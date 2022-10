Ljubljana, 25. oktober 2022 – Potem, ko je vlada danes, 25. oktobra, preko potrditve v državnem zboru z 52 glasovi za in nobenim proti uspela sprovesti predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju je to dokaz več, da vlada ve, kaj pomeni imeti na svoji strani 180 tisoč javnih uslužbencev s pripadajočimi družinskimi člani.

Kot se ve, danes sprejeta novela zakona sledi dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja, ki tam zaposlenim prinaša višje plače. To pa so sindikati javnega sektorja dosegli, ko so 13. oktobra z vladnimi pogajalci – beri vlado – podpisali sporazum, ki jim zdaj omogoča zvišanje vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka po celotni plačni lestvici že s 1. oktobrom. Z drugim korakom pa se po danes sprejetem zakonu javnemu sektorju zagotavlja odpravo plačnih nesorazmerij, in sicer dvig plač za en plačni razred s 1. aprilom prihodnje leto (za vse, z izjemo dela zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povišale z dogovorom novembra lani) kar naj bi pomenilo z dodanim enim plačnim razredom (razredom 66), za okoli še dodatnih štirih odstotkov.

Vrnimo se k naslovu – 4,5 % ali “nakup” glasov?

Da ne bo pomote! Z njim nismo hoteli opisovati »priklon« vlade javnemu sektorju ampak izjavo predsednika vlade, ki je 24. oktobra, pred poslanci na prvi dan redne seje DZ povedal, da naj bi se pokojnine (600 tisoč jih je) upokojencem redno uskladile za 4,5 odstotka, kar pa naj bi vlada obravnavala ta četrtek, 27. oktobra.

Torej je za navedbo številke 4,5 % odgovor zagotovljen. Namreč predsednik vlade je omenjeno številko prinesel na plano potem, ko je ugotovil, da so upokojenci v prvem krogu predsedniških volitvah, te so, kot je znano potekale minulo nedeljo, 23. oktobra, »nekoliko pozabili« na njegovega izbranca Milana Brgleza, ki je z le 133.413 zbranimi glasovi izpadel iz nadaljnjega tekmovanja za predsednika države.

Znano je, da je drugo uvrščena Nataša Pirc Musar zbrala 232.295 glasov (98.882 glasov več kot Golobov kandidat Brglez), da ne govorimo o ” brezimnem” kandidatu desne sredine, ki so mu volivci namenili 293.571 glasov, kar pa je kar 160.158 glasov več, kot je prejel Golobov izbranec Milan Brglez.

In zdaj prideta na vrsto pojasnilo za besede z vprašajem – »ali nakup glasov«?

Robert Golob je po velikem porazu svojega kandidata Brgleza takoj obrnil ploščo, in sicer tako, da je še pred vsemi preštetimi na nedeljskih volitvah že govoričil (video posnetek – zgoraj), da podpira Natašo Pirc Musar in da je »brezimni« kandidat desne sredine že poražen, so mu, kot vse kaže mali možgani le sporočili, da bi se lahko 600 tisoč upokojencev vedlo »neprimerno« in, da njegove vedeževalske napovedi ne bi bili pripravljeni uresničiti.

Zato je, vsaj tako kaže, Golob uporabil svojo čarobno palico in se odločil, da bo upokojencem z njo pričaral zvišanje pokojnin (ki jim tako in tako pripada) in jih tako usmeril od zle misli, da ga razočarajo še drugič, in sicer tako, da bi 13. novembra, izbrali, namesto, z njegove strani, že ustoličeno predsednico države Natašo Pirc Musar, in del svojih glasov namenili onemu, po Golobu, »brezimnemu« kandidatu. Kandidatu, za katerega Golob celo pravi, da ta niti slučajno nima pravice vstopiti v palačo, ki stoji na vogalih Prešernove ceste, Erjavčeve ceste in Gregorčičeve ulice.

Ker pa se je Golobu, po nedeljski volilni polomiji le posvetilo, da mu doslej pozabljeni upokojenci, ko je on delil denar javnemu sektorju, zdravnikom in nekaj malega ranljivim skupinam, lahko obrnejo hrbet, in sicer kar trikrat, na predsedniških volitvah, na lokalnih volitvah (tam hoče imeti 51 županov in dva v povezavi) in treh referendumih, se je odločil za potezo, ki jo on definira s 4,5 %, nekateri pa jo definirajo tudi z omenjenimi besedami – »nakup glasov«.

Naj zaključimo! Če bo Golob številko 4,5 % (zvišanje pokojnin) uresničil, kot napoveduje (to mora storiti pred 13. novembrom), se mu v nasprotnem primeru lahko zgodi, da večji del od 600 tisoč upokojencev, ne bo zaokrožilo želene oznake na volilnih lističih, kar vnaprej prerokuje Golob.

Torej, Golob mora vedeti, da zdaj napovedanih 4,5 % nekateri jemljejo ne kot pozitivno namero enake obravnave vseh državljanov, ampak kot nakupovanje glasov. Se razume upokojenskih.

/Pripravil: J. Temlin/Foto: Janez Temlin/