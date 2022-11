To se lahko zgodi samo v Slovenji, in sicer, da rudnik uvaža premog, namesto da bi ga izkopaval

Ljubljana, 17. november 2022 – Slovenska tiskovna agencija objavila podatek, da bo Premogovnik Velenje preko švicarskega trgovca Petraco Oil Company iz Lugana uvažal indonezijski premog. V ta namen je Premogovnik Velenje, d. o. o., (je tehnološko visoko razvita družba, katere osnovna dejavnost je pridobivanje lignita – tako piše ob njihovi predstavitvi) s švicarskim posrednikom sklenil dve pogodbi, in sicer prvo okvirno v vrednost 40,96 milijona (brez davka znaša 42,5 milijona dolarjev) ter drugo za 7,9 milijona dolarjev (7,61 milijona evrov – z davkom), so za STA povedali v Premogovniku Velenje.

In za koga Rudnik Velenje uvaža premog? Ja za TEŠ 6, ki stoji zato, ker kot vse kaže, ni dovolj premoga za njegovo obratovanje, medtem, ko energetski strokovnjaki, s prvopodpisanim genijem za energetiko v državi, dr. Robertom Golobom (Področje njegovega dela -doktorske disertacije je obratovanje elektroenergetskega sistema (EES), deregulacija EES, prestrukturiranje elektrogospodarstva, trgi električne energije in energetske strategije), kar pa je predsednik vlade začel izpostavljati po zasedbi stolčka PV, prej pa je svoja znanja predvsem usmerja na prodajo elektrike iz NEK preko »svojega« (ne še čisto) GEN I.

Pa se vrnimo k rudniku, Premogovnik Velenje je že vse od leta 1875 glavna gonilna sila razvoja v Velenjski kotlini in širši okolici.

Premogovnik Velenje, kot povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne, naj bi doslej izkopala preko 258 milijonov ton premoga pa je, kot vse kaže, zdaj opešal in več sposoben slediti potrebam Termoelektrarne Šoštanj, ki ji je doslej desetletja zagotavljal potreben premog, da je ta lahko nemoteno in zanesljivo oskrbovala Slovenijo z električno energijo, in sicer okoli tretjine potreb.

In zdaj, ko je, vsaj tako kaže, Premogovnik Velenje opešal tako organizacijsko, kot kapaciteto se je ta spremenil v posrednika prodaje indonezijskega premoga TEŠ 6. Drugače rečeno! Pristojni in odgovorni so odločili, da naj Premogovnik Velenje kupeje Indonezijski premog od švicarskega trgovca Petraco Oil Company iz Lugana in ga nato prodaja naprej Holdingu Slovenske elektrarne oz. Termoelektrarni Šoštanj.Ob tem pa je zanimivo to, da javnosti ni sporočeno, koliko tisoč ton indonezijskega premoga bo švicarski trgovec Petraco Oil Company iz Lugana prodal Premogovniku Velenje in koliko ton bo ta nato dobavil TEŠ 6.

Čudno mar ne? Čudno je tudi, da se ne izpostavlja, kdo »ureje« vse potrebno, da bo indonezijski premog z »vmesnimi postajami« pristal v TEŠ 6, čeprav po različnih medijih kroži ime poslovneža Ivana Pušnika, ki je povezan tudi z dobavo premoga za Energetiko Ljubljana, ki ga ta potrebuje za proizvodnjo toplote in električne energije v njeni enoti TE-TOL (na fotografiji primer iz ljubeljskih Most, kako se tam premog raztovarja pred uporabo, da je to storjeno “ekološko ustrezno” in ne se onesnažuje okolje)./J. Temlin/Foto: arhiv:@LJNovice/