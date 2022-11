Danes začetek 33. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe)

Ljubljana, 9. november 2022 – Danes. 9. novembra se začenja 33. ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe). V svoji 33. izvedbi bo do 20. novembra ljubiteljem filmov, ki jih tudi pri nas ni malo, ponudil 90 celovečernih in okoli 30 kratkih filmov. Za najvišjo nagrado festival – vodomec pa bo tekmovalo deset filmov.

Za uvod bodo organizatorji ob 19.30 v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma po kratkem uvodu, kot se spodobi za začetek festivala, »zavrteli« film Korzet Corsage. Gre za nov pogled na življenje priljubljene avstrijske cesarice Elizabete tako pri nas, kot po vsem svetu bolj znane kot Sisi.

Igralka Vicky Krieps je za prepričljivo upodobitev priljubljene Sisi v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko v sklopu Posebni pogled.

In kaj bodo povabljenci na otvoritvi o Sisi izvedeli? To, da je avstrijska cesarica Elizabeta leta 1877 praznovala štirideset let. Da bi v javnosti ohranila svojo neokrnjeno podobo, mora svoj korzet zavezovati vse tesneje. Ko ji dajo vedeti, da bo njena prihodnost zapolnjena s strogimi ceremonialnimi zadolžitvami, se Sisi upre karikirani podobi same sebe in si zamisli načrt, kako zagotoviti, da se bodo njenih dosežkov spominjali v lepši luči. In? Več danes, 9. novembra, ob 19.30.

Po svečani, a ne pompozni otvoritvi, saj tako je bilo zadnja leta, se bodo na 33. Liffu začeli vrteti filmi, v festivalsko središču v Cankarjevem domu (Drugo preddverje) pa bodo obiskovalci lahko obiskali razstave, se udeležili branja, druženja, srečanj z ustvarjalci in filmofili, popili kavo in drugo pijačo, deležni bodo tudi Liffovovih jabolk Eurosad, lahko pa bodo sodelovali tudi pri pogovorih in še veliko več. Vsi pa ste tam dobrodošli vsak dan od 13. ure do konca zadnje projekcije. Liffe je v mestu!

Pa to še ni vse! Odprt bo tudi Film bar – festivalska knjigarna. Vsak dan festivala od 15. ure do 21.30 kjer se bo ogled filmov nadaljeval z možnim nakupom in branjem knjig. Filmska knjigarna ob festivalu pa je prostor za druženje, ki filmsko izkušnjo podaljša z razmišljanjem.

Na meniju letošnjega knjižnega bara bodo tematske knjižne mešanice domačih in tujih knjig, povezanih s filmom. Velja dodati, da se Film bar, ki bo v nakup ponujal tudi izbore knjig petih povabljenih domačih poznavalcev, se občasno spremeni v prizorišče pogovorov in še kaj. In kdo Film bar odpira in v njem streže? Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature.

Saj bi lahko še naštevali, in sicer dogodke in prizorišča, a je najbolje, da »vstopite« v izjemno urejeno spletno stran (filmi) 33. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) ali pa ga vzamete kar s seboj s pomočjo svojega mobilnega telefona, a tokrat brez posebne aplikacije, zato si njihovo spletno stran morate sami naložiti na hitri dostop.

Torej, naj se “zavrti”….33. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe)!/Pripravila: Alenka T. Seme/