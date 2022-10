Postanite zvezda natečaja Huawei Next-Image 2022 in navdihnite svet

Ljubljana, 28. oktober 2022 – Huaweiev fotografski natečaj priznani natečaj, na katerega udeleženci prijavljajo fotografije in video posnetke, narejene s pametnimi telefoni, je zasnovan, da vsako leto pritegne novo generacijo ustvarjalcev. Letos poteka pod sloganom »Navdihni svet«, prijavite pa se lahko do 15. novembra 2022.

Organizatorji natečaja Next-Image sporočajo, da ta služi kot platforma za pogovore o mobilni fotografiji, izkušnjah fotografiranja s kamerami pametnih telefonov in novih oblikah izražanja. Od leta 2017, ko je bil organiziran prvič, so udeleženci namreč prijavili že več kot 3,62 milijona del.

»Letošnji slogan spodbuja uporabnike pametnih telefonov Huawei po vsem svet, da predložijo preprečljive visoko kakovostne mojstrovine, polne mladosti, topline, energije in optimizma, ki najbolje ujamejo lepoto vsakdana. Zato se izredno veselimo vaše udeležbe na natečaju Huawei Next-Image 2022,« je dejal Matjaž Kermelj, direktor Huawei oddelka za potrošnike.

Prijavljena dela bo ocenjevala žirija petih profesionalnih sodnikov. Nekdanja direktorica uredništva ELLE China Nicole Xue, italijanski fotograf in umetnik Federico Ciamei, romunska fotografinja Mihaela Noroc, podpredsednica kitajske univerze za komunikacije v Nanjingu in Združenja fotografov Kitajske Chen Xiaobo in podpredsednik oddelka za potrošniško strategijo trženja pri Huawei, Li Changzhu. Skupaj sestavljajo ekipo fotografskih strokovnjakov z različnimi ozadji in izkušnjami, ki bodo pregledali, razpravljali in izbrali končne zmagovalce.

Premaknite meje ustvarjalnosti s pametnim telefonom

Raziskovanje meja mobilne fotografije je v središči zanimanja Huaweia, katerega plod je tudi fotografski natečaj Huawei Next-Image 2022. Vsa leta je bil Huawei odgovoren za številne ključne tehnologije, kot je dodajanje monokromatskega tipala v fotografski sistem dveh kamer, uvajanje algoritmov umetne inteligence ali prvi periskopski objektiv kamere z optično povečavo.

Letošnje leto ni bila izjema. Predstavili so namreč tri izjemne nove pametne telefone. Huawei Mate 50 Pro, Huawei nova 10 in Huawei nova 10 pro.

»Huawei Mate 50 Pro prestavlja vrhunec razvoja serije Mate in je najzmogljivejši vodilni pametni telefon v zgodovini Huaweia. Ponaša se z izredno široko zaslonko f/1,4 glavne kamere, ki omogoča fizično 10-stopenjsko prilagajanje do f/4,0. V kombinaciji s tehnologijo XD Fusion Pro in visoko občutljivostjo na svetlobo, poskrbi za primerno svetlost ter za podrobnosti v svetlih in zasenčenih področjih fotografije.

Pametno prilagajanje zaslonke obenem zagotovi, da je zajem svetlobe pri samodejnem načinu usklajen s prizorom in scenarijem fotografiranja, medtem ko imate v ročnem načinu možnost prilagajanja globinske ostrine oziroma raven zamegljenosti ozadja. Deseto generacijo serije nova poleg videza odlikujejo inovacije sprednje kamere, da bi pametna telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro spremenila tradicionalni pristop k mobilni fotografiji,« je še dejal Matjaž Kermelj.

Predstavite svoje mojstrovine

V primerjavi z lanskim natečajem je novih pet kategorij, med katerimi sta dve s fotografskega (Umetnost in moda, Šport) in tri z video področja (Akcija in Pripovedovanje zgodb – dolgi ali kratki film). Poleg običajnih nagrad bo nagrajencem omogočeno tudi sodelovanje s partnerskimi mediji in prejemanje vabil na dogodke, na katerih bodo nadgradili svoje fotografske izkušnje.

cof Processed with VSCO with c1 preset

8 kategorij za prikaz lepote trenutka in pripovedovanje zgodb:

UMETNOST & MODA – Umetnost in moda sta ultimativna oblika samoizražanja. Ujemite trenutek, ki vas navdihuje.

NA PROSTEM – Odprite vhodna vrata in se ozrite naokoli, navdih lahko najdete povsod. Ujemite, kaj vam pomeni na prostem.

PORTRET – Portret lahko govori tisoč besed. Ujemite resnico svojega portretiranca.

ŠPORT – Šport združuje akcijo s čustvi. Ujemite športni trenutek, ki vas vznemirja.

ŽIVLJENJE – Navdušujoč, presenetljiv ali čustven trenutek iz vsakdanjega življenja. Ujemite košček življenja iz sveta okoli sebe.

FOTO ZGODBA – Serija 3 do 9 fotografij, ki pripovedujejo zgodbo ali predstavijo trenutek skozi različne perspektive. Ujemite potovanje svojega objekta ali portretiranca.

AKCIJA – Ko ste v središču dogajanja, lahko vaše srce bije hitreje. Zajemite trenutek akcije, ki vas je premaknil.

PRIPOVEDOVANJE ZGODB – Vsaka zgodba ima značaj, ki ga bodo ljudje vzljubili, sovražili, podprli ali pa jih bo prevzel strah. Povejte zgodbo in navdihnite svet. Kratek film: 5 minut ali manj. Dolg film: 5 – 30 minut.