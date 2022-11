Danes dobrodelni koncert KLIC DOBROTE za družine v stiski

Celje, 23. november 2022 – Slovenska Karitas in RTV Slovenija danes, 23. novembra 2022 ob 20.00, pripravljata 32. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE za slovenske družine v stiski. Dobrodelna prireditev bo tudi letos potekala v Dvorani Golovec v Celju in z neposrednim prenosom na TV SLO 1, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče.

Kot je znano večina ljudi, ki pride na Karitas, je v veliki stiski: najpogosteje v materialni, velikokrat pa tudi v duhovni, čustveni … Zato Slovenska karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Ob tem še posebej želi pomagati otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev vse več. Pomanjkanje lahko njihove otroke zaznamuje za vse življenje. Družine najprej potrebujejo osnovno pomoč pri hrani, plačilu položnic, kurjavi in higienskih pripomočkih. Vse dražje osnovne življenjske potrebščine povzročajo dodatne stiske.

Torej, danes, 23. novembra, bosta RTV Slovenija in Slovenska karitas skupaj z vami prinašali žarek upanja slovenskim družinam v stiski.

Kot sporočajo iz Slovenske Karitas želijo z na dobrodelnim koncertom Klic dobrote, skupaj s številnimi glasbeniki, prostovoljci Karitas in vašo dragoceno pomočjo zbrati čim več sredstev.

Prav je, da se ve, da so finančna sredstva, zbrana na tem dobrodelnem koncertu in spremljajočih akcijah Karitas v mesecu decembru, glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer vsako leto pomagajo več kot 20.000 družinam v stiski.

Velja vedeti, da so vrata Karitas ljudem odprta na 453 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta več kot 9.000 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski.

Na posebnih telefonskih številkah 01 472 00 11 bodo na dan dobrodelne akcije med 20. in 22. uro zbirali prispevke za družine. Svoj prispevek pa lahko sporočite tudi preko obrazca na spletni strani www.karitas.si. S pesmijo vas bodo nagovarjali skupina DIAMANTI, Kvatropirci, Modrijani, Prifarski muzikanti, Žan Serčič, Eva Boto, Nina Pušlar, Marko Vozelj, Neža in Damjan Pančur, Matej Šoklič, Andraž Hribar, Alya in Zbor OŠ Alojzija Šuštarja.

Skupaj delajmo za dobro je geslo Tedna Karitas in Klic dobrote je osrednji dogodek tedna, s katerim prinašamo upanje v domove slovenskih družin v stiski. Koncert bo potekal, kot zapisano v uvodu danes, 23. novembra, v dvorani Golovec v Celju. V neposrednem prenosu ob 20. uri ga boste lahko spremljate na 1. programu TV Slovenija, 1. programu Radia Slovenija in Radia Ognjišče ali prek spleta na www.rtvslo.si.

Ponovitev dobrodelnega koncerta pa bo v petek, 25. 11., ob 13.25 na 1. programu TV Slovenija. Prostovoljne denarne prispevke bodo gledalci lahko oddali tudi med ponovitvijo.

Vse možnosti za donacije v okviru dobrodelnega koncerta Klic dobrote:

na posebni telefonski številki 01 472 00 11 na dan dobrodelnega koncerta v sredo, 23. 11. 2022, med 20. in 22. uro

na dan dobrodelnega koncerta v sredo, 23. 11. 2022, med 20. in 22. uro ves čas preko spletnega obrazca na www.karitas.si

v času ponovitve dobrodelnega koncerta v petek, 25. 11., med 13.25 in 15.25

Na telefonski številki 01 300 56 60 vse do konca decembra zbiramo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.

vse do konca decembra zbiramo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Z nakazilom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 02140-0015556761

Namen: Klic dobrote – pomoč družinam

Sklic: SI00 3514

Koda namena: CHAR

Foto: Janez Platiše, Klic dobrote 2021