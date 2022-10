A1 Slovenija 5G omrežje zagotavlja tudi na Triglavu

Ljubljana, 12. oktober 2022 – Iz A1 Slovenija sporočajo, da so v omrežje vključili najvišje ležečo 5G bazno postajo v državi, in sicer kar na Triglavu. Pod najvišjim vrhom v Sloveniji lahko zdaj uporabniki uživajo tudi v najnovejši storitvi A1 Ultra Net + TV, ki v slovenske domove prinaša novo brezžično tehnologijo za hitro povezovanje na svetovni splet in izjemno izkušnjo televizije. Velja dodati, da so pri A1 Slovenija obenem dosegli svoj letošnji cilj in zdaj pokrivajo s 5G omrežjem že 60 % prebivalcev v Sloveniji.

Podjetje A1 Slovenija je omenjeno vključitev svoje najvišje bazne postaje opravila v začetku meseca oktobra, ki na 2514 metrih nadmorske višine in zagotavlja uporabo tehnologije 5G na širšem območju Kredarice in na vrhu Triglava.

Nova postaja se napaja se iz sončnih celic, vetrne elektrarne in agregata. Kot sporočajo iz A1 Slovenija, ta tako uspešno nadaljuje strategijo vzpostavljanja največjega slovenskega 5G omrežja, ki bo do konca leta 2025 dosegljivo 98 odstotkom prebivalcem Slovenije. Za leto 2023 načrtujejo nadaljnjo širitev omrežja, pri čemer se bodo osredotočili predvsem na kraje z več kot 1000 prebivalci.

Hitra rast prenosa podatkov v 5G omrežju – Pri A1 Slovenija vzporedno s širitvijo svojega 5G omrežja povečujejo in zagotavljajo kapacitete, ki bodo podpirale veliko rast mobilnega internetnega prometa. Danes namreč uporabniki povprečno prenesejo do 30 odstotkov podatkov več kot v enakem obdobju lani. Trenutno se prek omrežja 5G prenese 10 odstotkov vseh podatkov, do konca leta, tako ocenjujejo pri A1 Slovenija, pa naj bi se prek omrežja pretočila že več kot polovica mobilnih podatkov. Rast pretoka podatkov je na eni strani posledica številnih novih 5G naprav v ponudbi A1 Slovenija. Te predstavljajo kar 90 odstotkov prodaje vseh naprav. Na drugi strani pa porastu botruje tudi produktna usmeritev z vključenimi dodatnimi vsebinami, kot so Voyo, HBO Max, Xplore music by Deezer. Prek omrežja A1 Slovenija se danes prenese kar 44 % vsega mobilnega internetnega prometa v Sloveniji.

5G omrežje omogoča razvoj naprednih rešitev – V omrežju pete generacije deluje tudi nova storitev mobilnega interneta in televizije A1 Ultra Net + TV. Ta je nastala kot odziv na potrebe kar 270 tisoč slovenskih gospodinjstev, ki nimajo dostopa do širokopasovnega interneta. Z njo želijo v podjetju svojim uporabnikom zagotoviti najboljšo in najbolj enostavno uporabniško izkušnjo. A1 Ultra Net + TV je priročna in enostavna rešitev, ki omogoča hitrejšo in zanesljivejšo povezavo v digitalni svet, hkrati pa prinaša bogat nabor TV programov in dodatne vsebine VOYO. Za več informacij si oglejte zemljevid pokritosti omrežja. /LN/ Foto: press A1 Slovenija/