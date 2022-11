Znanih 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov

Ljubljana, 18. november 2022 – Družba LEXPERA, ki ureja in razvija portal IUS-INFO je tudi letos pripravila izbor najvplivnejših pravnikov Slovenije. Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravniki letošnjega leta (navedeni po abecednem redu) postali: dr. Sara Ahlin Doljak, dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, ddr. Klemen Jaklič, mag. Martin Jančar, dr. Marko Pavliha, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Miha Šepec, dr. Andraž Teršek in mag. Ana Testen.

Kot je znano izbor »10 najvplivnejših pravnikov« tradicionalno poteka v dveh delih, s katerim se izmed dvajsetih finalistov izbere tiste, ki se uvrstijo med tiste, ki sodijo med t. i. »10 najvplivnejše pravnike« v Sloveniji.

Organizatorji so v prvem delu izbora prejeli doslej največ, 445 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu pa so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed 20 finalistov. Tokrat so zbrali okoli 5.000 glasov. Velja poudariti, da je vsak glasovalec lahko oddal glas le enkrat.

Prejeli so tudištevilne utemeljitve glasovanj, iz katerih so lahko razbrali, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem z moralno držo, čutom za človeka, kritičnostjo, pogumom, visoko stopnjo empatije, strokovnostjo, ljubeznijo do prava, občutkom za pravičnost in človekove pravice. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih krogov, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah, s poudarkom na vrhunskih online nastopih.

Uvrstitev med deset najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo v pravni in tudi širši javnosti. Družba LEXPERA, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo izbrane pravnice in pravnike povabila na podelitev priznanj.

Podelitev priznanj, srečanje z avtorji družbe Lexpera (GV Založba) in okrogla miza z naslovom Lepa beseda lepo mesto najde, ki jo bo vodil prof. dr. Marko Pavliha, bodo potekali 1. decembra od 14. ure v Ljubljani./LN/