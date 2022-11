Le 47,37 odstotka volivk in volivcev izbiralo 212 županov/županij ter kar 3382 svetnikov

Ljubljana, 21. november 2022 – Na osmih lokalnih volitvah, 20. novebra, je le 47,37 odstotka volivk in volivcev (skupno število volivnih upravičencev 1.683.672 – glasovalo le 797.572 volivk in volivcev) izbiralo 212 županov/županij ter kar 3382 svetnikov, kar pomeni, da je večina prepustila odločitev manjšini. Kot je znano, se je 618 kandidatk/kandidatov za 212 županskih mest in 18.671 kandidatk/ kandidatov za 3382 svetniških mest.

In kako je manjšina (velja za Sloveniji, kot celo) volilnega telesa odločila:

V mestnih občinah – v Sloveniji je 12 mestnih občin:

Izidi v ostalih občinah – v Sloveniji jih je ostalih 200 občin:

Letos sta se v 58 občinah za župansko mesto potegovala po dva kandidata, v 51 občinah pa je bil samo en kandidat, kar pomeni, da je bil po prvi oddani veljavni glasovnici že izvoljen. Z izjemo dveh so bili v teh 51 občinah edini kandidati zdajšnji župani.

Velja dodati, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022.

In še nekaj podatkov, ki si jih je vredno ogledati, čeprav, kot že rečeno, so na ravni Sloveniji izvolile volivke in volivci, ki niso bili večina volilnega telesa.

Dobro je vedeti! V nedeljo, 27. novembra 2022, bo potekalo še eno glasovanje, in sicer o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B). Volivke in volivci se bodo na referendumih odločali, ali so ZA uveljavitev omenjenih treh zakonov ali PROTI. O vsakem izmed treh referendumov volivec glasuje posamezno./LN/Foto: arhiva LJNovice/.