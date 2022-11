Program Cankarjevega doma za december 2022 in praznične prireditve

Ljubljana, 30. november 2022 – Kot sporočajo iz ljubljanskega Cankarjevega doma med njihovimi obiskovalci vsako leto znova vlada veliko zanimanje za praznične prireditve v Cankarjevem domu. Zato so tudi letos zanje pripravili niz predstav in koncertov s slovesnim pridihom, primernih za vse starosti in okuse. Katere prireditve bodo sestavni del tako rednega, kot prazničnega decembra 2022 pa si lahko ogledate v nadaljevanju.

Praznične prireditve

NE, 18. decembra, ob 20. uri

Božični koncert

Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija

Dirigent, solist: Marco Pierobon, trobenta

Program: Čajkovski/Ellington (prir. Pierobon): Dva Hrestača za trobento, simfonični orkester in big band (odlomki); Najlepše božične melodije

Gallusova dvorana, 29, 25, 21, 16, 13* EUR

PO, 19. decembra, ob 19.30

Kristijan Krajnčan

Med se iskrí v temí Honey Sparks in the Dark

Večdisciplinarna plesno-glasbena predstava z osmimi glasbeniki in plesalci v prepletu slovenske folklore in sodobne jazzovske improvizacije.

Produkcija Exodos Ljubljana; koprodukcija: Cankarjev dom

Kosovelova dvorana, 12, 8* EUR

SR, 21., in ČE, 22. decembra, ob 20. uri

Charles Dickens, Neil Bartlett

Božična pesem

Dinamičen muzikal z zvrhano mero humorja in domislic, glasbenogledališka poslastica za vse generacije.

Režija: Ivana Djilas; skladbe: Boštjan Gombač; nastopajo: Radoš Bolčina, Ana Facchini, Peter Harl, Patrizia Jurinčič Finžgar, Jure Kopušar, Matija Rupel, Marjuta Slamič, Urška Taufer, Andrej Zalesjak; glasba: Blaž Celarec, Joži Šalej

Linhartova dvorana, 18, 22, 16* EUR

SR, 21. decembra, ob 20. uri

Koala Voice

Manca Trampuš, glas, kitara; Domen Don Holc, kitara; Tilen Prašnikar, bas kitara; Miha Prašnikar, bobni

Očarljivi četverec z indie punk prezenco in nalezljivimi melodijami.

Klub CD, 15, 12* EUR

ČE, 22. decembra, ob 20. uri

Dvojni koncert

3:rma

Maša But, glas; Urška Supej, kitara, spremljevalni glas

Avtorski kantavtorski projekt, ki gradi most med glasbo in poezijo.

freekind.

Sara Ester Gerdelj, glas, klaviature; Nina Korošak Serčič, bobni

Novo poglavje regionalnega neo soula.

Klub CD, 15, 12* EUR

SO, 31. decembra, ob 20. uri

Silvestrski film iz programa 33. Liffa

Izgubljeni kralj The Lost King

Režija: Stephen Frears; igrajo: Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd; VB, 2022; 108′

Film po resnični zgodbi o amaterski zgodovinarki, ki pomaga iskati več kot petsto let izgubljene posmrtne ostanke kralja Riharda Tretjega.

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenija d.d.

Kosovelova dvorana, 10 EUR (s kozarcem pijače)

PO, 26. decembra, ob 17. uri

Moj prvi abonma in za izven

Tam, na robu pravljice živi

Izbor iz Calvinovih pravljic: Špela Frlic; pripoveduje: Primož Pirnat; glasbena spremljava: Ana Kravanja; koprodukcija: Cankarjev dom, zavod Homo Narrans; od 6. leta.

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Štihova dvorana, 7’50 EUR

PO, 26. decembra, ob 20. uri

Duo Atanasovski z gosti

Ariel Vei Atanasovski, kitara, violončelo; Vasko Atanasovski, saksofon, flavta

Gosti: Marko Črnčec, klavir; Jošt Drašler, kontrabas; Marjan Stanić, bobni, tolkala

Mladi glasbenik Ariel Vei Atanasovski z očetom, mednarodno priznanim glasbenikom in skladateljem Vaskom Atanasovskim, predstavlja novi album Liberte Toujours.

Klub CD, 15, 12* EUR

TO, 27. decembra, ob 19.30

Abonma Iz(z)vrstni in za izven

Gala koncert opernih arij

Simfonični orkester SNG Maribor

Dirigent: Simon Krečič

Solista: Emily Pogorelc, sopran; Jaka Mihelač, bariton

Program: G. Rossini, G. Donizetti, W. A. Mozart, Ch. Gounod, L. Delibes, R. Stolz, F. Lehar

Gallusova dvorana, 32, 27, 22, 19, 17* EUR

TO, 27. decembra, ob 20. uri

Nosferatu – simfonija groze

Filmski dogodek z glasbo v živo

Režija: Friedrich Wilhelm Murnau; Nemčija, 1922

Premiera nove glasbene partiture Andreja Goričarja.

V sodelovanju s Slovensko kinoteko

Linhartova dvorana, 14, 16, 20, in 12* EUR

TO, 27. decembra, ob 20. uri

Dvojni koncert

Noches de tablao: Nomad

Avtor glasbe, izvajalec: Jošt Lampret

Suita za bas kitaro in kontrabas solo na potovanju skozi različne glasbene sloge in kulture.

Electric Trio

Miron Rafajlović, trobenta; David Sancho, klaviature; Michael Olivera, bobni

Sarajevski trobentač in skladatelj v spoju balkanske tradicije in jazza ob plesu Urške Centa.

Klub CD 17, 14* EUR

SR, 28. decembra, ob 19.30

Opera Balet SNG Maribor

Tesla

Glasbenogledališki spektakel o enem največjih umov sodobne dobe.

V glavni vlogi: Klemen Slakonja; glasba: Slavko Avsenik ml.; libreto: Nejc Gazvoda; dirigent: Simon Krečič; režija: Aleksandar Popovski

Generalni pokrovitelj abonmaja Veličastni: Petrol d.d.

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Gallusova dvorana, 17, 21, 25, 28 in 15* EUR

ČE, 29. decembra, ob 20. uri

Piaf, Edith Piaf

Nastopata: Vesna Pernarčič, glas; Joži Šalej, klavir

Nagrada za najboljšo igro na Borštnikovem srečanju 2004.

Klub CD, 15 EUR

PE, 30. decembra, ob 19. uri

Pripovedovalski abonma in za izven

Večer italijanskih zgodb

Italijanske pravljice Itala Calvina in Zgodbe zgodb Giambattista Basila ob glasbi skupine Anbot pripovedujejo Ana Duša, Katja Preša in Primož Pirnat.

Klub CD, 12 EUR

PE, 30. decembra, ob 20. uri

Prešernovo gledališče Kranj

Mrtvec pride po ljubico

Avtorica: Svetlana Makarovič; režija: Jernej Lorenci; glasba: Branko Rožman

Nastopajo: Vesna Pernarčič, Miha Rodman / Blaž Setnikar, Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, Borut Veselko, Vesna Jevnikar, Ana Urbanc, Ema Kobal / Judita Polak, Ciril Roblek

Koprodukcija: Mestno gledališče Ptuj

Pretresljivo lepa in velikokrat nagrajena drama po istoimenski ljudski pesmi in Prešernovi predelavi Burgerjeve Lenore.

Linhartova dvorana, 18, 22, 16* EUR

PE, 30., ob 18. in SO, 31. decembra, ob 16. uri

HNK Ivana pl. Zajca Reka

Peter Iljič Čajkovski: Hrestač

Koreografija: Mauro de Candi

Balet Čajkovskega po Hoffmannovi pripovedki, ki navdušuje otroke, odrasle in vse ljubitelje baleta.

Glavni pokrovitelj predstave: Riko d.o.o.

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Gallusova dvorana, 22, 26, 30, 34 EUR (na silvestrovo s kozarcem pijače)

SO, 31. decembra, ob 17. uri

Enci benci katalenci

Pisan, odštekan in igriv gledališki koncert izštevank; od 5. leta

Nastopa: skupina Katalena: Vesna Zornik, Polona Janežič, Boštjan Gombač, Tibor Mihelič Syed, Boštjan Narat, Robert Rebolj; režija: Ivana Djilas

Po predstavi pozdrav dedka Mraza.

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Linhartova dvorana, 10 EUR

SO, 31. decembra, ob 20. uri

Tokac in Emanuela

Tokac, glas; Emanuela Montanič, klavir

Izpovedne skladbe s pronicljivim pevcem skupine Dan D ob prefinjeni klavirski spremljavi.

Klub CD, 25 EUR (s kozarcem pijače)

NE, 1. januarja, ob 18. uri

Novoletni koncert

Francoski poljub

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: David Niemann

Solistka: Fleur Barron, mezzosopran

Spored: E. Chabrier, G. Bizet, M. Ravel, H. Berlioz, C. Debussy, Ch. Aznavour, Barbara, J. Matičič, C. Dumont

Fancoski glasbeni šarm, prefinjenost, strast in ekstravaganca

Gallusova dvorana, 32, 27, 22, 19 EUR

Glasba

ČE, 1. decembra, ob 19.30

Abonma Kromatika in za izven

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent in solist: Lio Kuokman

Program: G. Gershwin, Rapsodija v modrem, A. Copland, Simfonija št. 3

Gallusova dvorana, 20, 16, 12, 9, 7* EUR



PO, 5. decembra, ob 20. uri

Forum nove glasbe v CD, koncert V

Zvočne pokrajine

Klangforum Wien

Kurator: Alex Lipowski

Program: C. Lamb, Curvo totalitas; K. Stockhausen, Mikrofonija I

V sodelovanju s Forumom nove glasbe

Klub CD, 10, 8* EUR

SR, 7. decembra, ob 19.30

Mladi mladim – pevski večer

Dimitrije Savić basbariton

Rebeka Pregelj sopran

V sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko

Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca, 5 EUR

ČE, 8., in PE, 9. decembra, ob 19.30

Abonma SMS I in II ter za izven

Maestro

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Charles Dutoit

Program: W. A. Mozart, Simfonija št. 39 v Es-duru, K. 543; I. Stravinski, Petruška (razl. iz 1911); M. Ravel, La valse

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

SR, 14. decembra, ob 20. uri

Zlati abonma in za izven

The King´s Consort

Dirigent: Robert King

Solisti: Alexandra Oomens, sopran; Hilary Summers, alt; Joshua Ellicott, tenor; Edward Grint, bas

Zbor the King’s Consort

G. F. Händel, Mesija, oratorij, HWV 56

Glavni pokrovitelj Zlatega abonmaja: Mercator d.d.

Gallusova dvorana, 62, 56, 42, 30, 25* EUR

ČE, 15., PE, 16., SO, 17. decembra, ob 19.30

Vlado Kreslin: Vse se da

Tradicionalni koncert z Malimi bogovi in Beltinško bando

Gostje: Teo Collori in Momento Cigano

Pokrovitelj koncerta: BTC d.d.

22, 27, 31, 36 in 18 * EUR

Film

Naravoslovni filmski cikel

Predtakt razstave V vrtincu sprememb

PE, 2., ob 19. in SR, 7. decembra, ob 17. uri

Skrivno življenje dreves

Das geheime Leben der Bäume

Režija: Jörg Adolph; Nemčija, 2020, 101′

SO, 3. decembra, ob 19. uri

Hrastovo srce Le chêne

Režija: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux; Francija, 2022, 80′

PE, 9. decembra, ob 19. uri

Luknja Il buco

Režija: Michelangelo Frammartino Italija, 2021, 93′

SO, 10. decembra, ob 19. uri

Kako rešiti planet La Croisade

Režija: Louis Garrel; igrajo: Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel; Francija, 2021, 68′

Generalna pokroviteljica razstave: Perspektiva FT d.o.o.

Kosovelova dvorana, posamezen film 5´50, 5* EUR

SO, 3., in NE, 4., ob 17.30 ter TO, 6. decembra, ob 19. uri

Sarajevo safari

Celovečerni dokumentarni film

Režija: Miran Zupanič; Slovenija, 2022, 75′

Kosovelova dvorana, 5’50, 5* EUR

Od ČE, 22., do PE, 30. decembra (razen 24.12.)

Iz programa 33. Liffa

Neskončnost L’immensità

Režija: Emanuele Crialese; igrajo: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo; Italija, Francija, 2022, 97′

Na spominih režiserja, ki je bil rojen kot deklica, usidrana drama o skrhanih družinskih odnosih.

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenija d.d.

Kosovelova dvorana, 5’60, 5’20*EUR

Za otroke in mladino

NE, 11. decembra, ob 18. uri

Abonma Ivan in za izven

Elvis Škorc, genialni štor

Gledališka predstava, od 11. leta

Režija: Mateja Kokol, nastopajo: Minca Lorenci, Liza Marijina, Irena Varga, Viktor Hrvatin Meglič, Matija Stipanič, Gorazd Žilavec; produkcija: SNG Maribor

Linhartova dvorana, 10 EUR

PO, 12. decembra, ob 18. uri

Božični koncert Glasbenega centra Edgar Willems

Mladi glasbeniki se bodo predstavili s solo točkami, v komornih zasedbah, zboru in orkestru.

Linhartova dvorana, 10 EUR

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Vpisujemo

Pripovedovalski abonma – novost

Abonma je lepo darilo!

Od 15. leta

PE, 30. decembra 2022, ob 19. uri

Večer italijanskih zgodb

NE, 8. januarja 2022, ob 19. uri

Moja vojna harmonika

SR, 18. januarja 2023, ob 19. uri

Večer srečnih začetkov

SR, 15. februarja 2023, ob 19. uri

Hudiči z angeli plešejo

NE, 19. marca 2023, ob 19. uri

Zidanje Skadra

PE, 14. aprila 2023, ob 19. uri

Kako smo prišli do sem?

Cena abonmaja 45 EUR

Vpis do 30. decembra v Informacijskem središču CD ali z naročilom na E vstopnice@cd-cc.si

Humanistika

SR, 7. decembra ob 15. uri

Ob izidu

Nasilje NE!

Predstavitev priročnika

Sodelujejo: Doroteja Lešnik Mugnaioni, Sonja Robnik, Darinka Klemenc, Irena Špela Cvetežar, Monika Ažman.

Štihova dvorana, brezplačne vstopnice

Razstave in predstavitve

Od 13. decembra 2022 do 5. novembra 2023

V vrtincu sprememb

Velika naravoslovna razstava

V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije

Generalna pokroviteljica razstave: Perspektiva FT d.o.o.

Medijski pokrovitelj: Delo d.d.

Galerija CD, 6, 4* EUR

Do 15. januarja

Tereza Kozinc in Klavdij Sluban

Bonjour le jour (Dober dan, dan)

Fotografska razstava

Mala galerija, vstop prost

Pokroviteljica Male galerije: Loterija Slovenije d.d.

Do 5. decembra

Likovni kritiki izbirajo

Izbor: Miha Colner

Avtor: Neja Tomšič (Opijske ladje)

Od 7. decembra do 28. februarja

Likovni kritiki izbirajo

Izbor: Dušan Dovč

Avtor: Danilo Milovanović

V sodelovanju s Slovenskim društvom likovnih kritikov

Prvo preddverje, Galerija Europlakat, vstop prost

Do 12. februarja

Oblikovalski presežki 2022

V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Prvo preddverje, vstop prost

Prireditve zunanjih organizatorjev





PO, 5. decembra, ob 20. uri

The Simon & Garfunkel Story

Prireja: Predodrom d.o.o.

Gallusova dvorana, 28, 32, 36, 39, 49 EUR

TO, 6. decembra, ob 19.30

Klemen Slakonja & Small Band

Veliki koncert

Gallusova dvorana, 17, 20, 24, 28 EUR

SR, 7. decembra, ob 16. uri

Jabolka kakovosti 2022

Prireja: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Klub CD, zaključeno

PE, 9. decembra, ob 20. uri

Radojka Šverko

Na morju ljubezni, koncert

Prireja: Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Sloveniji

Linhartova dvorana, 10, 12, 15 EUR

SO, 10. decembra, ob 19.30

29. managerski koncert

Prireja: STJ d.o.o.

Gallusova dvorana, zaključeno

NE, 11. decembra, ob 19. uri

Glasbeni mozaik

Od Ljubljane do Washingtona

Božično-novoletni koncert Papirniškega pihalnega orkestra Vevče

Prireja: PPO Vevče

Gallusova dvorana, 18, 20 EUR

TO, 13. decembra, ob 18. uri

Športnik leta 2022

Prireja: Društvo športnih novinarjev Slovenije

Gallusova dvorana, zaključeno

SO, 17. decembra, ob 20. uri

Praznovanje 100-letnice obstoja Godbenega društva Vodice

Prireja: Godbeno društvo Vodice

Linhartova dvorana, 20 EUR

NE, 18. decembra, ob 17. uri

Koncert študentov Medicinske fakultete

Prireja: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Linhartova dvorana, zaključeno

PO, 19. decembra, ob 21. uri

ZOIS 2022

Podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Linhartova dvorana, zaključeno

PO, 19. decembra, ob 20. uri

Abba Symphonic GD

Prireja: Predodrom d.o.o.

Gallusova dvorana, 29, 34, 37, 39, 49 EUR

TO, 20. decembra, ob 20. uri

Harlem Gospel Choir

Prireja: Predodrom d.o.o.

Gallusova dvorana, 24, 29, 34, 39, 44 EUR

SR, 21. decembra, ob 19.30

Božično-novoletni koncert Policijskega orkestra

Prireja: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija

Gallusova dvorana, zaključeno

PE, 23. decembra, ob 20. uri

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Prireja: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, zanj Protokol RS in Generalni sekretariat Vlade RS

Gallusova dvorana, zaključeno

NE, 25. decembra, ob 20. uri

Božični večer: Jan Plestenjak

Prireja: Izstopaj d.o.o.

Gallusova dvorana, 26, 29, 34, 38, 49 EUR

SR, 28. decembra, ob 19. uri

Ditka & band in Feri Lainšček

božično-novoletni koncert Med nama je angel

Prireja: Mega M d.o.o.

Štihova dvorana, 23 EUR

PE, 6. januarja, ob 19. uri

Zvezdana Novaković Zven

Čaralice

Avtorica, skladateljica, glas:Zvezdana Novaković ZveN

Jasna Žitnik, Ursula Luthar, Petra Prosen, Maja Zagmajster, Neža Janša, Sonca Menart, Zarja Menart, Kaja Horvat, Eva Mulej, spremljevalni glas, ples, tolkala

Posebni gostje: Irena Cerar, Daša Medvešček, Boris Čok, Alenka Gololičič, Urška Centa

Linhartova dvorana, 15, 18, 12* EUR

ČE, 12., ob 19.30 – premiera

PE, 13. januarja 2023, ob 18. uri za abonma Iz(z)vrstni in za izven

Ponovitve do 28. januarja

Adolphe Adam: Giselle

Balet v dveh dejanjih

Glasbeno vodenje: Kevin Rhodes

Koreografija: José Carlos Martínez

Scenografija, kostumografija: Iñaki Cobos Guerrero

Baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet Ljubljana

Koprodukcija: SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjev dom

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Gallusova dvorana, premiera 32, 28, 23, 20 EUR; ponovitve: 28, 24, 19, 16, 14* EUR

Cankarjevi torki

17. januarja ob 20. uri

Not Exactly Lost

24. januarja ob 20. uri

Žigan Krajnčan & Fusion Reactor

31. januarja ob 20. uri

Martin Martian and the Universe

Klub CD, posamezen koncert 12, 8* EUR

ČE, 26. januarja, ob 20. uri

Abonma Glasbe sveta in za izven

Aynur

Ena najbolj znanih glasbenic v Turčiji, katere glasba temelji na kurdskih ljudskih pesmih.

Glavna pokroviteljica abonmaja: Zavarovalnica Triglav d.d.

Linhartova dvorana, 20, 24, 14* EUR

