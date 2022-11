Slovenski festival vin je več kot uspešno zaključil letošnjo predstavitev slovenskih vin

Ljubljana, 22. november 2022 – Že 24. Slovenski festival vin, najprestižnejši dogodek s področja kulture pitja vina, ki je potekal 17. in 18. novembra v Cankarjevem domu, se je uspešno zaključil.

Kot sporočajo organizatorji te vse bolj prestižne prireditve je ta letošnji dogodek obiskalo rekordno število obiskovalcev – prek 3.000 ljubiteljev žlahtne kapljice in vseh, ki so kakorkoli povezani s področjem vina. Na dogodku je tokrat sodelovalo več kot 120 razstavljavcev iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije in tujine, obiskovalci so namreč lahko okušali vina iz Španije, Italije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije, na voljo pa je bilo prek 550 vinskih vzorcev ter bogata kulinarika. V okviru dogodka je potekalo še 11 vodenih delavnic in 2 poslovna dogodka za vinarje.



Za izjemen dosežek si organizatorji v letošnjem letu štejejo predvsem poslovni obisk, ki je bil v letošnjem letu resnično izjemen, ter izobraževanje o pravi kulturi pitja vina med vsemi obiskovalci. Na dogodku je organizator skupaj s partnerji pripravil tudi dva izjemna dogodka za vinarje, kjer so jim predstavili možnosti širitve poslovanja v ZDA in rabo družbenih omrežij za širitev kulture okušanja in nakupovanja njihovih vin. Obiskovalci pa so se v okviru obiska festivala lahko udeležili tudi 11 vrhunskih izobraževalnih delavnic pod vodstvom strokovnjakov, priznanih sommelierjev in drugih.



Tudi letos je potekalo festivalsko ocenjevanje prijavljenih vinskih vzorcev. Vsi sodelujoči vinarji so svoja vina, ki so jih predstavili prav na festivalu, lahko prijavili na festivalsko ocenjevanje, ki ga je že pred festivalom izvedla strokovna komisija s predsednico komisije prof. dr. Tatjano Košmerl na čelu. V okviru strokovnega ocenjevanja za 24. Slovenski festival vin je bilo 7-članski komisiji zaupanih 110 vzorcev. Povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila 83,4±2,4 točke. Zmagovalci letošnjega ocenjevanja festivalski vin v posamezni kategoriji so bili:

peneča bela vina : Prestige Extra Brut, letnik 2013 , Istenič d.o.o. (Posavje bizeljsko-sremiški okoliš)

: , Istenič d.o.o. (Posavje bizeljsko-sremiški okoliš) peneča rosé vina : Penina Joannes Rosé, letnik 2017 , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš)

: , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš) bela mirna vina : Renski rizling, letnik 2019 , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš)

: , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš) bela vina z ostankom sladkorja : Renski rizling izbor, letnik 2019 , Vinska klet Prus – Bela Krajina (Posavje-Bela krajina)

: , Vinska klet Prus – Bela Krajina (Posavje-Bela krajina) rosé mirna vina : Rosé, letnik 2021 , Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o. (Posavje-Bela krajina)

: , Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o. (Posavje-Bela krajina) rdeča mirna vina: Virus 3, letnik 2017, Sosolič vina (Primorska-Brda)

Prihodnje leto že 25. Slovenski festival vin

V ekipi Proeventa, glavnega organizatorja festivala, ki se od tokratnega festivala poslavljajo zelo zadovoljni, že napovedujejo 25. Slovenski festival vin, ki bo potekal v četrtek in petek, 16. in 17. novembra 2023, v Cankarjevem domu v Ljubljani./LN/Foto: arhiv LJN/