Rast cen uvoženih proizvodov najvišja v skupini surova nafta in zemeljski plin

Ljubljana, 30. oktober 2022 – Cene uvoženih proizvodov so bile v septembru 2022 za 0,7 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 22,6 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 27,0 %).

Na mesečni ravni podražitev najvišja pri surovi nafti in zemeljskem plinu …

Cene uvoženih proizvodov so bile septembra za 0,7 % višje kot v avgustu, pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, zvišale za 0,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 1,2 %.

Cene energentov so bile višje za 1,3 %, cene proizvodov za široko porabo za 0,8 %, cene proizvodov za investicije za 0,7 % in cene surovin za 0,5 %.

Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 27,0 %).

… in prav tako na letni ravni

Od septembra 2021 do septembra 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 22,6 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 20,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 25,7 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 284,6 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin (za 394,4 %) ter premog in lignit (za 199,5 %)./Vir: SURS