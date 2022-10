Znana nagrajena pesniška zbirka za Jenkovo nagrado 2022

Kranj, 27. oktober 2022 – Na današnji dan, tj. 27. oktobra, se ob obeležitvi rojstnega dne pomembnejšega slovenskega pesnika Simona Jenka tudi tradicionalno odvije razglasitev nagrajene pesniške zbirke in podelitev Jenkove nagrade. V letu 2022 jo prejme Nataša Velikonja za pesniško zbirko Prostor sred križišč (Škuc, 2021).

Žirija za Jenkovo nagrado 2022 izpostavlja, da pesniško zbirko Prostor sred križišč »zaznamuje jasen dramaturški lok, zapiše, da ko enkrat nekaj veš, ne moreš več nazaj. Nova izkušnja v doživljanju, ki je vselej telesna in presega umsko zbiranje informacij, vznika na presečišču med soočanjem z lastno ranljivostjo in zmožnostjo vztrajanja v negotovosti. Kar veš, te žene v premik.« Ter nadaljuje, da »Gibek in tekoč pesniški jezik zarisuje slikovitost intime, kjer ljubezen »lovi« ali »odloži« trenutek« in se bohoti v vsej svoji kompleksnosti. Čutne, prodorne in iskrene pesmi utrjujejo naše zaupanje v ljubezen.«

Utemeljitev žirije za Jenkovo nagrado – Ljubezen, (za)upanje, sprememba Nataša Velikonja v svoji pesniški zbirki, ki jo zaznamuje jasen dramaturški lok, zapiše, da ko enkrat nekaj veš, ne moreš več nazaj. Nova izkušnja v doživljanju, ki je vselej telesna in presega umsko zbiranje informacij, vznika na presečišču med soočanjem z lastno ranljivostjo in zmožnostjo vztrajanja v negotovosti. Kar veš, te žene v premik. V sedmih vsebinskih sklopih pesniška subjektka potuje od obupa, razočaranja in strahu, k prostoru dvojine, k ljubezni, ki v celoti zaznamuje pričujočo pesniško zbirko. Pesniška subjekta, pravi, da je strah tisti, ki nam polaga obvezo na oči, nam jemlje pogum in ovira naše gibanje. Šele, ko okrepimo lastno zavedanje, izostrimo lastno »vidno polje«, ko sežemo k svoji bolečini in praznini, pride do premika, do spremembe.

Zahvala Nataša Velikonja ob naznanitvi nagrajene pesniške zbirke za Jenkovo nagrado 2022 – »Pisati sem začela, nekoč davno, v najstniških letih, zaradi dobesedno fizične, telesne nuje ustvariti realnost, v katero bi lahko zasidrala svoja stremljenja in hotenja. Govorim seveda o ljubezenski želji, o lezbični želji, ki je v tistih letih še nisem imela niti znanja živeti niti okrog mene ni bilo okolja, da bi jo sploh lahko živela. Prostor zanjo – in s tem tudi zase – sem našla v poeziji. Temu ustvarjanju realnosti se nikdar nisem odrekla, skušam ga ohranjati vse odtlej, v vsakem obdobju se njegova orientacija zgolj prestavlja. Morda je danes lezbično življenje lažje živeti, četudi homofobija ni pojenjala, sem pa močnejša od nje. Poezija je lahko marsikaj, in tudi je – je dinamična in pluralna, ima nešteto oblik in razlogov, in oblikovanje zamišljenih svetov ali kritika obstoječih gotovo sodita mednje. S pozicije, s katere pišem, pisanje niti ni težko opravilo: sem lezbijka, umetnica, lezbična pesnica, živim v presečišču negotovosti in pisanje je zato še vedno telesna nuja, primarni odziv razseljenega človeka. S pesniško zbirko Prostor sred križišč sem iskala kanal svetlobe, ki bi me ohranil pri zdravi pameti v tej dobi mraka, destrukcije, mizerije, brutalnosti, padca racionalnosti, takšnega in drugačnega norega oblastovanja, in ta kanal sem našla, prav tako kot takrat pred desetletji, v ljubezni – v njeni vitalnosti, v njeni potenci, spoznavnem potencialu, ki ga nosi v sebi ob soočenju z drugim, z drugo, v njeni zmožnosti doumevanja drugega, druge, ki se lahko izteče ne le v kontakt, v stik, temveč v spoj. Ljubezen je resda lahko slepilo vezi, lahko pa je tudi možnost zanjo. Zahvaljujem se uredniku založbe Škuc Lambda Branetu Mozetiču, njegova uredniška podpora je moj občasni, a paradoksalno, kot se morda sliši, stalni prostor sred križišč. Zahvaljujem se Društvu slovenskih pisateljev, je povedala letošnja nagrajenka. Slavnostna podelitev Jenkove nagrade 2022 je poteka v Mestni knjižnici Kranj./LN/Foto: DSP/