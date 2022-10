Do kdaj bodo mladi zdravniki še jadikovali?

Ljubljana, 21. oktober 2022 – Potem, ko sta z velikim medijskim pompom – objave v osrednih medijih – minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in namestnik vodje pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregor Zemljič to sredo, 19. oktobra, podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti zdravnikov, in sicer zato, ker je vlada pristala na sporazum, ki predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja, so se spet oglasili iz društva Mladi zdravniki.

Najprej so poskočili mladi zdravniki, naslednji dan pa še ves javni sektor, ki si je zvišanje plač že zagotovil (4,5 odstotkov letos – še za oktobrsko izplačilo plač in 4 odstotke prihodnje leto), a jih je zmotil tako imenovani posebni steber.

Kot je znano je vlada s sporazumom s Fidesom sprejela zavezo, da bo ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek.

Že pred tem znamenitim sporazumom Fides : Loredan (vlada) so se izigrane počutili mladi zdravniki, ki so se oglasili v nedeljo, 16. oktobra, ko so javnosti sporočili, da se jih želi obiti.

To se je res zgodilo, in sicer 19. oktobra, ko sta se Gregor Zemljič (Fides) in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan slikala ob izmenjavi skrivnostnega sporazuma, ki predvideva t. i. ločeni plačni zdravstveni steber, ob tem pa nista razkrila na kakšnem »temelju« bo ta postavljen.

Da je vsaj v tej fazi, saj javno predeljeno t. i. novi steber, ne »nosi« težav mladih zdravnikov, pa kaže to njihovo današnje (20. oktobra) sporočilo, v katerem javnosti sporočajo: »Nismo zadovoljni, ker vladini obljubi ne verjamemo, saj zaenkrat ni pokazala še nič konkretnega. Plačna nesorazmerja v zdravstvenih timih ostajajo. Minister za zdravje v medijih izpostavlja, da so problem ter unikum v svetu, vendar za njihovo odpravo ni storil še ničesar, pa smo to pričakovali že ob sprejetju interventnega zakona o zdravstvu. Tudi minister Poklukar, ki je novembra lani ta nesorazmerja ustvaril, je nato vse do volitev priznaval, da jih je potrebno odpraviti, vendar tega ni storil. Naučili smo se, da samo besede ministrov niso dovolj.

Glede zaveze o vzpostavitvi posebnega plačnega stebra smo skeptični, saj je časovnica do končnega rezultata zelo dolga. Do takrat gre lahko za cel seznam stvari narobe, pa če se omejimo samo na notranjepolitično dogajanje. Ne bi bilo prvič, da nas je kakšna vlada peljala žejne čez vodo.

Če se bo izkazalo, da so vladni nameni resni in bodo zadevo konstruktivno izpeljali, se bomo za svoje nezaupanje z veseljem opravičili. Tudi mladi zdravniki si želimo in podpiramo ločen plačni sistem za zaposlene v zdravstvu – v kolikor ostali sindikati zaposlenih v zdravstvu tega ne bodo želeli, pa pač samo za zdravnike. Urejanje plačila tako za osnovno delo vseh zdravnikov in zobozdravnikov, kot tudi nagrajevanje najbolj marljivih in najboljših, je predpogoj, da se začnejo reševati tudi ostale težave v zdravstvu in skrenemo s poti balkanizacije zdravstva v Sloveniji.

Zdravje in zdravstvo sta dragocenost, ki si je ne smemo pustiti vzeti, in čudi nas, da tega vodilni sindikalisti javnega sektorja ne razumejo. Nekonkurenčni delovni pogoji so ključni pospeševalec divje privatizacije zdravstva. Če jo bomo dopustili, bo zdravstvena oskrba postala ne le manj kvalitetna, pač pa tudi bistveno dražja, kot bi stala ureditev plačila za delo zdravnikov v javnih zdravstvenih ustanovah«.

No, in zdaj še k našemu naslovu ob tem prispevku – Zakaj smo ga tako zapisali? Zato, ker se mladi zdravniki niso oglasili, ko je Ustavno sodišče zavrglo predlog reševanja plač zdravnikov – TUDI NJIHOV. Zato, ker niso zahtevali, da jim »njihov« Fides in minister Loredan omogočita, da so zraven, ko sta »gradila« novi steber. Pa tudi zato, ko sta se Gregor Zemljič (Fides) in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ko sta se slikala (19. oktobra), so mladi zdravniki (tudi danes) izrazili le upanje, da bo s sporazumom, katerega vsebine javnost ne pozna, morda ta uredil tudi njihove plače.

Zato jadikovanje ni pravi pristop, kot smo zapisali. Status si mladih zdravniki morajo, urediti sami. A ne z jadikovanjem!

Vzgled bi jim moral biti gospod/tovariš Branimir Štrukelj, ki ob svoji polni denarnici poskrbi tudi za svoje somišljenike. On ne jadikuje! On grozi in zato se mu nasprotna stran (vlade – vse vlade) vedno ukloni.

Namreč ta njegov način daje rezultate, prijazno sporazumevanje, žal v tako neurejeni državi, še ne zagotavlja rezultatov, kaj šele, da bi zagotavljal učinek.