvsem iz 3D-natisnjene reciklirane plastike, napaja pa ga litij-ionska baterija, bo sicer potreboval še nekaj izboljšav, a so študenti s prvo različico zelo zadovoljni.

Reševanje zgoraj omenjenih problemov, s katerimi se spopada EU, so zelo resno vzeli tudi v univerzi Tilburg iz juga Nizozemske. V naslednjih petih letih univerza namerava investirati približno 8 milijonov evrov za interdisciplinarno sodelovanje s partnerskimi podjetji in skupno reševanje ključnih problemov EU. V Tilburgu sicer študira precej Slovencev, največ jih je na katedri za psihologijo, kjer se specializirajo v klinični, pozitivni, trženjski psihologiji in drugih. Slovenci na univerzi v Tilburgu sicer študirajo še globalni menedžment družbenih problematik, kadrovski menedžment, poslovno administracijo ter kognitivne znanosti in umetno inteligenco.

Študenti 154 let stare univerze Ca’ Foscari iz Benetk so konec septembra svetovnim voditeljem poslali pomembno sporočilo. Ob sedmi obletnici ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih države iz celega sveta vzpostavile na Generalni skupščini združenih narodov, so se namreč pridružili italijanski iniciativi #flipthescript. Svetu in globalnim voditeljem so sporočili, da imamo ljudje v rokah moč, da obrnemo scenarij in začnemo boj proti podnebnim spremembah ter vzpostavljati pravičnost in mir. Svetovne voditelje so pozvali, da se še danes združijo in na novo napišejo zgodbo, da bi ustvarili bolj pravičen in boljši svet.

Vse tri omenjene univerze, poleg njih pa še veliko drugih, se bodo predstavile na “World education fair” v Ljubljani.

V tujini se šolajo tudi slovenski srednješolci

Vedno več staršev seodloča, da na šolanje v tujino vpišejo že svoje najstniške otroke. Včasih k tej odločitvi botruje selitev celotne družine, velikokrat pa se starši za šolanje v tujini odločijo takrat, ko imajo zelo talentiranega otroka, bodisi za šport, ali pa za akademske dosežke. Če se otroci tujega jezika učijo v okolju, kjer jezik govorijo vsi, ga zelo kmalu začnejo govoriti na ravni materinega jezika. Nekatere srednje šole v tujini nudijo posebne prilagoditve za otroke z ADHD, avtizmom ali drugimi posebnostmi.

Na mednarodnem sejmu izobraževanja se bodo tokrat predstavile tudi srednje šole iz Velike Britanije in Nemčije, ki nudijo šolanje v angleščini (in nemščini)./LN/