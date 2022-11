V prestižni trgovini s 17.000 izdelki, med katerimi nismo opaziti niti enega označenega s slovensko zastavo

Dunaj, 23. november 2022 – Sinoči, 22. novembra, ko smo odhajali iz predavanja ob 150. letnici rojstva Jožeta Plečnika, ki sta ga pripravila Slovenski institut na Dunaju in Institut za avstrijske vede s pomočjo prof. Borisa Podrecce o največjem slovenskem arhitektu in tudi o enem od najpomembnejših arhitektov v 20. stoletju (Tam nas ni bilo veliko predvsem Slovencev in slovenskih medijev – članek sledi) smo mimogrede skočili še v trgovino Julius Meinl, ki se nahaja na zmeniti nakupovani ulici Graben v samem središču Dunaja. Ker gre za trgovino, ki že s svojim videzom odvrača tiste s tanjšo denarnico smo si rekli, si jo bomo šli samo ogledat, če je to čisto res.

Trgovina, ki je bila odprta leta 1950, je največja delikatesa na Dunaju in vodilna trgovina Juliusa Meinla s ponudbo več kot 17.000 izdelkov. Poleg izjemnih delikates ima Meinl v pritličju in prvem nadstropju Grabna 19 in 20 restavracijo, kavarno, vinoteko, suši bar in Meinl to Go. Maja 2021 se je razvedelo o zaprtju restavracije in vinoteke.

Torej vse, kar potrebuje »navadni« kupec. In zakaj smo navadni zapisali pod narekovanjem? Zato, ker cene res niso, kot jih ponujajo Hofer, Lidel ali Spar, a ne bistveno višje, kar pomeni, da si jih lahko privošči tudi kupec, ki mu denarnica ne napenja žepa.

V Julius Meinl so se tej nalogi posvetil z vso svojo strastjo od ustanovitve leta 1862. Takrat je bila naprodaj peščica izbranega blaga. Pet generacij pozneje se gurmanom odpira cel svet izvrstnih dobrot prav v središču Dunaja. Ki jih je mogoče odkriti z vsemi čutili. V ambientu, ki združuje tradicijo in sodobnost. Z nasveti, ki ne puščajo želenega. In storitve, ki preprosto osrečujejo ljudi.

In še ena ugotovitev! Ne boste verjeli (vsi izdelki so označeni z zastavico države od kod prijajo), da med njimi – recimo vina – nismo opazili nobene slovenske zastavice. A vam to kaj pove? Nam, da! Saj res! V Slovenijo spijemo veliko kave, ki nam jih »dostavi« Julius Meinl./Objavo pripravila: Alenka T. Seme in J. Temlin/Foto: LJNovice/