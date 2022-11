95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, od danes do 6. decembra, cenejša

Ljubljana, 22. november 2022 – Od danes, 22. novembra, bosta ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, zunaj avtocest, dostopna po spremenjenih cenah. Tako boste morali za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,464 evra za liter (se bo pocenil za 1,8 centa) dizelsko gorivo pa bo treba po novem odšteti 1,623 evra (pocenitev 9,5 centa). Te cene bodo veljale do 6. decembra. Pocenila se bo tudi regulirana cena kurilnega olja, za katerega bo potrebno za liter odšteti 1,306 evra za liter.

Velja opozoriti, da te cene veljajo izključno na servisih zunaj avtocest, medtem ko cene vseh naftnih derivatov na AC in hitrih cestah, naftni trgovci formirajo brez omejitev.



Pri naših južnih sosedih Hrvatih, ker vemo, da vas večina tja rada zahaja, je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 11,58 kune (1,54 evra/l), za liter dizelskega goriva pa boste morali odšteti 13,19 kune (1,75 evra/l).

V Avstriji je cena 95-oktanske bencin se giblje 1,736 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,958 evra/l (cene dnevno prilagajajo – na AC so veliko dražje). V Italiji cene dnevno prilagajo (95- oktanski bencin 1,807 evra za liter, dizel 1,926 evra za liter)(poglejte aktivni povezavi – Vir: AMZS).

Medem, ko na Madžarskem še vedno vztrajajo pri regulirani ceni za domače kupce, tujci pa morajo tam plačevati gorivo po prilagojeni ceni, in sicer za 96-oktanski bencin 670,000 HUF (1,64 EUR) in za dizelsko gorivo 730,000 HUF (1,79 EUR).

Kako se gibljejo cene naftnih derivatov drugje po Evropi in Balkani pa si lahko ogledate na tej povezavi – Vir: AMZ Slovenija./LN/