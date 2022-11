To torek začetek 38. Slovenskega knjižnega sejma

Ljubljana, 21. november 2022 – Ta torek, 22. 11. 2022, svoja vrata odpira 38. Slovenski knjižni sejem, ki bo letos prvič potekal hibridno. Po dveh letih se bodo obiskovalci družili od 22. 11. do 27. 11. 2022 med stojnicami na Gospodarskem razstavišču in to v živo, od 22. 11. do 4. 12. 2022 pa bo knjižni sejem potekal tudi na spletu. Na Slovenskem knjižnem sejmu se bo na kar 1500 m2 predstavilo 88 razstavljavcev. Na spremljevalnih odrih pa bo potekalo več kot 240 dogodkov.

Tanja Tuma, predsednica 38. Slovenskega knjižnega sejma – »Rdeča nit letošnjega sejma, ki bo zadihal s polnimi pljuči na Gospodarskem razstavišču, je Berem svet. Več kot 60 slovenskih založb bo postavilo na ogled več tisoč novih izdaj za vse generacije. Razstavljavci bodo pripravili 240 dogodkov na štirih odrih, nekaj se jih bo odvijalo tudi na samih stojnicah. Srečali bomo pisatelje in pisateljice, ki jih že poznamo in najraje beremo, odkrili bomo nove, ki jih bomo šele vzljubili. Španija kot država gostja pripravlja zanimive dogodke, slovenski založniki pa bodo prvič razstavili prevode zadnji let iz španščine v slovenščino in iz slovenščine v španščino. Mesto v gosteh Rogaška Slatina se bo poklonilo stoletnici rojstva mladinski pisateljici Eli Peroci.«

Vladimir Kukavica, direktor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržce – »Letošnji knjižni sejem se vrača tja, kjer je 10.novembra 1972 začel svojo pot, tj. na Gospodarsko razstavišče. Z novo lokacijo želimo vsem razstavljavcem zagotoviti enake razstavne pogoje, več razstavnih površin ter boljše poslovne razmere za razvoj sejma v prihodnje. Vstop na sejem je za obiskovalce prost. Prav tako se lahko na sejem obiskovalci z LPP mestnim potniškim prometom pripeljejo brezplačno. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami smo obiskovalcem, ki se na sejem pripeljejo z vlakom, omogočili 75 % popust pri nakupu vozovnice za vlak. Kupona obiskovalci dobijo na spletni strani sejma, pod zavihkom Obiskovalci.

Tudi letos bodo podelili tradicionalne sejemske nagrade: Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo na področju založništva, nagrado za najboljši literarni prvenec, nagrado za Naj poslovno knjigo in Naj knjigo leta 2022. Slednjo bodo z glasovanjem na spletni strani izbirali obiskovalci sejma. Zmagovalko bodo razglasili v petek, 25. novembra.

Na sejmu se bo letos odvijala dobrodelna dražba ilustracij priznanih slovenskih ilustratorjev. Zbrani denar pa bo darovan Društvu Sonček.«

Dogajanje na odrih

Glavni oder

Dogajanje na Glavnem odru bo zaznamoval pester nabor domačih in tujih gostov, ki se bodo dotaknili izjemno raznolikih vsebin. Poslušali bomo različne debate o oblikovanju knjig, človekovih pravicah, alpinizmu, zdravstvu, kolonializmu, čarkah in še čem. Dogajanje bomo popestrili s koncertom španskih izvajalcev, popoldnevom z romsko književnostjo in glasbo, spoznavanjem Rogaške Slatine in španske literature. Sejem bodo obiskali številni tuji gostje kot so brazilski ilustrator Thiago de Moraes, španska pisateljica Elisabet Benavent in belgijski pisatelj Bart Moeyaert. Iz domačih logov bodo na Glavni oder 38. Slovenskega knjižnega sejma prišli tudi Goran Vojnović s svojo prvo slikanico, pripovedovalka Anja Štefan, avtorji uspešnic Miha Šalehar, Aljoša Bagola in Irena Študohar, praded slovenske podkast scene Anže Tomić s komedijantoma Juretom Godlerjem in Boštjanom Gorencem – Pižamo, pa tudi spletni duhovnik Martin Golob. V dogajanju, ki bo na Glavnem odru potekalo skoraj v vseh urah odprtja sejma, bo verjetno prav vsak lahko našel kaj zase.

Oder mladih

Odru mladih, ki ga mnogi poznajo kot Cicifest, so ga letos preimenovali, saj so program razširili, da je primeren tudi za starejšo publiko. Z nami bo Muzej in galerije mesta Ljubljane s Plečnikovo delavnico, med pisatelji bodo obiskovalce sejma nagovorili: Tatjana Pregl Kobe, Milan Dekleva, Andrej Predin, Pižama, Manica Klenovšek Musil, Barbara Hanuš, dr. Ciril Ribičič, Marko Kravos, Slavko Pregl, Barbara Gregorič Gorenc … Na Odru mladih bodo Obvladovali disleksijo, se z dr. Kristjanom Muskom zadržali pri strahovih otrok, slikali na steklo, klekljali s Tončko Stanonik, raziskovali Ljubljano, se merili v znanju nogometa, na oder postavili baletke, glasbenike, lutkovne in glasbene pravljice …

Stripovski kotiček

Novost letošnjega knjižnega sejma je stripovski kotiček. V njem bo na ogled razstava najboljših stripov zadnjih štirih let po presoji žirije za stripovsko nagrado Zlatirepec. Obiskovalci si bodo lahko ogledali po eno stripovsko stran vsakega od zmagovalcev, ki bodo v spremljevalnih besedilih k razstavi tudi podrobneje predstavljeni. V stripovskem kotičku bo bralni kot, ki bo na voljo za krajši oddih in listanje stripov, ki so jih darovale številne založbe. V spremljevalnem programu stripovskega kotička ljubitelje stripa čakajo okrogle mize na temo otroškega stripa, novih stripovskih izdaj in stripov narejenih s pomočjo umetne inteligence. Skoraj vsak dan pa bodo obiskovalci vsak dan ujeli katerega od domačih striparjev, ki bodo podpisovali stripe in v živo prikazali kako se lotevajo svojega dela.

Pisateljski oder

Na Pisateljskem odru se bo odvilo kar 53 prireditev. V dopoldanskem času bo program namenjen vsebinam otroške in mladinske literature. Predstavljen bo natečaj Župančičeva frulica, projekt Rastem s knjigo in druge uspehe slovenske mladinske književnosti doma in na tujem.

Popoldanski termini bodo posvečeni literarnim vrhuncem, predvsem literarnim nagradam in njihovim prejemnikom ter nominirancem (nagrada MIRA, podelitev nagrade za najboljši knjižni prvenec in nagrade za mladega prevajalca Radojke Vrančič, prav tako se bodo predstavili Jenkovi nominiranci in nagrajenka, nastopil pa bo tudi nagrajenec letošnjega kresnika).

Novost letošnjega programa na Pisateljskem odru je predstavitev projekta PESMOMAT – avtomata za poezijo, in pa DSP FILMOTEKA– pestra paleta videoposnetkov preteklih vileniških nagrajencev in pisateljev ter pisateljic, ki pišejo za mlade in najmlajše. Tu je tudi Literarna skodelica, serija pogovorov ob kavi in čaju – z zanimivimi gosti iz sveta literature.

Strokovno javnost bodo nagovarjali z dogodki, ki jih pripravljajo v sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev, Lektorskim društvom in Slovenskim centrom PEN. Na odru bo – s predstavitvijo španske otroške in mladinske literature, stripa ter z družbeno-kulturnim dialogom – svoje mesto našla tudi Španija,letošnja država v fokusu.

Fotocona

Fotocona je poseben del sejma, ki je namenjen fotoknjigam – knjigam, v katerih je avtorsko izrazno sredstvo za pripovedovanje zgodb fotografija. Fotocona je prisotna na Slovenskem knjižnem sejmu od leta 2018 in predstavlja knjižno produkcijo slovenskih in mednarodnih avtorjev. Tudi tu ne bo manjkalo dogodkov: zanimiv bo pogovor z Josefom Chladekom, lastnikom ene največjih zbirk fotoknjig na svetu in pogovor s Simonom Changom, tajvanskim fotografom, ki že več kot 10 let živi in dela v Sloveniji z direktorico Muzeja norosti, dr. Sonjo Bezjak. Poseben dogodek bo namenjen 10. obletnici delovanja založbe Angry Bat ene od dveh slovenskih založb, ki svoj program namenjata izključno izdajanju fotoknjig.

Torej zdaj veste, kaj prinaša 38. Slovenski knjižni sejem, ki ga velja obiskovati saj s svojo mnogotero ponudbo, zagotavlja vsakemu nekaj zanimive. No, tudi tistim, ki se izogibajo knjige./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije: arhiv LJNovice – so le ponazoritvene/