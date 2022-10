Obseg proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost se še naprej povečuje

Ljubljana, 25. oktober 2022 – Po podatkih o končnem realiziranem proračunu v 2021 je Slovenija že šesto leto zapored povečala obseg proračunskega financiranja RRD. Za RRD je tako namenila 264,3 milijona EUR oz. za 9 % več kot v 2020. Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v bruto domačem proizvodu (BDP)1 je v 2021 znašal 0,51 %, kar je v primerjavi z letom prej za stotinko odstotne točke manj. Obseg državnih proračunskih sredstev za RRD na prebivalca je znašal 125,9 EUR, kar je tudi največ doslej (lani 116,2 EUR; v 2019: 105,6 EUR; v 2018: 92,7 EUR).

Letos več sredstev za splošni napredek znanja, zdravje in okolje

Po deležu dodeljenih sredstev so sledili naslednji družbenoekonomski cilji: 48 % vseh omenjenih sredstev za RRD je bilo namenjenih za splošni napredek znanja, 12,4 % za zdravje ter 11,3 % za industrijsko proizvodnjo in tehnologijo, najmanj pa za raziskovanje in izkoriščanje vesolja (0,3 % vseh sredstev za RRD).

Manj sredstev je bilo dodeljenih za prevoz, telekomunikacije in drugo infrastrukturo (za 4,4 % manj) ter kulturo, rekreacijo, religijo in sredstva javnega obveščanja (za 0,2 % manj). Po drugi strani pa je bilo več sredstev namenjenih za splošni napredek znanja (53,2 %), zdravje (15,6 %) in okolje (11,5 %).

Več sredstev za vsa področja raziskav in razvoja

Podatki o realiziranem proračunu kažejo, da se je proračunsko financiranje RRD v 2021 na letni ravni povečalo na vseh področjih raziskav in razvoja. V absolutnem znesku je najbolj zrasel obseg sredstev za tehniške in tehnološke vede (za 8,3 milijona EUR), najmanj pa za kmetijske vede (manj kot milijon EUR).

Tako kot v prejšnjih letih je bila več kot polovica sredstev za RRD dodeljena tehničnim in tehnološkim ter naravoslovnim vedam, skupno so prejele 165 milijonov EUR oz. 62 % celotnega proračunskega financiranja RRD v tem letu.

Največja izvajalca RRD še vedno državni in visokošolski sektor

91,6 % državnih proračunskih sredstev je bilo namenjenih za izvajanje RRD v državnem (52,8 %) in visokošolskem sektorju (38,9 %). Preostalo je bilo razporejeno v poslovni sektor (7,0 %), v zasebni nepridobitni sektor in v tujino pa skupaj manj kot 1,0 %.

Več sredstev za RRD tudi po začetnem proračunu za leto 2022

Tudi letos naj bi se – po podatkih o načrtovanem začetnem proračunu – financiranje za RRD povečalo. Začetna sredstva iz državnega proračuna za RRD so znašala 314,2 milijona EUR; to pomeni, da država namerava za to dejavnost nameniti za 50 milijonov EUR več sredstev, kot jih je namenila v letu 2021./Vir: SURS/