Superfinalist ESG, programa Best of the Best 2022 je projekt Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja

Ljubljana, 21. oktober 2022 – AmCham Slovenija, ki se zavzema za boljše poslovne in življenjske razmere v Sloveniji. Po njihovem prepričanju je zato potrebno, da se to doseže, sodelovanje in odprti dialog vseh deležnikov družbe. Ko sporočajo je navedeno motiviralo, da so oblikovali program Best of the Best (Najboljši od najboljših), ki predstavlja vodilo, navdih in pomoč pri prenosu novih znanj in pozitivnih poslovnih izkušenj. Najboljše poslovne prakse namreč v slovenski poslovni prostor vnašajo inovativnost, motivacijo ter povezovanje za rast in napredek. V AmCham Slovenija jih zato s ponosom izpostavljajo, predstavljamo in nagrajujejo.

Zato je v tem tednu potekala predstavitev in glasovanje za najboljšo prakso v izboru drugega tematskega sklopa – ESG. Z naraščanjem izzivov, s katerimi se sooča družba, se sorazmerno povečuje tudi obseg priložnosti za njihovo reševanje. Vsaka organizacija je ob tem globoko prepletena z okolijskimi, socialnimi in upravljavskimi vprašanji ESG.

Kot sporočajo so navedene aktivnosti prepoznali pri naslednjih organizacijah

Novartis v Sloveniji in Univerza v Ljubljani: Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja

Zavarovalnica Triglav d.d. – Zavarujmo prihodnost

,ki izpolnjujeta ESG zahteve, s čimer s svojimi odličnima projektoma izpolnjujeta tudi pogoje Best of the Best 2022.

Glasovi strokovne žirije in publike so nato odločili, da bo na zmagovalnem odru vseh treh sklopov decembra stal projekt Skupaj ustvarjamo družbo znanja in blagostanja, Novartisa v Sloveniji in Univerze v Ljubljani.

* ESG je krovni izraz, ki se nanaša na okvire, zasnovane za vključitev v strategijo organizacije za ustvarjanje vrednosti podjetja z razširitvijo ciljev organizacije na identifikacijo, oceno in obvladovanje tveganj in priložnosti, povezanih s trajnostjo, v zvezi z vsemi organizacijskimi deležniki in okoljem./LN/ AmCham Slovenija/