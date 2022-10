V Portorožu se danes začenja 25. Festival slovenska filma

Portorož, 25. oktober 2022 – Danes, 25. oktobra, ob 19. uri se v Glavni dvorani Avditorija Portorož, začenja 25. Festival slovenska filma (FSF). Letošnji FSF se začenja nekoliko drugače, kot smo bili vajeni doslej saj čas pandemije v zadnji dveh leti stvari postavljal na glavo in delal težave organizatorjem.

Letošnji se bo zato praviloma odvijal po starem, bo pa tudi zanimiv zato, ker letošnji obeležuje vrsto obletnic, med katerimi velja posebej izpostaviti 50. obletnico smrti filmskega režiserja, scenarista in montažerja Františka Čápa, ki je zadnja leta svojega življenja preživel prav v Portorožu. In prav v njegov poklon bo otvoritvena čast pripadla kinotečni projekciji njegove zimzelene uspešnice Vesna. Na otvoritveni slovesnosti si bo mogoče ogledali tudi slovensko premiero restavrirane kopije, ki jo je restavrirala in digitalno obnovila Slovenska kinoteka v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije in Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo RS.

Na otvoritveni slovesnosti bodo podelili tudi Badjurovo nagrado za življenjsko delo filmski in gledališči igralki Mileni Zupančič. Še pred tem, ob 17:30 pa bodo v Beli dvorani Avditorija odprli razstavo o nagrajenki.

Čeprav bo torkova otvoritvena slovesnost šele v večernih urah, bo festival v polnem zagonu že od 10. ure zjutraj, ko se začenja letošnji Strokovni program. Prve festivalske ure bodo posvečene najmlajšim generacijam in filmski vzgoji. Na dogodku Strategija filmske vzgoje in njena uresničitev bo tekel pogovor o strategiji filmske vzgoje v Sloveniji. Najmlajšim obiskovalcem bosta posvečena tudi prvi dve festivalski projekciji – Vodne zgodbe in Slovenski literarni junaki –, namenjeni vrtcem in osnovnim šolam, na ogled pa bo že tudi prva projekcija Preglednega programa.

Ob 14. uri se bo na 25. FSF odvijal Strokovni program z delavnico razširjene resničnosti (XR), kjer se bo pod mentorstvom Marka Cafnika poleg same tehnologije preizkušalo tudi obstoječe kreativne rešitve za (filmski) »storytelling« in raziskovali potenciale, ki jih te nove tehnologije omogočajo.

Digitalni prenos otvoritvene slovesnosti in večine dogodkov Strokovnega programa lahko spremljate na spletni strani festivala in na Facebook strani FSF. Snemanje in neposredni prenos dogodkov zagotavlja ekipa Akademske televizije, študenti AGRFT UL.

Obeta se torej zanimiv in raznolik prvi festivalski dan in seveda program vse dni 25. FSF. Upamo, da se vidimo v čim večjem številu! Več o 25. FSF bomo napisali tudi mi, in sicer, kot ga bomo 27. oktobra osebno obiskali in o tem pomembnem dogodku, za slovenske filmske ustvarjalce in ljubitelje domačega filma, pripravili posebno reportažo./J.T./press: FSF/