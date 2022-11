Karl Anton Fleck v znameniti dunajski Albertini Moderna      

Dunaj, 20. november 2022 – Ob izjemni ponudbi kulturnih dogodkov vam za uvod našega obiska avstrijske prestolnice predstavljamo razstavo avstrijskega slikarja, risarja, pesnika in jazzista Karla Antona Flecka (1928 – 1983), katerega dela bodo na ogled do 22. januarja 2023 v ALBERTINI MODERNA.

Da gre za pomembnega umetnika, dokazuje podatek, da mu svoj prostor namenja tudi znamenita Albertina. Tako bo v Albertini Moderna (saj vemo, da veste, da sta dve Albertini, in sicer – Albertina in Albertina Moderna) javnosti tam predstavljenih 90 Flickovih del. Velja dodati tudi, da tokratni opus razstavljenih del, razen nekaj izposoj, izvira iz zbirke zakoncev Dagmar in Manfreda Chobota, ki sta leta 1987 pridobila celotno zapuščino avstrijskega umetnika. Fleckova dela pa predstavljajo velik del pomembne donacije, ki sta jo leta 2019 Chobota podarila ALBERTINI.

In kaj ponuja razstava? Razstava zavzema posamezne žariščne točke del Karla Antona Flecka. Kot zapisano ob povabilu na razstavo, obiskovalci lahko spoznajo Fleckov ustvarjalni pristop, ko je v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja uporabljal abstraktno likovno govorico. Fleckova kritika zahodne potrošniške družbe se kaže v seriji tihožitij, katerih naslovi tematizirajo na primer eksces ali dietomanijo. Fleck namreč s svojimi značilnimi tiskanimi črkami, besedami in sliko pogosto združuje zanimivo predstavitev. Umetnik se je v sedemdesetih letih vse bolj predstavljal kot hibrid med živaljo in človekom ter ustvaril bogat, pretežno grafični opus.

Prvo monografsko razstavo Karla Antona Flecka, ki je leta 1983 umrl na Dunaju v 55. letu starosti, pa so obiskovalci lahko videli, z okoli 220 deli, že pred to predstavitvijo, in sicer v znamenitem Leopoldovem muzeju, ki se nahaja v MQ – (Muzejska četrt z Leopoldovim muzejem (z največjo svetovno zbirko Schieleja), Muzejem moderne umetnosti, Arhitekturnim središčem in Kunsthalle…), in sicer takrat z naslovom – Antropološki stroj – od 18. februarja do 30. maja 2005.

Po predstavljenih delih (del), katera nam je za to objavo (POMEMBNO! Fotografije, ki jih objavljamo so avtorsko zaščitene in so namenjene izključno za to našo objavo – uporaba le teh brez soglasja Albertine Modena pa je kršenje njihovih avtorskih pravic) posredovala Albertina Moderna je razvidno, da je umetnik Anton Fleck rad ustvarjal groteskna mutirana bitja, kot so možganski adapterji, industrijski psi, vampirji opazovalci, v katerih postane berljiva zabrisanost meja med človekom in tehnično ali živalsko »stvarjo«. Zanimivo!

Torej! V primeru, da boste v prihodnjih dneh obiskali Dunaj, vam posredujemo povezavo na spletno stran Albertine in Albertina Moderna, kjer si lahko ogledate še marsikaj, kar bo potešilo željo po umetnosti./Objavo pripravila: Janez Temlin in Alenka T. Seme/Fotografije: Vse avtorska last Albertina Moderna, izključno za to objavo v Ljubljanskih novicah/