Letošnji 33. Liffe, kot “nekoč”

Ljubljana, 21. oktober 2022 – Po dveh letih beganj pred virusom, ki nas je obdajal, se bo Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) v svoji 33. izvedbi, potekal bo med 9. in 20. novembrom, v celoti vrnil pred občinstvo, ki ga bo lahko spet spremljalo v živo.

No, res je, da bo nekaj filmov na ogled tudi v sistemu videa na daljavo, a to bo namenjeno predvsem tistim ljubiteljem filmov, ki jih je pandemija, pa ne samo ona, “preobrazila” v gledalce, ki filme radi ogledajo sami brez, da jih kdo moti. Programski direktor Simon Popek pravi, da bo letošnji program 33. Liffa raznolik, ponudil pa naj bi 90 celovečernih in okoli 30 kratkih filmov.

Programski direktor Liffa Simon Popek, ki pravi, da je Liffe bolj specifičen od velikih festivalov; tukajšnji gledalci se včasih za določen film odločijo na podlagi jezika, ki ga govorijo v njem, druge pritegne eksotična geografska lokacija. Ker šestdeset odstotkov proračuna temelji na prodaji vstopnic, je treba računati na okus gledalcev.

Festivalski sklopi

Perspektive, uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec Telekoma Slovenija, d.d.

Predpremiere, filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji.

Kralji in kraljice, dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma.

Panorama svetovnega filma, festivalski favoriti s petih celin.

Ekstravaganca, t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine.

Kinobalon, samostojen sklop za gledalce od 5. do 14. leta; v sodelovanju s Kinodvorom

Fokus: Sodobni kosovski film

Posvečeno: Rajko Grlić in praška šola jugoslovanskega filma; v sodelovanju s Slovensko kinoteko

Retrospektiva: Miklós Jancsó; v sodelovanju s Slovensko kinoteko

Jadranska mreža festivalov

Evropa na kratko, tekmovalni program kratkega filma.

Spremljevalni program

Festivalsko središče v Cankarjevem domu (Drugo preddverje)

Razstave, branje, druženje, srečanja z ustvarjalci in filmofili, kava in druga pijača, Liffova jabolka Eurosad, pogovori in še veliko več. Vabljeni vsak dan od 13. ure do konca zadnje projekcije. Liffe je v mestu!

Film bar – festivalska knjigarna

Vsak dan festivala od 15. ure do 21.30

Ogled filmov se nadaljuje z nakupom in branjem knjig!

Filmska knjigarna ob festivalu je prostor za druženje, ki filmsko izkušnjo podaljša z razmišljanjem. Na meniju knjižnega bara so tematske knjižne mešanice domačih in tujih knjig, povezanih s filmom. Bar, ki v nakup ponuja tudi izbore knjig petih povabljenih domačih poznavalcev, se občasno spremeni v prizorišče pogovorov in še kaj.

Film bar odpira in v njem streže pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature.pisarna@mestoliterature.si; www.mestoliterature.si

Od 9. do 20. novembra

Razstava idejnih predlogov plakata Liffe

ČE BI LIFFE …

Sodelujejo: študentje Grafične in medijske tehnologije Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Mentorica: mag. Maja Gspan Vavpetič

Asistent: dr. Gregor Franken

Pri Oblikovanju medijev so se redne študentke in študenti v zadnji nalogi zimskega semestra vživeli v dvojno vlogo: oblikovalke/oblikovalca plakata za 33. Liffe in hkrati obiskovalke/obiskovalca. Oboje je uspelo! Sproščen vsebinski in likovni pristop je spremljala obvezna uporaba logotipa Liffe. Izbirna možnost se je navezovala na letošnji motiv, oblikovanje lika vodomca, glavne festivalske nagrade. Razstavljeni plakati so sad dela študijskih skupin letnika 2021/22.

Festivalsko prizorišče, Drugo preddverje CD

ČE, 10. novembra, ob 19.30 (po projekciji filma Kar bo, pa bo)

Večer z Rajkom GrlićemOb izidu slovenskega prevoda avtobiografije Še ne povedane zgodbe se bosta z režiserjem, ki mu Slovenska kinoteka in Liffe posvečata retrospektivo, pogovarjala prevajalka knjige Ženja Leiler Kos in vodja Kinotekinega filmskega programa Igor Prassel.

Slovenska kinoteka, vstop prost

PE, 11. novembra, ob 19. uri

Podoba – glasba

8. Mednarodni tekmovalni program glasbenih videospotov

Javna predstavitev najboljših videospotov leta: Arthur Studholme: Welshy: All for You; Scotty Simper: Sopico: Slide; Kasper Häggström: Radiohead: If You Say The Word; Winston Hacking & Michael Enzbrunner: Animal Collective: We Go Back; Valentin Petit: Rosalia: Saoko; Xander Steenbrugge: Max Cooper: Exotic Contents; Will Dohrn: Jeshi: 3210; Bryan Schlam: The Black Keys: Wild Child; Grégory Ohrel: Residente ft. Ibeyi: This Is Not America; Dave Free & Kendrick Lamar: Kendrick Lamar: N95; Simon Balázs: Odesza ft. Ólafur Arnalds: Light of Day.

Dvorana E1-2, Cankarjev dom, vstop prost

PO, 14. novembra, ob 16. uri (po projekciji filma Vera sanja o morju)

Pogovor o sodobnem kosovskem filmuGostje: Blerta Zeqiri, režiserka filma Poroka; Kaltrina Krasniqi, režiserka filma Vera sanja o morju; Lum Çitaku, direktor Kosovskega filmskega centra

Kosovska kinematografija se je morala po vojni razviti skoraj iz nič – brez potrebne infrastrukture in filmskih strokovnjakov. Pred nekaj leti je vodenje prevzela mlajša generacija, ki je spremenila vse ter možnost začela dajati mlajšim filmarjem in filmarkam. Petdeset odstotkov sredstev so začeli namenjati režiserkam, kar je še posebej vznemirljivo glede na to, da je Kosovo sicer patriarhalna družba. V letošnjem fokusu na Liffu predstavljamo najuspešnejše filme s Kosova zadnjih let – in prav vse so posnele režiserke.

Festivalsko središče, vstop prost

PO, 14. novembra, ob 10. uri

Strokovno srečanje Art kino mreže Slovenije

Promocija kino programa na družbenih omrežjihNa strokovnem srečanju Art kino mreže Slovenije – združenja prikazovalcev kakovostnih in umetniških filmov se bomo lotili fluidnega in vedno spreminjajočega se polja družbenih omrežij: kako se najbolje lotiti promocije kino programov na spletu, kateri so primeri dobrih praks, kako se spletne promocije lotevajo v tujini.

Dvorana E1, vstop prost

TO, 15. novembra (ura bo objavljena naknadno)

Strokovno predavanje (Masterclass) z Daliborjem MatanićemScenarist in režiser Dalibor Matanić bo predaval na temo ustvarjanja televizijskih serij in filmov. Matanić se je zadnja leta podpisal pod vrsto nagrajenih filmov (Zenit/Zvizdan) in televizijskih serij (Časopis/Novine, Področje brez signala, Molk/Šutnja).

V sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk. Prijave na info@dsr.si do 13. 11. oz. do zasedbe razpoložljivih mest.

Dvorana Lili Novy, vstop prost (prijave na info@dsr.si do 13. 11. oz. do zasedbe razpoložljivih mest)

SR, 16. novembra, od 10.30 do 12.30

Filmski posel: kako ohraniti zdrav pristop v razvoju filmske kariereDelavnica zavoda Motovila (CED Slovenija) s psihoterapevtko in filmsko producentko Rebecco Day (Film In Mind, Združeno Kraljestvo)

Delo v filmskem sektorju pogosto vključuje tveganje za čustveno in osebno krizo. Čeprav je pogosto zaznan kot glamurozen, je filmski posel v resnici stresen: negotovost zaposlitve, nizke plače, izgorelost, soočanje z zavračanjem, intenzivna in dolga obdobja snemanja stran od družine. Na delavnici zavoda Motovila (CED SIovenija) bo psihoterapevtka in producentka dokumentarnih filmov Rebecca Day skozi pogovor filmske ustvarjalke in ustvarjalce povabila k premisleku o zapostavljenih vprašanjih, povezanih z duševnim zdravjem v filmski industriji.

Steklena Dvorana Lili Novy, obvezne prijave do 11. 11. na www.motovila.si (število udeležencev je omejeno)

PE, 18. novembra, ob 20. uri

Nevidni orkester potujočega kina Bridka Bebiča: Od kovača do knapa

Kino-koncert

Bratko Bibič, harmonika, glas; Tea Vidmar, glas; Ana Kravanja, violina, glas; Marina Džukljev, klavir; Eduardo Raon, harfa, elektronika; Samo Kutin, različni inštrumenti; Vid Drašler, bobni

V okviru cikla Cankarjevi torki

Klub CD, 12, 8* EUR

Pionirski dom na Liffu

SR, 9. novembra, od 16. do 18. ure

Filmski prizori (8+)Na delavnici bomo skupaj izbrali idejo, prizor posneli, udeleženci pa se bodo lahko preizkusili v vlogi filmskega igralca, režiserja, snemalca, snemalca zvoka.

Dvorana E3, prijave sprejema Pionirski domSreda, 16. novembra, od 16. do 18. ure

Risana animacija (8+)Na delavnici bodo mladi spoznali klasično risano tehniko in digitalno 2D-animacijo ter ju med seboj primerjali. Predstavljena bo tudi brezplačna aplikacija Flipaclip, zato prosimo, da udeleženci prinesejo pametne telefone ali tablice z naloženo aplikacijo (tudi za tiste, ki jih nimajo, bo poskrbljeno).

Dvorana E3, prijave sprejema Pionirski dom

Od 9. do 20. novembra od 17. ure do 21.30

Starši na Liffe, otroci v Malo ulicoVarstvo za otroke od 4. do 9. leta v Družinskem centru Mala ulica, Prečna ulica 7, Ljubljana.

S priloženo vstopnico po posebej ugodni ceni 6 EUR med projekcijo in dodatnih šestdeset minut. Prijave (najpozneje dan pred želenim varstvom) in informacije: E info@malaulica.si T 01 306 27 00

Kinodvor. Meeting point.

Od jutranje kave pred prvo festivalsko projekcijo do dolgih pogovorov po zadnji.

Kavarna vas v svoj objem od ponedeljka do sobote vabi med 9. uro in polnočjo, ob nedeljah pa med 10. in 23. uro.

Festivalske nagrade

Vodomec, nagrada režiserju najboljšega filma Perspektiv po izbiri mednarodne žirije; podeljuje glavni pokrovitelj Telekom Slovenije d.d.

Nagrada FIPRESCI, mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev

Nagrada za najboljši kratki film; podeljujeta ENAA in HP

Nagrada žirije Art kino mreže Slovenije

Nagrada mladinske žirije Kinotrip

Nagrada občinstva zmaj

Zmaj – nagrada občinstva

Glasujte za svoj najboljši film!

Ocenite film s točkami od 1 do 5, odtrgajte želeno številko in glasovalni listič oddajte v skrinjico pri izhodu iz dvorane.

Glasovanje s sporočili SMS

Ocene filmov lahko do 6. ure zjutraj posredujete na telefonsko številko 2929.

V sporočilo vpišite: LIFF (presledek), šifro filma (presledek) in oceno od 1 do 5.

Šifra filma je na vstopnici in spletni strani www.liffe.si.

Z iste telefonske številke lahko za posamezen film glasujete le enkrat.

Glasujejo lahko naročniki storitev mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, uporabniki Mobi ter uporabniki Izi in Spar Mobil.

Poslana sporočila so obračunana po veljavnem ceniku operaterja. Način glasovanja s SMS-sporočili je omogočil glavni pokrovitelj Telekom Slovenije d.d.

Glasovanje lahko spremljate na www.liffe.si.

Kinotripova mladinska žirija

Člani žirije si bodo ogledali pet celovečernih filmov iz različnih programskih sklopov, ki prikazujejo zgodbe njihovih (filmskih) vrstnikov oziroma se dotikajo tem, pomembnih za mlade. Med njimi bodo izbrali najboljšega in ga razglasili na sklepni prireditvi festivala. Na posameznih projekcijah nominiranih filmov bodo poskrbeli tudi za zanimive uvode.

Kinotripovo mladinsko žirijo letos sestavljajo tri članice 7. Kinotripovega filmskega kluba, ki so sodelovale pri zasnovi in izvedbi 7. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip: Zoja Klemenčič, Ajda Simčič in Zarja Žagar.

Nominirani filmi: Čudovita bitja, Falcon Lake, Blizu, Moja soba, Kjer levinje rjovejo

Jadranska festivalska mreža

Sarajevski filmski festival (SFF), vodilni tovrstni jugovzhodne Evrope, je leta 2020 vzpostavil mrežo festivalov, ki delujejo na ozemlju skupnega jezika nekdanje Jugoslavije (s podporo sklopa MEDIA programa Ustvarjalna Evropa). Poleg SFF je mreža sprva združevala vidnejše festivale Hrvaške (Zagrebški filmski festival – ZFF), Črne gore (Črnogorski / Hercegovski filmski festival – MFF) in Srbije (Festival avtorskega filma – AFF). Ob strateškem načrtu mreže, ki predvideva geografsko razširitev na druga ozemlja nekdanje Jugoslavije, se v letu 2022 Jadranski mreži pridružuje peti partner iz Slovenije (Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe). Čeprav se festivali razlikujejo po obsegu in programiranju, so enotni v prizadevanju za promocijo in pretok evropskih avdio-vizualnih vsebin in nadarjenih filmskih ustvarjalcev.

Vodilna načela, oblikovana v zadnjih dveh letih: visoka raven solidarnosti do filmskih ustvarjalcev; uvajanje partnerskega sodelovanja med festivali, ki omogoča kroženje vsebin in promocijo evropskih talentov; spodbujanje finančnega izkoristka filmskih del za zagotovitev ustrezne monetizacije/donosa; zagotovitev več delovnih mest za strokovnjake v festivalskem sektorju in bolj trajnostne prakse v naši redni dejavnosti.

Ne le v naši regiji, temveč po vsej Evropi so manjši filmski festivali postali vodilna alternativna metoda številnih evropskih filmov za finančni izkoristek. Delovanje v tem okolju zahteva, da festivali prevzamejo vlogo neodvisnih distributerjev, edini način za dosego ekonomičnosti obsega pa sta sodelovanje in partnerstvo po vsej regiji.

Projekt Jadranske mreže predstavlja strateško partnerstvo, namenjeno krepitvi kroženja in promocije neodvisnih evropskih filmov in nadarjenih ustvarjalcev v skupni jezikovni regiji z omejenim dostopom do visokokakovostnih filmskih vsebin. Namen tega partnerstva je spodbuditi ohranjanje starega in razvijanje novega občinstva ter nadgraditi splošne organizacijske in operativne zmogljivosti partnerjev z uvedbo najnovejših tehnoloških izboljšav.

Med številnimi skupnimi projekti, ki jih bo mreža izvedla v letu 2022, je tudi izbor štirih evropskih filmov, ki prihajajo iz držav z manjšo produkcijsko zmogljivostjo (Portugalska, Gruzija, Romunija, Nizozemska); ti filmi bodo predvajani na vseh petih festivalih, kjer bodo lokalni obiskovalci glasovali za nagrado občinstva. Konec leta bo po zaključenem ciklu in preštetih glasovih z vseh festivalov razglašen zmagovalec, ki bo prejel finančno podporo za distribucijo filma v regiji.

Filmi, prikazani v okviru Jadranske filmske mreže:

Alma Viva Alma Viva R: Cristèle Alves Meira

Intregalde Intregalde R: Radu Muntean

Vlažen prod Wet Sand R: Elene Naveriani

Rožnata luna Pink Moon R: Floor van der Meulen

Filmi Jadranske filmske mreže bodo na ogled tudi z VOD prek Kino Meeting Point OnDemand | Mreža festivala Jadranske regije / Network of Festivals in the Adriatic Region. Navedeni filmi ne bodo na ogled prek www.liffe.si.

Filmi, ki bodo na voljo za ogled z VOD

Nakupna spletna stran Cankarjevega doma vam omogoča neposredni ogled filma na zahtevo, za katerega ste kupili vstopnico. Na tej povezavi se registrirate in si ustvarite svoj uporabniški račun. Filme, ki so na voljo za ogled na zahtevo (VOD), si po nakupu na www.liffe.si predvajate neposredno iz svojega Moj račun Cankarjevega doma.

Prezaposlena Full Time R: Eric Gravel

Peter von Kant R: François Ozon

Zločini prihodnosti Crimes of the Future R: David Cronenberg

Obe strani rezila Both Sides of the Blade R: Claire Denis

Rimini R: Ulrich Seidl

Potniki noči The Passengers of the Night R: Mikhaël Hers

Lunana: jak v razredu Lunana: A Yak in the Classroom R: Pawo Choyning Dorji

Kako rešiti planet? The Crusade R: Louis Garrel

Dvanajstega ponoči The Night of the 12th R: Dominik Moll

Panj Hive R: Blerta Basholli

Filmi Liffa tudi v videoteki DKino televizije Telekoma Slovenije

Izbrani filmi letošnjega Liffa so v videoteki DKino na voljo tudi naročnikom televizije Telekoma Slovenije, ki je glavni pokrovitelj Liffa že 27 let.

Telekom Slovenije v videoteki DKino ponuja dva sklopa filmov:

– v kategoriji LIFFE 2022 so na voljo izbrani filmi letošnjega festivala; cena za film je 9 €,

– v kategoriji LIFFE pa so na ogled filmi preteklih Liffov ter uspešnice drugih festivalov; cene za ogled filma so med 1,79€ in 4 €.

Če ste naročnik televizije Telekoma Slovenije, lahko filme letošnjega Liffa kupite neposredno v videoteki DKino, nakup pa se vam bo obračunal na mesečnem računu za telekomunikacijske storitve. Če se za nakup filmov odločite prek spletne trgovine Cankarjevega doma, pa kode za ogled, ki jih ob tem prejmete, ne morete izkoristiti v videoteki DKino.

Vstopnice 33. Liffe

Prizorišča v Ljubljani

Cena vstopnic: 6’50 EURCena s popustom za mlajše od 25, starejše od 65 let in upokojence: 6 EURFilmi v programskih sklopih Kinobalon, Posvečeno, Retrospektiva: 4’70 EUR (ni popusta za mlajše od 25 in starejše od 65 let)



Predprodajni popusti od 20. 10. do 8. 11.– ob nakupu 6 do 9 vstopnic 10 %

– 10 do 15 vstopnic 15 %

– 16 ali več vstopnic 20 %

Popusti se ne seštevajo, lahko jih uveljavite na festivalskih prizoriščih in liffe.si.

Prizorišča v drugih mestih

Maribox, Kino Union Celje, Anton Podbevšek Teater Novo mesto: 5’50 EURVstopnice so na voljo le na prizoriščih pol ure oz. uro pred projekcijo, ne pa tudi na drugih festivalskih prizoriščih niti na liffe.si.

Za ogled filmov v Mariboxu, Kinu Union Celje in Anton Podbevšek Teatru Novo mesto ni popustov.