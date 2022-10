Danes poteka Dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij 

Ljubljana, 10. oktober 2022. V 70 zobozdravniških ordinacijah danes, 10. oktobra, potekajo posveti s pacienti v okviru akcije Dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij. Skupno je za danes rezerviranih preko 450 terminov, v katerih bodo zobozdravniki pacientom ponudili posvet o njihovem ustnem zdravju in težavah, ki jih imajo.

Akcija letos poteka prvič, Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) jo pripravlja v okviru vsakoletnih aktivnosti projekta Ustno zdravje, Odbora za zobozdravstvo (OZB) pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Dan odprtih vrat je namenjen predvsem tistim prebivalcem, ki nimajo zobozdravnika ali pa ga že dolgo niso obiskali. “Gre za posvet, pogovor z zobozdravnikom, razrešitev dilem, morda premagovanje strahu, da se nato naročijo na pregled,” je namen akcije pojasnila Neja Jurjec Smole, vodja delovne skupine Ustno zdravje pri OZB.

Naročanje na termine je potekalo elektronsko preko enotne spletne strani, ki jo je pripravil Gospodar zdravja in je dostopna tukaj >>>. Vsem, ki so manj vešči komunikacije po e-poti, je bila 14 dni ob delavnikih med 9. in 11. uro na voljo tudi posebna telefonska številka 069 920 475, preko katere je zbornica pomagala pri naročanju.

V času akcije, ki poteka izven ordinacijskega časa, zobozdravniki ne bodo izvajali standardnih stomatoloških storitev, kot so puljenje zob, izdelava zobnih zalivk ali čiščenje zobnega kamna.

Za posvet z zobozdravnikom je na voljo od 15 do 30 minut. Posveti so za paciente brezplačni in brez vsakih obveznosti. Prav tako tudi ordinacija ni obvezana, da mora pacienta kasneje sprejeti v obravnavo, saj v akciji sodelujejo tako ambulante, ki še sprejemajo paciente, kot tudi tiste, ki jih ne, pa vseeno želijo prispevati svoj čas in znanje za ozaveščanje in strokovno svetovanje prebivalcem.

Predsednik Odbora za zobozdravstvo pri zbornici Krunoslav Pavlović je pojasnil, da je glavni namen akcije pokazati, da so zobozdravniki pomemben partner tako za ustno kot sistemsko zdravje. V Sloveniji zobozdravnika običajno obiščemo šele ob pojavu akutnih težav, zato želijo zobozdravniki bolnikom bolj približati preventivni pristop. »Ustne bolezni so preprečljive, zato so zgodnji pregledi pomembni za preprečevanje težjih zapletov in uspešnejše zdravljenje,” je izpostavil Pavlović.