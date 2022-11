PESMOMAT je odšel na pot, ta teden stoji na Slovenskem knjižnem sejmu

Ljubljana, 22. november 2022 – Le še korak… V resnici malenkost več kot en korak… V resnici le še nekaj kilometrov v avtu nas loči od tega, da bo poetična mašina obiskala vsako slovensko občino. A najbolj pomembno je, da so se kilometri začeli vrteti. PESMOMAT namreč odhaja na pot in morda boste v vašem domačem kraju prav kmalu lahko vrgli kovanec za evro v njegov presušeni želodec, od koder bo, ko se bo nabralo dovolj kovine, romal v roke pesnic in pesnikov, ki so (za zdaj) brezplačno prispevali svoje delo v PESMOMAT.





Ker je kot beli dan jasno, da brez naših pesnikov in pesnic tudi nas ne bi bilo in ker veste, da celo ta metafizična bitja tu in tam morajo kaj vreči v lonec, ni dvoma, da boste, drage potomke in potomci Prešerna, Ketteja, Lili Novy, Murna, Kajuha, Kosovela…, v zameno za užitek, ki vam ga bo pričarala izbrana pesem, v PESMOMAT prispevali evro, morda celo dva ali tri. Kaj pa je pol kave v primerjavi z brezčasnostjo, ki vam jo bodo podarile pesmi? In to kar v treh oblikah – PESMOMAT pesem natisne, jo naglas prebere in vam jo prek QR kode pošlje na telefon.





Predstavitev PESMOMATA na pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma

PESMOMAT bo do konca Slovenskega knjižnega sejma stal na Gospodarskem razstavišču, v torek, 22. 11. ob 14. uri ga bo Vrabec Anarhist predstavil na Pisateljskem odru (https://knjizni-sejem.si/dogodek/vrabec-anarhist-predstavlja-pesmomat-slovenske-pisateljske-poti/). Po koncu knjižnega sejma ga bo pot vodila, kot kažejo podatki v spodnji tabeli.

Dodajmo še, da se s PESMOMATOM lahko družite tudi takrat, ko ne potuje po Sloveniji, ampak počiva v zavetju hiše Društva slovenskih pisateljev. Če vam bo dolgčas ali če se boste znašli v mestu, pa se vam ne bo ljubilo spet iti na kavo, zavijte v hram literature, kjer vas bo PESMOMAT pričakal na hodniku pred vhodom v glavno pisarno. A pred tem preverite, ali je v tistem trenutku morda ravno na poti.



V PESMOMATU že prek 200 pesmi

PESMOMAT je sproti rastoča antologija, ki trenutno vsebuje prek 200 pesmi slovenskih pesnic in pesnikov, ki so v eksperimentalni fazi podprli projekt s svojo poezijo. Med njimi najdete tako pesmi klasikov na čelu s Prešernom kot pesmi sodobnih avtoric in avtorjev. PESMOMAT smo zasnovali v zelo pisani ekipi ustvarjalcev in ustvarjalk: Igor Divjak, urednik Vrabca Anarhista in kritik; Luna J. Šribar, pisateljica in antropologinja; Katja Petrin Dornik, kreativna direktorica. Mojca Fo, arhitektka in slikarka je poskrbela za oblikovno podobo PESMOMATA. »Srce pesmomata« je sprogramiral študent računalništva in informatike Luka Galjot pod mentorstvom pred. dr. Boruta Batagelja in prof. dr. Franca Soline. PESMOMAT je oživel v posebni, skrivni delavnici mojstra Josa – Jožeta Zajca.



PESMOMAT je nastal v partnerstvu Vrabca Anarhista, Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Slovenske pisateljske poti.