Upokojenci, ki jim je draginja, močno načenja denarnice, so se le oglasili

Ljubljana, 9. oktobra 2022 – Kot vse kaže, so upokojenci le opazili, da je vlada, ki ljudstvu omogoča le veliko svobodo in plesa, pozabila nanje. Zato je ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije, ki zastopa dobro tretjino upokojencev – 200 tisoč – minuli petek opozoril na vse večje nezadovoljstvo med upokojenci predvsem zaradi draginje, ki je ob 10-odstotni inflaciji (septembrske – avgusta je ta znaša, kar 11 odstotkov) močno načela denarnice njihovih članov, no seveda pa tudi tistih, ki to niso.

Dodatno pa je ZDUS razjezila podcenjujoča napoved dviga letnega dodatka za upokojence, le za pet (5) evrov, da ne govorimo o valorizaciji pokojnin, ki naj bi se, po razmišljanju vlade (predvsem po ideji Luke Mesca), opravila v nominalnem znesku, in sicer v višini 38,81 evra za vse upokojence enako.

Zato ZDUS od vlade zahteva, da določbo v zakonu o izvrševanju proračuna spremeni v skladu s pokojninskim zakonom, sicer nanj napovedujejo ustavno pritožbo.

Zahteva za takojšnjo izredno uskladitev pokojnin pa pri ZDUS utemeljujejo na osnovi naslednji dejstev, ki so jih objavili na spletni strani ZDUS, kjer so zapisali: »SURS objavil nove podatke o inflaciji. Sedaj je padla z 11 % na 10 % (mesec september). Za naš izračun pokojnin pa je povprečna letna inflacija povečana z 8,2 % na 8,4 % (januar – september 2022 na enako obdobje 2021). Izračun potrebnega povečanja pokojnin zaradi draginje je sedaj višji: *40 % od 8,4 % je 3,36 na račun inflacije *60 % od 0,2 % je 0,12 na račun dviga bruto plač. Skupaj torej potreben dvig za 3,48 % za izredno medletno uskladitev pokojnin. Pri izračunu izhajamo iz določil 8. točke 430. člena ZPIZ in v smislu določil 1. in 2. odstavka 106. člena sistemskega zakona ZPIZ-2. V predhodnem letu 2021 je bila dosežena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda (8,1 %) in je s tem izpolnjen zakonski pogoj za izvedbo izredne uskladitve pokojnin«.

Je pa res, da si upokojenci (razen izbrancev preteklosti), ki so sedanji vladni garnituri pomagali ustvariti pogoje za zasedbo stolčkov, na katerih zdaj ti sedijo, tak odnos z njihove strani tudi zaslužijo. Namreč, če ustoličiš tako ozkoglede ljudi, je to dokaz, da ni kreten tisti, ki je ustoličen, ampak tisti, ki ga je ustoličil./J.T./Foto: le ponazoritvene/