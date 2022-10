V MGL premiera brutalne komedije Bog masakra

Ljubljana,18. oktober 2022 – Ta četrtek, 20. oktobra, ob 20. uri bo na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) premiera brutalne komedije Bog masakra v prevodu Aleša Bergerja, ki neusmiljeno razgalja sodobno meščansko elito ter z ironijo in sarkazmom opozarja na dvoličnost človeške narave.

Bistroumno satiro, ki jo odlikujejo briljantni dialogi in izjemna prepričljivost likov, je režiral Diego de Brea, ki je bil tudi dramaturg in scenograf uprizoritve ter avtor glasbene opreme. Uprizoritev so ustvarili tudi kostumograf Leo Kulaš, lektorica Barbara Rogelj, oblikovalec svetlobe Boštjan Kos, oblikovalec tona Gašper Zidanič in asistent scenografa Janez Koleša.

Igrajo: Jana Zupančič, Uroš Smolej, Iva Krajnc Bagola in Sebastian Cavazza.

Vsebina – Dva enajstletnika sta se stepla na otroškem igrišču. Ker je eden od njiju zaradi udarca s palico izgubil dva zoba, se njuni starši dogovorijo za srečanje, da bi se pogovorili o nesrečnem incidentu. Obisk Annette in Alaina v imenitnem pariškem meščanskem stanovanju Véronique in Michela se začne z vljudnostnim kramljanjem ter v umirjenih in spravljivih tonih omikanih ljudi, vendar se v pološčeni povrhnjici meščanske kultiviranosti zelo hitro pojavijo razpoke. Odnosi postajajo zmeraj bolj napeti, dogajanje se zaostri in sprevrže v medsebojno obtoževanje in vsesplošno obračunavanje vse večjih razsežnosti. Priča smo pravi psihološki vojni med paroma, na dan pa pridejo tudi dolgo zatajevana nesoglasja v obeh zakonih. Konfliktna situacija, ki so se je sicer lotili z vso treznostjo, strpnostjo in diplomacijo, privede do razkritja najtemnejših plati njihovih osebnosti. S količino popitega alkohola naraščajo njihovi izbruhi jeze in potlačene agresivnosti. Seksistične, rasistične in homofobne opazke se kar vrstijo, osupneta pa tudi njihova skrajna egocentričnost in odsotnost vsakršne empatije … Dogajanje se stopnjuje, spor med sinovoma pa je le še pozabljena iztočnica.

O avtorici – Svetovno znana francoska dramatičarka Yasmina Reza (1959), avtorica številnih odrskih uspešnic, je slovenskim gledalcem že dobro znana. Igro Bog masakra je napisala leta 2006 in zanjo prejela številne nagrade. Tako kot v mnogih drugih igrah tudi v tej brutalni komediji neusmiljeno razgalja sodobno meščansko elito ter z ironijo in sarkazmom opozarja na dvoličnost človeške narave. Bistroumno satiro odlikujejo briljantni dialogi in izjemna prepričljivost likov. Yasmina Reza in Roman Polanski sta igro predelala v filmski scenarij, po katerem je bil leta 2011 posnet film Masaker (Carnage) z zvezdniško zasedbo. Izjemno pronicljiva, tankočutna in angažirana pisava Yasmine Reza je polna na prvi pogled neznatnih nians in samoumevnih detajlov, saj prerisuje dinamiko vsakdanjih medosebnih dialogov, ki pa jih še bolj kot izrečeno definira neizrečeno, ali še bolje, neizrekljivo. Telesa takrat postanejo rentgenska naprava za komuniciranje onstran besed./ATS/ Fotografije: press MGL – avtor: Peter Giodani