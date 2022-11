V ponedeljek, 7. novembra, se začenja vseslovenska akcija Slovenija Piha 0.0

Ljubljana, 6. november 2022 – Ob bližajočem martinovanju, 11. novembra, ki s svojim komercialnim pridihom »nagovori« številne, da nekoliko globlje pogledajo v kozarec, bolje rečeno, ga (jih) izpraznijo, je Ministrstvo za notranje zadeve s svojim Sektorjem prometne policije Generalne policijske uprave, predstavilo vseslovensko akcijo Slovenija Piha 0.0.

Gre za akcijo, s katero se želi ob praznovanju martinovega, pa ne samo zaradi tega praznovanja, vplivati na zmanjšanje škodljive in tvegane rabe alkohola pri udeležencih v prometu in celovito opozarjati na druge škodljive učinke alkohola za posameznika in družbo. Dejstvo je, da je alkohol glavni razlog za povzročene prometne nesreče pri nas. Alkohol je najbolj problematičen pri voznikih, saj je okrog četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi povezana z alkoholom v prometu.

Ve se tudi, da se zaradi alkohola zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom, pravijo strokovnjaki.

Velja vedeti, da smo v Sloveniji po številkah med državami EU na 7. mestu po porabi alkohola, kar pa je osnova, da z akcijo Slovenija Piha 0.0. nadaljevati tudi v času, ko sv. Martina ne bo mogoče “kriviti”, da so se opiti in alkoholizirani vozniki brezbrižno usedli za volan.

In tudi iz navadnih razlogov se ponedeljek, 7. novembra 2022, začne preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu.

Akcija bo potekala do konca martinovanja, in sicer do nedelje, 13. novembra 2022. Velja vedeti in se zavedati, da bodo v tem času policisti pri voznikih preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Tiste, ki bodo “napihali 0,0”, čaka posebna nagrada v obliki kupona, s katerim bodo sodelovali v žrebanju za udeležbo na koncertu Policijskega orkestra z gosti, ki bo konec novembra.

Akcija Slovenija piha 0,0 letos poteka že sedmič zapored. Podoben nadzor se bo izvajal tudi naslednji mesec, v t. i. veselem decembru, ko bodo aktivnosti v Sloveniji usklajene tudi evropskimi, ki jih bo koordiniral Roadpol, evropska zveza prometnih policij.

Zato velja še enkrat opozoriti, da se v ponedeljek, 7. novembra, začenja vseslovenska akcija Slovenija Piha 0.0, ki udeležencem v prometu sporoča, da naj ne dovolijo, da bi volan njegovega avtomobila “obračal” alkohol./Pripravil. J. Temlin/Fotografije: arhiv: @Ljubljanskenovice/