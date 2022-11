Moskva, 22. november 2022 – Moskva, 22. november 2022 – Morda niste vedeli kako je Peter Veliki ukradel leto iz ruske zgodovine? Tako je bilo! Spomladi ali poleti leta 1699 v Rusiji ne boste našli zapisov o nobenem dogodku. Razlaga je preprosta – v resnici jih sploh ni bilo. Kako se je to lahko zgodilo?

Pred letom 1700 so v Rusiji novo leto praznovali 1. septembra, leta pa so šteli “od stvarjenja sveta”. Po tem sistemu se je v Rusiji leto 7208 začelo 1. septembra, v Evropi pa se je leto 1699 začelo 1. januarja, 9 mesecev pred novim letom 7208 v Rusiji.

Le leto prej, leta 1698, se je Peter Veliki vrnil z Velikega poslanstva, prvega potovanja ruskega carja v tujino. Po več kot letu dni bivanja v Evropi je Peter opazil, kako težko so evropski trgovci in prodajalci sklepali posle z Rusi septembra, ko so Rusi praznovali novo leto. Praznovanje je običajno trajalo najmanj dva tedna in v tem času so zamrli vsi posli – Rusi so, seveda, pili.

Peter se je odločil, da bo ruski čas prilagodil evropskemu. V svojem odloku z dne 19. decembra 1699 je odredil, da bo 1. januar postal prvi dan novega leta 1700, novo leto pa se bo odslej praznovalo 1. januarja in ne 1. septembra. Tako je leto 1699 trajalo le štiri mesece: september, oktober, november in december.

Car je to spremembo utemeljeval s tem, da se spreminja zato, ker “številna krščanska ljudstva, ki so združena z nami in izpovedujejo vzhodno krščansko vero, svoja leta pišejo od Kristusovega rojstva”. Vendar je odlok določal, da če želi kdo pisati tako datume od stvarjenja kot od Kristusovega rojstva, lahko zapiše oba – vendar je treba v vsakem primeru uporabljati “novi” datum.

Reforma je seveda povzročila razburjenje med rusko pravoslavno duhovščino – mnogi med njimi so bili jezni, da je Peter “ukradel” velik del leta 1699 in številne pomembne pravoslavne cerkvene praznike. Tudi vse državne službe in ustanove so morale ponovno urediti svoje dokumente in tabele, da bi ustrezale novi kronologiji. Za povrh vsega je Peter izdal še en odlok, s katerim je uvedel evropsko podobno praznovanje novega leta 1700. Vsi, ki so imeli orožje ali top, so morali na slavnostno noč izstreliti trojno salvo, ljudje pa so bili spodbujeni, da svoje domove okrasijo s smrekami in njihovimi vejami – tega običaja pa v Rusiji do takrat še niso videli, saj so smrekove veje prvotno povezovali z umrlimi./Vir: Russia Beyond