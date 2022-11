Utrinki iz dunajskega trga Am Hof in povabilo…

Dunaj, 21. november 2022 – V avstrijski prestolnici so spet odprli veliko, kar 17, adventnih sejmov. Ker Dunaj letos obeležuje že 300. obletnico sejmov, sva s kolegico obiskala enega od njih, in sicer tistega, ki se predstavlja na trgu Am Hof, ta pa se lahko pohvali z izjemo zgodovino, in sicer enega od najstarejših.

Dunajski Am Hof je trg, ki je nastal v srednjem veku znotraj obzidja rimskega tabora, danes praktično samo središče Dunaja. Nastal je tako, da je sem preselil svojo rezidenco Heinrich II. Jasomirgott iz Regensburga, kjer je do leta 1154 imel svoj sedež kot bavarski vojvoda. Na Dunaju (Babenberger, Privilegium minus), je dal zgraditi palačo zase in za svojo ženo Teodoro (prim. Babenbergerpfalz, danes Am Hof).

Trg “Am Hof” se je okoli leta 1280 začel razvijati kot tržnica. Pred tem je bila na tem mestu nekdanja babenberška rezidenca (Babenberžani so bili ena od najvplivnejših dinastij nemškega cesarstva), ki so jo začasno uporabljali Habsburžani. Ko so se preselili v svoj novozgrajeni sedež na območju Hofburga (sorazmerno zelo blizu tega trga), so lahko organizirali trge “Am Hof”.

Od 17. stoletja je bil trg poleg tržnic namenjen tudi ljudskim veselicam, tu se je (pred županovo hišo) na primer končala pekovska procesija, ki je postala običajna po drugem turškem obleganju.

Leta 1768 so ribjo tržnico preselili ob Donavski prekop. Prodaja pekovskih izdelkov in sadna tržnica pa sta ostali na »Am Hofu« vse do medvojnega obdobja.

V obdobju od 1842 do l1917 je v Am Hofu med božičnim obdobjem (30. november – 5. januar) potekal božični sejem, kasneje cvetlični sejem in ponovno božični sejem od 1939-1942, leta 1973 pa začasno bolšji sejem.

Am Hof je zdaj namenjen trgu starin, ki tukaj poteka med konci tedna, med marcem in božičem, ko je pa namenjen ponudbi v času božiča. Velja dodati, da na tem božičnem sejmu, Dunaj jih premore nekaj deset – naj bi jih bilo kar 17 – ponujajo predvsem izvirne domače izdelke, predvsem okraske in seveda različne domače dobrote.

Če pa se boste tudi vi namenili v avstrijsko prestolnico – priporočava – na tej strani – AKTIVNA POVEZAVA – najdete vse kar bi vas lahko prepričalo, da je Dunja enkratno mesto za obisk. In še nekaj posnetkov iz Am Hof-a, na današnji dan, 21. novembra 2022.