Zakaj se »pokorni« še niso oglasili?

Ljubljana, 18. oktober 2022 – Potem ko so si zvišanje plač že zagotovili v javnem sektorju (teh je 180 tisoč javnim uslužbencem), in sicer 4,5 % že leto n plus 4 % 1. aprila 2023, se je tudi Ekonomsko-socialni svet (ESS) načelno zavzel zato, da je dvig minimalne plače nujen tudi v gospodarstvu. Vlada je, vsaj delno, poskrbela tudi za najranljivejše skupine prebivalstva, in sicer socialno ogrožene in invalide (teh naj bi bilo 71 tisoč) s posebnim dragonjskim dodatkom in otroškim dodatkom. Torej, bi lahko rekli, da se stvari urejajo.

Tako bi bilo, če tu ne bi bilo še 600 upokojencev, na katere so pristojni na Gregoričevi 25 pozabili, da ti sploh obstajajo. Zanimivo, če ne že čudno je, da se vlada doslej javno sploh ni opredelila, kaj namerava storiti za uskladitvijo pokojnin, če odmislimo letni dodatek za leto 2023, ko naj bi upokojencem dodatek v vseh razredih zvišali za pet evrov. To pomeni, vsaj doslej znanih podatkih, naj bi v letu 2023 upokojenci, ki prejemajo najnižje pokojnine, dobili 455 evrov dodatka. Tisti z najvišjimi pa 145 evrov. Prejemnikom pokojnin od 600,01 evra do 720 evrov naj bi se ta izplačal v višini 315 evrov, za tiste s pokojninami od 720,01 evra do 850 evrov pa 255 evrov. Za prejemnike pokojnin od 850,01 evra do 1.020 evrov bi ta znašal 205 evrov. Tiste s pokojninami nad 1.020 evrov pa bi prejeli 145 evrov (letos 140 evrov PLUS 5 evrov).

Da ne bo pomote! Višina regresa za javni sektor je v letu 2022 je znašal 1.074,43 € bruto. Kot je znano pa se pri ostalih delodajalcih regres izplača delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta in mora ta zanašati najmanj višino minimalne plače. V 2022 je minimalna plača znaša 1.074,43 EUR. Minimalni regres za delavca, ki je upravičen do celotnega regresa, tako v 2022 znašal 1.074,43 EUR. Enako pa je veljalo za javni sektor. Seveda pa bo to drugače drugo leto, ko bo minimalna plača znana. A bo zvišanje zagotovo znašalo več, ko pri upokojencih, kjer no ta, kot navedeno te graditelje preteklosti sedanja vlada nagradila s pet evrskim bankovcem, kar je milo rečeno ponižujoče.

Res zanimivo, da se pokorni (upokojenci) še niso oglasili. Rekli boste, saj se ZDUS oglasi. Res je, a je ZDUS vlado prosil in ni zahteval, da naj ta upokojencev ne ponižuje na tako pritlehen način.

No, v primeru, da pa so upokojenci s svojim statusom zadovoljni, berite to objavo le kot sporočilo, s katerim se izraža veselje, da lahko plešejo (s tem vzdržujejo kondicijo) in živijo svobodno (ne živijo v diktaturi, ki jih je obdajala zadnji dve leti)./J.T./Fotografije – LN/