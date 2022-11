Teksas znova pošilja avtobuse z migranti na dom podpredsednice ZDA Kamale Harris; Tudi v Sloveniji vse več težav…

Austin/Washington, 22. november 2022 – Teksaški guverner Greg Abbott, kot poročajo ameriški mediji, je potrdil, da je 50 ljudi poslal na dom podpredsednice Kamale Harris, ki pa naj bi se, tako Abbott, prostovoljno prijavili na potovanje, potem ko so jih vladni uradniki v Teksasu uradno evidentirali.

In to še ni vse. Guverner Teksasa pravi, da razmišlja, da bi poslal 10.000 migrantov v glavno mesto države, kjer naj bi se ukvarjali z njimi namesto vse bolj z migranti obremenjenega Teksasa.

Abbott od začetka avgusta iz svoje zvezne države drugim zveznim državam (raz)poslal 4000 migrantov, in sicer v New York, 1200 v Chicago. Poleg tega je začel pošiljati avtobuse z migranti tudi v Philadelphio, ki naj bi bila zaznana po tem, da njihovemu prihodu v ZDA ne nasprotujejo. Teksas naj bi tako od aprila v prestolnico države in druga mesta zveznih držav z avtobusi pripeljal že 8400 migrantov. Avtobusno prevažanje migrantov v druge ameriške zvezne države so del t. i. Abbottovega programa “Operation Loan Star”, katerega namen je, kot pravi tekšaški guverner “zapolniti nevarne vrzeli, ki so nastale zaradi zavrnitve Bidnove administracije, da zavaruje mejo pred vse večjim številom migrantov.” In dodaja, da njihova “avtobusna misija” zagotavlja prepotrebno olajšanje njegovim preobremenjenim obmejnim skupnostim, se razume v Teksasu.

Preden so migranti prispeli čez mejo Teksasa (ta zvezna država je pod največjim udarom prihodov migrantov v ZDA) iz Mehike, so ti pripotovali iz držav, kot so Kolumbija, Kuba, Gvajana, Nikaragva, Panama in Venezuela.

Poslanec Tony Gonzales, republikanec iz Teksasa, kritizira guvernerja Teksasa Grega Abbotta, ker migrante vozi z avtobusi na dom podpredsednice Kamale Harris. In pravi: “Ljudi, ki NISO upravičeni do azila, je treba poslati nazaj v njihovo državo izvora in jih ne voziti po ZDA kot politični “kapital”.

No, tudi v Sloveniji bi se morali različnim političnim manipulacijam z migranti izogniti, če ne želimo, da pridemo do točke, ko stvari ne bodo več obvladljive. V primeru, če bosta Italija in Avstrija tesno zaprli svoje meje ali, če nam bosta začeli vračati migrante, ki v Slovenijo brez posebnega nadzora, in zadnje časa trumoma, prihajajo iz prihodnje članice schengena Hrvaške./Objavo pripravil: J. Temlin/Fotografije povzete po ameriških medijih in iz arhiva LJNovice/