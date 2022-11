Izšla enkratna knjiga Prekmurščina, kinč predragi – Živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi

Murska Sobota/Ljubljana, 25. november 2022 – Pri založbi Mladinska knjiga je na pobudo in v sodelovanju s Prekmurskim društvom general Maister Murska Sobota ter Ministrstvom za kulturo izšla knjiga z naslovom Prekmurščina, kinč predragi – Živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi.

Ta posebna knjiga je nastala z posebnim namenom, in sicer, da bi se ohranjala in tudi v prihodnje obujala prekmurski del slovenske kulture. Tistega dela slovenske kulture, ki je nekaj posebnega in izvirnega. Knjiga je posvečena tudi nekdanjim in sedanjim ustvarjalcem, ki svoje poglede na vseh področjih izražajo v prekmurščini, jeziku, ki ima vse, kar imajo veliki jeziki.

Knjigo so ustvarili prekmurski in prekmursko govoreči strokovnjaki, knjiga pa poleg pisane besede na priloženem digitalnem mediju prinaša tudi zvočne in druge interaktivne vsebine. Namreč na prvi strani knjige je QR-koda, s pomočjo katere se dostopa tako do vsebine tiskane knjige in digitalnih vsebi (na fotografiji je ta QR-koda – dokument se odpira v zip formati – velikost dokumenta 313 MB)). Še več! K knjigi je priložena tudi USB-kartica, ki vsebuje vsa besedila iz knjige v zvočni podobi. Prebrana in interpretirana s strani avtentičnih govork in govorcev v prekmurščini. Na digitalni kartici so tudi aktivne spletne povezave, ki so avdio in video nadgradnja vsebine knjige, ter izbor pesmi, ki so bile nekoč in danes zapeta v prekmurščini.

O tej res izjemni knjigi so na ljubljanski predstavitvi spregovorili: dr. Hotimir Tivadar, avtor koncepta knjige, strokovni urednik in soavtor besedil, Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota, ter urednica knjige Aleksandra Lutar Ivanc.

Na fotografiji (z leve na desno): dr. Hotimir Tivadar, Marjan Farič in urednica Aleksandra Lutar Ivanc/Foto:Alenka T.Seme/Ljubljanske novice

Na fotografiji (z leve na desno): dr. Hotimir Tivadar in Marjan Farič /Foto:Alenka T.Seme/Ljubljanske novice

Kaj so povedali na predstavitvi knjige, smo posneli in jih tudi vi lahko slišite in vidite, in sicer to, zakaj je živa prekmurska kulturna dediščina pomembna tako za Prekmurce, ko za »matični« narod.

Nismo se zmotili ob zapisu besede – »matični« – z narekovajem, ker naš urednik, ki je Prekmurec – Janez Temlin – pravi, da se državni praznik, ki se imenuje »združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom« ne bi smet tako imenovati, ker gre za združitev Prekmurcev s Slovenci, živečimi na področju Slovenije leta 1918. (p. p. – zapisano je objavljeno na posebno zahtevo urednika)

Predstavljena govoreča knjige, ki je namenjena predstavitvi večletnega projekta Prekmurskega društva General Maister Murska Sobota, „Prekmurski jezik in kultura“ pa je je tudi dokaz, da je prekmurščina, res kinč (zaklad) predragi.

In je knjiga Prekmurščina, kinč predragi – ZAKLAD – dodajamo še vse, ki jih v knjigi izdajatelj Prekmurskega društva General Maister Murska Sobota navaja, kot ustvarjalce:

Avtor koncepta knjige in strokovni urednik: dr. Hotimir Tivadar

Avtorji: dr. Hotimir Tivadar, dr. Klaudija Sedar, Valentina Novak, Suzana Panker, Maja Hajdinjak, Irma Benko, Jože Brunec, Marjan Farič, MA,dr. Mojca KuminHorvat, mag. Leon Novak, dr. Alojz Šteiner, dr. Peter Štumpg

Recenzenta: dr. Polonca Šek, dr. Damjan Huber

Urednica: Aleksandra Lutar Ivanc

Lektorica: Tanja Svenšek

Ilustrator: Jaka Vukotič

Oblikovanje: Barbara Jenko

Fotografija na naslovnici: Foto klub Murska Sobota (zanj Iztok Lačen) in foto arhiv Prekmurskega društva general Maister MS

Založnik: Mladinska knjiga Založba, d. d. Ljubljana

Prva izdaja: 1.800 izvodov

In zaključek po naši izbiri – Novoletno koledovanje)…(avtorja: Marija Kozar in Francek Mukic)…

“Zdravi bojte,

friški bojte,

v êton náuvon leti!

Dosta krüja,

dosta vina,

vsê za volé!

Düjšno zvelíčanje

pa nájveč!”

Knjiga je izšla ob finančni podpori Ministrstva Republike Slovenije, Zveze društev generala Maistra in občin Pomurske razvojne regije./Objavo pripravila: Alenka T. Seme – tudi foto in video/