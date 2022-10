Danes, 5. oktobra, vzgojitelji učiteljice in učitelji obeležujejo svoj dan

Ljubljana, 5. oktober 2022 – Danes, 5. oktobra, vzgojitelji učiteljice in učitelji obeležujejo svoj Svetovni in Mednarodni dan. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi zato, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljavno še danes.

Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih.

Letošnje obeleževanje svetovnega dneva učiteljev poteka pod geslom Preobrazba izobraževanja: samo z učiteljicami in učitelji. Sovpada z nedavnim zasedanjem generalne skupščine ZN in vrhom o preobrazbi izobraževanja, kjer je bilo kot tema v ospredju izobraževanje po svetu, ki se je po pandemiji covida-19 znašlo v krizi.

V Sloveniji praznik učiteljev obeležimo s tradicionalno podelitvijo Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa imajo zdajšnje ime – Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva. Gre za najvišje državne nagrade na področju šolstva./LN/