Ideji za zanimivo branje…

Ljubljana, 23. novembra 2022 – Minuli četrtek, 17. novembra, je uredništvo izvirnega leposlovja založbe Mladinske knjige predstavilo dva nova zanimiva romana, in sicer roman avtorja Metoda Pevca z naslovom Greh in generacijski roman Monike Žagar Diši po dosegljivem.

Ker smo predstavitev novosti spremljali, si lahko ogledate v objavljenih posnetkih, in sicer kaj so povedali avtorji in soustvarjalci založnika ob predstavitvi novosti. Vse, kaj pa ponujata avtor in avtorica pa je zapisano v njunima novima romanoma, ki ju je naš največji založnik že položil na svoje knjižne police, kjer čakajo na vas.

Roman Metoda Pevca z naslovom Greh – Z romanom Greh se Metod Pevec po dvajsetih letih, po Večeru v Dubrovniku, vrača k žanru kriminalke. Truplo, na katerega bralci naletijo na prvih straneh Greha, na prvi pogled spominja na brezdomca. A kriminalistoma, ki raziskujeta primer, ob pogledu na pokojnikov obraz in njegove osebne stvari hitro postane jasno, da ni imel le ene identitete. Postopoma odkrivata njegovo življenjsko zgodbo, ki je tesno povezana z Rimskokatoliško cerkvijo … Napeta kriminalka, napisana v sočnem jeziku in filmskem slogu.

Roman Monike Žagar Diši po dosegljivem – Druga novost je generacijski roman Monike Žagar Diši po dosegljivem, ki govori o odraščanju v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v tesnobnem ozračju hladne vojne. A hkrati je to čas, ko je v zraku čutiti olajšanje po skoraj petletni okupaciji Jugoslavije, življenjski standard se dviga, pralni stroj, televizor, avtomobil in telefon postajajo del vsakdanjika. Diši tudi čez mejo, kjer nastajajo rokenrol, drugačni filmi, dogajajo se demonstracije proti avtoritetam, gorijo modrci in krajšajo se krila. Roman o vesoljskih premikih v naših glavah. /Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto in video – Alenka T. Seme/